London ist nicht länger eine Stadt für junge Menschen

Schließ deine Augen und denk an London. Was stellst du dir vor deinem inneren Auge vor? Was auch immer es ist—von Chauvis im Bus angepöbelt werden oder 5 Pfund für eine Fahrt mit der U-Bahn bezahlen, wo dich schwitzende Touristenmengen erwarten—es ist wahrscheinlich nicht das, an das du denken willst, wenn du an die britische Hauptstadt denkst.

Dieses Bild von London überrascht niemanden, der in den letzten zehn Jahren mehr als 20 Minuten dort verbracht hat. Sollte irgendwann ein Außerirdischer die Erde erreichen, würde es wahrscheinlich reichen, wenn er jemandem nur in die Augen sieht, der am Stadtrand in Arnos Grove lebt, in Beckton arbeitet (Fahrzeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln ca. eine Stunde und 15 Minuten) und ein halbes Vermögen für eine Pommes in einem Imbiss in Morden ausgibt, um ihn davon zu überzeugen, dass London ein Drecksloch ist. Vielleicht sogar 20 Sekunden.

Du hast mittlerweile sicherlich von den Problemen der Stadt gehört: Exorbitante Mieten und Schließungen von Clubs, soziale Säuberung und überteuerte Burger-Bars sowie das überwältigende Gefühl, ganz ganz langsam von der bitteren und erdrückenden Leere des Ganzen erstickt zu werden. Das ist der Eindruck von London im Jahr 2016, dem alle zustimmen, weil er treffend ist. Der einschneidende Moment in der Zerstörung der Stadt diese Woche wird sehr wahrscheinlich Nachwirkungen mit sich bringen.

Was uns zukünftig erwartet, ist eine Nation, in der das Nachtleben—und damit meine ich nicht nur Clubs, sondern auch Bars, Konzertvenues, Restaurants, unabhängige Galerien—nicht länger ein essentielles emotionales Ventil ist, sondern etwas, das an Perversion grenzt. Erzähl diesem Land, dass du an einem Wochentag nach 23 Uhr noch gerne ein Bier trinken würdest und das Land wird dich ansehen, als hättest du gerade zugegeben, an helllichtem Tag in Sandkästen zu scheißen.

Britische Großstädte werden—dank der unheiligen Allianz aus Kommunen, der Polizei und der Regierung—immer homogener. Eine sterbenslangweilige Simulation dessen, wie das Stadtleben aussehen sollte. Großstadtleben für Leute, die das Leben in einer Stadt als eine vorübergehende Station ansehen, bevor sie aufs Land ziehen und sich dort einem Leben mit maßgefertigter Einbauküche und schwelender Verbitterung hingeben. Urbanes Leben für die Buzzfeed-Gemeinde.

Die Gründe, warum Menschen nach London—oder in eine andere britische Großstadt wie Leeds, Bristol oder Bolton—gezogen sind, hingen wahrscheinlich mit den Möglichkeiten zusammen, die diese Städte abends und nachts für junge—und nicht mehr so junge—Menschen bieten. Sie wollten in einer Welt leben, die auch nach Mitternacht noch existiert. Sie wollten an einem Ort existieren, an dem Kultur Priorität hat. Also haben sie ihre Tasche gepackt und sind in den Bus gestiegen. Was sie bekommen haben, war jedoch das hier. Und deswegen gleicht die Schließung des fabric einer wahren Tragödie.

Es geht nicht nur um die Leute, die ihre Jobs verlieren und die nicht länger existierenden Partynächte. Es geht darum, dass sich eine Stadt gegen die Jugendkultur wendet, und das in einem Land, das seine Jugend bereits als einen Haufen verschuldeter, dauergeiler und einfältiger Idioten ansieht, die damit zufrieden sind, ihr Leben in trostlosen Jugendzimmern zu verbringen, keine Ambitionen haben und ins Bett gehen, sobald die Sonne untergeht, weil es nichts zu tun gibt.

Für die meisten Leute ist offensichtlich, dass die Gründe, die das Islington Council für die Schließung des fabric angebracht hat—gelinde gesagt—totaler Mist sind. Selbst wenn wir die Beweise für ein länger geplantes Vorgehen mit dem Namen „Operation Lenor” außen vor lassen, ist jedem, der halbwegs vernünftig denken kann, klar, dass Clubschließungen nicht dem Drogenmissbrauch entgegenwirken. Leute im ganzen Land, vom kleinsten Dorf bis zur dicht besiedelten Innenstadt, nehmen Drogen und werden damit weitermachen, bis es keine Drogen mehr gibt. Und dann werden sie die bis dato unbekannten narkotischen Eigenschaften von Erde oder Glas oder Zigarettenstummeln entdecken und das Ganze fängt von Neuem an.

Was diese Orte des Nachtlebens bieten, ist eine Umgebung, die darauf vorbereitet und dafür ausgestattet sich, sich um Komplikationen zu kümmern, die durch Drogenkonsum entstehen. Dadurch, dass sie diese Orte ausradieren, drängen die Kommunen und die Polizei Drogenkonsumenten in eine Position, in der ihre Sicherheit ernsthaft gefährdet ist. Das setzt einen Prozess der Dämonisierung in Gang. Indem sie in die dunkle Ecke gedrängt werden, bekommen diese Substanzen eine noch größere Anziehungskraft des Illegalen. Was wiederum ein erschreckender Ausblick für alle ist, die ein Interesse an dieser Art von Gemeinschaften haben, die sich aufgrund gemeinsamer nächtlicher Interessen formen. Denn das ist die Art von Ungesetzlichkeit, die zu Situationen führt, in denen Drogen oder Alkohol missbraucht werden—aus Angst und nicht aus Blödheit. Diese Angst ruft Ignoranz hervor. Diese Ignoranz ruft eine Entschlossenheit hervor, den Ort des Geschehens auszurotten, anstatt die Quelle des Problems. Und dann wird aus dem Ort ein Block mit Concierge und Hintereingang, durch den die Eigentümer an den Bewohnern der bezahlbaren Wohnungen mit beschämter und schuldbewusster Miene vorbeischleichen können.

Je mehr Orte der Zuflucht zur Schließung gezwungen werden, desto langweiliger wird Großbritannien. Es gibt Widerstände und es wird immer Clubs und Bars geben, die den Leuten einen Platz bieten, an dem sie die Welt vergessen können, bis es wieder hell wird. Und es wird weiterhin Leute geben, die das genießen werden. Aber im Großen und Ganzen sind wir ungewollt Teilnehmer eines Experiments, das durch Langeweile und soziale Kontrolle bestimmt wird.

Die Jugendkultur stirbt und uns wird erzählt, dass Luxuswohnungen, „Backwettbewerbe” und Tapas-Bars in Soho adäquater Ersatz für Bier und Rauschmittel und die Art von Erinnerungen sind, die nur entstehen können, wenn die meisten anderen bereits im Bett liegen. Aber das sind sie nicht. Und das werden sie nie sein.

