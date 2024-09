Rapper schießt sich für Promo selbst ins Gesicht

Ihr findet, zu viele Leute haben zu viele Waffen im Schrank? Überall auf der Welt? Finden wir auch. Das Schlimme daran ist, dass diese Tatsache zu häufig mit Dummheit in all ihren Farben und Ausprägungen kollidiert. Oder der Fehlleitung in den Köpfen der Leute. Und da gibt es offenbar kein Limit. Mit anderen Worten: dümmer geht immer. Es geht immer noch fehlgeleiteter. Nun kennen wir den Künstler/Rapper Emperor Kasper Knight aus Baltimore natürlich nicht persönlich, und können deswegen auch nicht mit Sicherheit behaupten, dass er dumm ist. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass es nicht besonders schlau ist, sich mit einer 9mm in die Wange zu schießen. Doch genau das hat Knight gemacht. Warum? Weil er die Szene für ein Musikvideo haben wollte, “aber kein Kameramann wollte es drehen, also habe ich es selbst gemacht.” So Kasper Knight in seiner Erklärung, die er bei Facebook zum Video gleich mitliefert.

Es schien ihm bei der Aktion also hauptsächlich um Promo zu gehen. Nein, nicht um Kunst, kein politisches Statement—Promo. Und Kohle. Denn Knight erklärt: “An alle meine Freunde und Familienmitglieder, die jetzt rumheulen: Kommt damit klar. Es ist mir egal, ob ihr wollt, dass ich lebe oder nicht, es sei denn ihr bezahlt mir Geld.” Außerdem sei er schon öfter angeschossen worden, dagegen habe dieser Schuss eigentlich kaum wehgetan. Klingt alles ziemlich wirr und sieht auch so aus? Ja, finden wir auch. Gute Güte, mach doch einfach Musik. Und kann jemand mal mit einem riesigen Magneten durch die Gegend fahren und all diesen Leuten ihre Knarren wegnehmen? Hier noch mal das Statement von Knight und das komplette Video:

