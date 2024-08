Die 18. VICE House Party hatte ganz viele Feelz

Das Wetter weiß noch nicht so ganz, was es will – die schönen Menschen, die auf der 18. VICE House Party waren, wussten dafür umso mehr, was sie wollten: Turn up! Und davon nicht zu wenig. In der Burg Schnabel in Berlin-Kreuzberg wurde auf knarzenden Planken gebounced, geshaked und gemosht. Und das an einem Donnerstag. Wer heute morgen mit blauen Flecken und brummenden Kopf aufgewacht ist: Ihr seid nicht allein!

Während The Ji, Booz, Leila Akinyi und Opti Mane an den Mics gezeigt haben, wie eine stabile Rap-Performance aussieht, haben Cashmiri, DJ Jenesis, Mbengisha und Nika an den Decks die Leute auf dem vollen Dancefloor ins Schwitzen gebracht. Von klatschendem Oldschool Hip-Hop und feuernden Trap Beats über Dancehall-Rythms bis zu Kickdrums im 4/4 Takt – musikalisch war alles am Start. Und dabei wurden Signature Drinks von unseren Freunden von One Warm Winter und Soulmate ausgeschenkt. Der Gewinn von jedem Getränk kommt direkt Menschen zugute, die kein Dach über dem Kopf haben. Wer darüber hinaus direkt spenden möchte, kann das weiterhin auf onewarmwinter.org tun.

Außerdem schicken wir The Ji viel Kraft für seinen Breakup – er hat so viele traurige Songs gespielt. Kopf hoch, Homie!

Alle die nicht dabei sein konnten: Nicht traurig sein! Im Sommer steht die nächste VICE House Party an. Dann könnt ihr euch sogar die Garderobe sparen.

Liebe für alle

Trendhaarfarbe 2019: Pink

Jacuzzis sind überbewertet

VICE Girlgang

Leila Akinyi hat abgerissen

Beanies wurden getragen

BRLO & Booties

Optimane motivierte zum Moshpit

DJ Jenesis brachte die Crowd zum Tanzen

Cashmiri an den Decks

