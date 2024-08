Noisey präsentiert: The Streets auf ‘The darker the shadow the brighter the light, part 2’ Tour

Wie krass ein Comeback knallen kann, hat uns Mike Skinner im April gezeigt. Im Berliner Heimathafen Neukölln gab er mit The Streets endlich wieder ein Konzert – das erste nach sieben Jahren! Und fucking Hell, der Heimathafen stand in Flammen! Tickets waren natürlich heiß begehrt und so binnen Sekunden ausverkauft. Nun haben wir aber eine frohe Botschaft für alle, die beim letzten Mal leer ausgingen: The Streets kündigen Nachschub in Form von The darker the shadow the brighter the light, part 2 an.

2011 sollte das HipHop-Projekt eigentlich in den musikalischen Ruhestand gehen. Dann gab es vor einem Monat die erhoffte Comeback-Tour mit Konzerten in wenigen ausgewählten Städten in UK und Europa. Und die bekommt – Himmel sei dank – eine Fortsetzung. So hat jeder noch einmal die Chance, sich davon zu überzeugen, wie “Fit (but you know it)” der Rapper aus Birmingham auch nach sieben Jahren Pause noch ist. Ach, und so ein “TheStreets”-Feuerzeug abzustauben wäre ja auch was (endlich wieder der Coolste in der Raucherecke sein, yes!).

Was euch erwartet? Champagnerduschen, Schweiß, feinste englische Arbeiterklasse-Vibes, viiiel Körperkontakt und all die großartigen Tracks, die The Streets und Mike Skinner groß gemacht haben. So könnte der Lad auch euch nass machen:

Wo euch das erwartet?

16.02.2019 Berlin | Columbiahalle

18.02.2019 Hamburg | Große Freiheit

19.02.2019 Köln | Live Music Hall

20.02.2019 Wiesbaden | Schlachthof

22.02.2019 München | Muffathalle

Tickets gibt es ab Freitag, dem 18. Mai ab 10:00 Uhr exklusiv auf Eventim und ab dem 25. Mai auch an allen anderen geläufigen Vorverkaufsstellen. Dass ihr besser schnell sein solltet, versteht sich von selbst.

