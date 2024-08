Ich bin dick – und so schläft man mit mir

Am Anfang trug ich beim Sex immer und ausnahmslos den Superman-Hoodie meines Freundes. Ich wollte meinen Körper darunter verstecken. Ich war 16, hatte Kleidergröße 42 und es war 2009 – also lange bevor Body Positivity den Mainstream oder meinen Tumblr-Feed erreicht hatte. Heute bin ich 26, trage Größe 48 und mein Liebesleben hat sich mit den Jahren verändert: Mein Körper wurde größer, mein Datingpool kleiner.

Beim Sex mit gewichtigen Partnern können wir unsere Bäuche aneinanderpressen, einander umgreifen und gegenseitig unsere großen Körper genießen. Für die meisten Menschen mit schmalerem Körperbau allerdings ist Sex mit Dicken offenbar ein Minenfeld. Gerade, wenn man sich noch nicht gut kennt.

Bevor ich mit jemand Neuem in die Kiste springe, mache ich der Person klar, dass ich fett bin. In meiner Bumble-Bio steht “honey with a tummy”, mein Profil ist bestückt mit mehreren Ganzkörperaufnahmen und dennoch frage ich an einem gewissen Punkt immer: “Wie lange stehst du schon auf fette Mädchen?”

Die Antworten reichen von “habe ich noch nie” über “die mag ich am liebsten” bis hin zu “ist mir noch nie aufgefallen”. Letzteres ist einfach nur eine Beleidigung. In einem Zimmer habe ich die Größe eines Elefanten und du willst einfach so tun, als würde ich nicht doppelt so viel wie du wiegen? Manchmal bumse ich auch mit Fettfetischisten, um mich wie eine wunderschöne Göttin zu fühlen. Die meiste Zeit stelle ich aber nur sicher, dass ich es mit keinem Fettphobiker zu tun habe, bevor er seine Finger irgendwo reinstecken darf.

Also ja, es ist ein bisschen ein Minenfeld. Wenn es doch nur einen praktischen Ratgeber geben würde …

Greif zu

Hier dürfte mir jede fette Frau zustimmen: Die sogenannte FUPA, Fat Upper Pussy Area, also der Fettbereich zwischen Bauch und Muschi, ist der angsteinflößendste Teil unseres Körpers. Ich weiß das, weil meine FUPA so selten angefasst wird, dass es eigentlich schon ein Wunder ist, dass sie nicht verwelkt und abgefallen ist. Ich glaube, dass manche Typen genau darauf hoffen. Den Bauch nicht anzufassen, macht es umso deutlicher, dass der Bauch da ist.

Wenn du mit mir vögeln willst, dann bitte auch mit mir komplett. Die heißesten Partner sind die, die meinen Bauch greifen, als wäre er eine dritte Titte; die das Fleisch auf dem Weg nach unten zum Kätzchen küssen und die nicht so tun, als wäre mein Körper weniger, als er ist. Du würdest dich wundern, wie geil es ist, sich an weichem Fleisch festzuhalten. Lass dich auf den ganzen Körper deiner Partnerin ein.

Hör auf, von dünnen Frauen zu erzählen

Es brennt dir auf den Lippen. Nur mit Mühe hältst du dich zurück. “Ich wollte immer schon eine dicke Frau vögeln” oder doch lieber “Ich mag lieber kurvige Frauen als dünne”? Wenn du immer schon wissen wolltest, wie man sofort jegliche Stimmung tötet: genau so. Du bist nichts Besonderes, weil du Sex mit einer fetten Frau haben willst. Pornhub ist voll mit Videos, die genau diese Fantasie bedienen. Und keine Frau fühlt sich besser, wenn man ihr sagt, dass man Sex mit ihr hat, weil sie dem bevorzugten Körpertyp entspricht.

Wenn du jemanden vögelst, um deinen Fetisch zu bedienen, ist das Mindeste, dieser Person auch von deinem Fetisch zu erzählen. Du würdest dich wundern, wie viele Frauen nur zu gerne deine BBW, aka Big Beautiful Woman, wären. Aber jemandem, der einfach nur Sex will, deinen Fetisch aufzuzwingen, ist krank.

Schon mal von Feabie gehört? Meine beste fette Freundin sagte mir, dass ich dort problemlos einen fetten Freund finden könne. Einen Freund fand ich nicht, stattdessen wurde ich nur mit Fotoanfragen belästigt, wie ich zwölf Becher Pot Noodles esse. Für mich ist dieser Fetisch nichts, aber es gibt da draußen eine große Auswahl an Feeder, Feedees und Fett-Fetischisten. Für dich ist bestimmt auch jemand dabei.

Benutz deine Fantasie

Als fette Frau schadet es nicht, über verschiedene Stellungen, Positionen und eventuelle Hilfsmittel Bescheid zu wissen. Wenn ein Sexdate allerdings bei meiner Ankunft sofort eins von diesen Keilkissen hervorholt, werde ich, so praktisch die Teile auch sind, schleunigst das Weite suchen.

Versuch stattdessen einfach, dein gesammeltes Wissen etwas subtiler anzuwenden. Am besten hast du mehr als zwei Kissen in deinem Bett, damit du eins bei Bedarf unter die Muschi schieben kannst. Wenn dein Bett ein klappriges Scheißding ist, dann vögeln wir halt auf dem Boden. Unter der Dusche klappt es nicht? Finger mich in der Badewanne. Und vor allem: Halte Akrobatik-Einlagen auf einem Minimum.

Vertrau uns

Wenn dünne Frauen Witze darüber machen, beim Sex nicht nach oben zu wollen, geht es meistens um Bequemlichkeit und Faulheit. Wenn eine fette Frau die Frage nach der Reiterstellung mit “Nein” beantwortet, der bescheuerte Typ aber weiter versucht, sie mit einem “du wirst mich schon nicht zerquetschen” zu überreden, fühlt es sich an, als würde die Welt um einen herum auseinanderfallen. Ich weiß schon, dass ich dich nicht zerquetschen werde. Ich bin schließlich kein einstürzendes Gebäude oder der Fells aus Indiana Jones. Aber die Andeutung, dass ich es könnte, steht im Raum, sobald du es sagst. Versuch nicht, mich zu irgendwelchen Stellungen zu motivieren. Du bist kein Coach.

Bei fast jedem Sex, den ich jemals hatte, wusste ich besser als mein Partner, was ich will. Das liegt vor allem daran, dass ich näher an meiner Klitoris lebe als alle anderen. Wenn deine Frau nicht nach oben will, dann wahrscheinlich weil es viel mehr Arbeit ist, als sich nach vorne zu beugen und sich von hinten bedienen zu lassen – ganz bestimmt nicht, weil sie darauf wartet, dass jemand ihr Gesicht streichelt und sagt: “Alles ist gut.” Auf dem Rücken zu liegen und sich vögeln zu lassen, ist sogar noch besser.

Versuch es gar nicht erst

Wenn eine fette Frau bei einer Party deine letzte Hoffnung auf Sex ist oder einfach etwas, das du meinst, vielleicht mal ausprobieren zu wollen, dann mach die Hose wieder zu und geh nach Hause. Verzweiflung oder spontane Experimentierfreude waren noch nie gute Gründe, jemanden zu vögeln.

