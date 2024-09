Justin Bieber hat so oft fast auf die Fresse bekommen

Am Sonntag hat der „What Do You Mean”-Barde und bekennende MMA-Fan, Justin Bieber, in einer Reihe von Instagram-Posts die Niederlage von Conor McGregor gegen Nate Diaz bedauert. Unter anderem postete er ein Foto von McGregor und nannte ihn trotz seiner Pleite einen „Champ“. Darauf folgte noch ein Videopost, in dem er sich über Diaz’ „furchtbaren” Kampfstil lustig machte. Diaz hat natürlich mit einem eigenen Post zurückgeschlagen und Bieber einen „Hater” genannt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Justin—a.k.a. Floyd-Mayweather-Fanboy—in den verbalen Boxring gestiegen ist. Kleiner Spoiler vorweg: Eigentlich bettelt er schon seit Jahren darum, mal ordentlich die Fresse poliert zu bekommen. Wir haben für euch all seine Fast-Fights zusammengestellt.



Scott Disick

Am 13. Dezember 2015 postet Justin auf Instagram ein Foto, das die Gerüchteküche, er könnte eine Affäre mit Kourtney Kardashian haben, weiter anheizt. Infolgedessen kommt es zwischen dem Biebs und dem „Lord”—nicht Bendtner, sondern Scott Disick, Kourtneys Ex und Vater ihrer drei Kinder—zum Streit: Ein Disick-Vertrauter soll The Hollywood Gossip gegenüber verraten haben, dass „Bieber einen großen Bogen um Scotts Kinder machen soll, sonst würde er sich Bieber vorknüpfen.”

Sicherheitstyp

12. September 2015: Ein Security-Guard vor der Mayweather-Ecke hindert Bieber daran, zu einem noch mehr nervtötenden Floyd-Fanboy zu werden. Darum lässt er sich auch direkt im Anschluss an die Fast-Rangelei von einem Hut tragenden Gentleman trösten.

Aaron Carter & Drake Bell

12. April 2014: In einem mittlerweile wieder gelöschten Tweet schreibt Carter: „Ich glaube, ich muss @justinbieber mal ins Gesicht boxen, damit er wieder normal wird. @DrakeBell lol”

Kurze Zeit später taucht ein Video von den beiden auf, in dem sie Justin (mehr schlecht als recht) verarschen.

Am 18. April dann die Kehrtwende: Carter entschuldigt sich bei Bieber.

Orlando Bloom

7. Juli 2012: Justin Bieber macht sich nach einer Victoria’s-Secret-Show an Orlando Blooms Ex, Miranda Kerr, ran.

24. April 2014: Orlando Bloom bändelt mit Justin Biebers Ex, Selena Gomez, an.

29. Juli 2014: TMZ berichtet von einem Vorfall in einer Diskothek auf Ibiza. Bloom soll Bieber die Hand angeboten haben, der aber dankend ablehnte. Nach ein paar weiteren „netten” Worten soll der Hollywood-Star dann nach Justin geschlagen haben. Kurz nach dem Vorfall hat Biebs auf Instagram ein Foto von Kerr gepostet und mit einem Crown-Emoji versehen.

Big Sean

Am 9. April 2015 kuschelt sich Justin Bieber ganz eng an Ariana Grande während ihrer „As Long As You Love Me”-Performance. Am selben Tag haut Bieber noch einen Tweet raus, in dem er sich bei Ariane bedankt. Die US-Medien legen das als klaren Diss gegen den damaligen Grande-Boyfriend Big Sean aus.

Der postet daraufhin eine klare Drohung Richtung Bieber (auch wenn er später behauptet, der Tweet sei ein Fake).

.

David Arquette

Am 15. März 2015 wird David Arquette von einer Bieber-Birthday-Party geschmissen, nachdem der ordentlich angetrunkene US-Schauspieler lautstark über Bieber hergezogen haben soll. Als er sich trotzdem wieder unter die Partygäste mischt, kommt es zwischen Bieber und Arquette fast zu einer Schlägerei.

Manny Pacquiao

Wenige Tage vor Mayweathers Kampf—und Sieg—gegen Manny Pacquiao richtet Bieber ein diskretes Fuck you in Richtung von Pacquiao. Man kann davon ausgehen, dass Pacquiao in der Szene nicht zugegen war, sonst hätte Bieber vielleicht doch mal richtig kämpfen müssen.

Fernando Vargas & Fernando Vargas, Jr.

Am 14. Dezember 2014 bot der zweimalige Box-Weltmeister Fernando Vargas Justin Bieber an, gegen seinen Filius Fernando Vargas, Jr. in den Ring zu steigen. In einem Interview mit BBoxingNews.com behauptete der Senior, dass sich JB Ort und Zeitpunkt hätte aussuchen können. Auf das Angebot eingegangen ist Biebs, der sich regelmäßig von Mayweather trainieren lässt, anscheinend nicht.

Zedd

19. Februar 2015: Selena Gomez’ Exfreund und DJ, Zedd, hat mit Justin Bieber Beef. Obwohl eigentlich Bieber mit Zedd Beef haben müsste. Denn Biebs hat lauthals verkündet, gegen Zedd um seine große Liebe Selena kämpfen zu wollen. Doch Zedd war zu sehr Pazifist.