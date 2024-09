Justin Biebers jüngstes Dickpic lässt ahnen, dass er noch immer etwas hängengeblieben ist

A photo posted by Justin Bieber (@justinbieber) on May 27, 2016 at 7:59pm PDT

In Bezug auf The Games’ Instagram-Profil haben wir es schon einmal gesagt und wir sagen es gerne wieder: Dickpics sind in etwa so, wie wenn dir eine Katze eine tote Maus vor die Füße legt: Ich sehe, du hast dir viel Mühe gegeben und ich weiß auch, dass du stolz darauf bist, aber ich finde das ehrlich gesagt nur verstörend und eklig. Selbiges Gefühl löste Justin Bieber nun in uns aus, als er mit seinem jüngsten “Penis in Unterhose”-Bild auf Instagram in The Games’ große, sehr große Fußstapfen aka Schlüpfer-Beule zu treten, beziehungsweise zu gleiten versuchte.

Dabei hatten wir allergrößte Hoffnungen, dass Justin Bieber langsam aber sicher dabei ist, wieder etwas normaler zu werden. Seine erstaunlich geistreichen und “gesunden” Aussagen zu Fan-Selfies und Awardshows waren Grund genug für diese Annahme. In den Medien war sogar vom “Awakening” des Justin Bieber die Rede. Und jetzt das das. Warum, Justin… warum?

Eigentlich ist uns ja klar, warum. Als Testimonial für die Unterwäschemarke Calvin Klein gehört es wahrscheinlich zu Justins Pflichten, die Marke prominent zu repräsentieren. Aber wirklich, Justin… so? You better than that.

