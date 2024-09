Tiga berührt dich in einer Weise, die du nie ganz verstehen wirst

Unergründlichkeit ist ein wichtiger Aspekt bei Tiga, dem Produzenten-Veteran aus Montreal. Viele seiner Tracks haben eine unkonventionelle Lieblichkeit—seine neueste Single „Bugatti” etwa. Darin gibt er er so dermaßen selbstbewusst, performativ und auch etwas merkwürdig mit einem extrem teuren Auto an, dass du mit mehr Fragen als Antworten bezüglich des Mannes hinter der Musik zurückgelassen wirst.

Deswegen ist unser freches, hinter die Kulissen schauende Video-Interview zu seinem neuesten Album No Fantasy Required auf den ersten Blick eine willkommene Möglichkeit, das Innenleben von Tiga, aka James Sontag, kennenzulernen. Sein letztes Album liegt immerhin sieben Jahre zurück, also muss es hinter der neuen Platte, die auf dem Ninja Tune Sublabel Counter Records erschienen ist, eine Geschichte geben.

Videos by VICE

Tiga spricht über die Apps, die er entwickelt (wie Instant Fireman); die geheimen Signale im Anna-Wintour-Stil, die er nutzt, um mit seinen Assistenten zu kommunizieren (das Kinn zu streichen bedeutet zum Beispiel: „Mach diesen belgischen Idioten zum Star!”); und wie er auf einer Skala von 1 bis 10 EDM (8), Kanye West (2) und sich selbst (9,5) bewertet. Er erwähnt sogar all die albern betitelten Songs—„Tiga Makes You Dance All Night”, „Tiga 2014″, „Tiga Keep Dancing”—die es nicht auf das Album geschafft haben. Falls dich das verwirrt, ist das sicherlich nicht falsch, schließlich sagt er in dem Video: „Ich berühre dein Leben in einer Weise, die du nie wirklich verstehen wirst.”

Vielleicht ist es so auch besser—die Fiktion, die er erfindet, erzählt uns vielleicht mehr über ihn, als es jede geradlinige Biografie könnte. Es ist möglich, dass die echten Antworten auf Fragen wie „Warum hat es sieben Jahre gebraucht, um dieses Album zu machen?” nicht so interessant sind wie die spielerischen, merkwürdigen und irgendwie unbequemen Performances, die er in seine Arbeiten einbringt.

Tigas No Fantasy Required ist bei Counter Records erschienen.



**

Folge THUMP auf Twitter und auf Facebook für noch mehr hinter- und abgründige Videointerviews mit deinen Lieblingskünstlern.