Der Lausanner Morse lässt dich in seinem neuen Clip Nachbarschafts-Spanner spielen

Der Lausanner Newcomer Morse tanzt sich zu seinem neuen Track “Cotton On Your Skin” die Seele aus dem Leib – und wir werden zu Hause genau dasselbe tun. Mit seiner tiefen, sanften Stimme holt uns Morse genau dort ab, wo uns das Leben gerade in den Arsch kickt, nimmt unsere Hand und fliegt mit uns durch Wind und Wolken. Auf seinen minimalistischen, markanten Beats steigen wir höher und höher und tauchen schliesslich in eine Welt ein, in der es nur die sanfte Vibration seiner Stimme gibt.

Mit der Ausgelassenheit eines Kindes tanzt Morse oben ohne hinter den weit aufgerissenen Fenstern seines warm beleuchteten Apartments im kühlen, leblosen Wohnblock. Auf dem Balkon seiner älteren Nachbarn geht die Eintönigkeit des Lebens ungestört weiter, bevor sie sich nach der obligatorischen Quartier-Kontrolle zurück in ihre Wohnung verziehen. Doch unten bei Morse geht’s ab. Er tanzt, als gäbe es kein Morgen mehr. Ungehemmt schlängelt er sich durch die soliden Bässe seines eigenen Tracks. Und du darfst dabei Voyeur spielen.

Das Lausanner Multitalent spielt mit Farben und Formen, welche seiner Two-Track-Single “Cotton On Your Skin” / “Terrace Hill” einen unantastbaren, schwebenden Charakter verleihen. Er singt über die Leiden des Lebens, einen verstorbenen Vater und den Verlust einer Liebe. Der autodidaktische Künstler ist erst seit rund drei Jahren in der Szene und schafft seine Tracks ganz alleine in seinem Apartment in Lausanne. Die weichen Klänge des Blues gemischt mit der Freiheit des Jazz und experimentellen elektronischen Elementen setzen sich zu seinem ganz eigenen Sound zusammen, in dem wir uns einhüllen und wohlfühlen können. Und mittanzen, natürlich.

Morse ist in der Schweiz auf Tour:

13. September, 21:00 in der Amboss Rampe Zürich

22. September, 22:00 am Multiface’tival Orbe

16. November, 21:00 im Salzhaus Winterthur

