Das neue Video der Black Eyed Peas zu “Get It” packt die USA an der Hauptschlagader

Heute meldet sich yours truly, Noisey, mit einer exklusiven Videopremiere von “Get It”, der neuen Single der Black Eyed Peas. Das eindringliche Werk von Regisseur Ben Mor zeigt in einer fortlaufenden Szene Bilder, die uns aus den US-Medien schmerzlich bekannt vorkommen dürften: Polizeibrutalität, Nazis mit Tiki-Fackeln und Tränengas. Egal, ob die Todesfälle von Eric Garner und Alton Sterling, die Rechten von Charlottesville oder die Gesichter bekannter Politiker – das knapp vierminütige Video ist zum Bersten gefüllt mit Anspielungen auf so ziemlich alles, was die USA in den vergangenen paar Jahren erschüttert hat.

Nach “Street livin’” und “RING THE ALARM pt.1, pt.2, pt.3” ist “Get It” die dritte Videosingle der Black Eyed Peas.

Neben dem Video haben die Black Eyed Peas für den Herbst auch eine Europatour angekündigt. Benannt ist diese nach Will.i.ams Graphic Novel, Masters of The Sun: The Zombie Chronicles. Die Termine gibt es hier unten. Tickets findest du hier.

MASTERS OF THE SUN TOUR DATES:



November 9 – Hamburg, Deutschland – Sporthalle

November 10 – München, Deutschland – Zenith

November 16 – Berlin, Deutschland – Max-Schmeling-Halle

November 18 – Düsseldorf, Deutschland – World Club Dome Winter Edition

