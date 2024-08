Wir haben Österreicher gefragt, warum Österreicher so unfreundlich sind

Eine Studie hat gerade nichts Überraschendes zutage gebracht. Nämlich dass Österreicher die zweitunfreundlichsten Menschen der Welt sind. Hinter uns liegt nur Kuwait, mit dessen Einwohnern in der Redaktion noch nie jemand zu tun hatte und daher niemand hier sagen kann, ob sie tatsächlich noch schlimmer sind als wir, unsere Freunde und Familien und sowieso alle Busfahrer dieses Landes.

Um herauszufinden, wie genau diese Grantler diese Schreckensnachricht aufgenommen haben, haben wir nachgefragt – alle bis auf einen Busfahrer. Falls ihr einer seid und etwas dazu zu sagen habt, ihr wisst, wo ihr uns findet.

Johannes, 25, ist gerade ins Ausland gezogen

Das war das Erste, das Johannes geschickt hat.

Glaub ich sofort! Ich hab fast Angst vor den Menschen hier, weil so freundlich. Gestern im Bus musste der, mit dem ich unterwegs war, mit einem 50-Euro-Schein zahlen. Stell dir vor, du müsstest in Wien beim Busfahrer ein Ticket kaufen und du hast nur einen 50 Euro-Schein dabei!

Elias, 33, Kabarettist und Autor

Ich denke, die Unfreundlichkeit, besonders AusländerInnen gegenüber, hat in Österreich eine starke traditionelle Verankerung. Das “mia san mia” ist dabei Gottseidank aber sehr elastisch: Für den heiligen Tourismus pudern wir jeder beliebigen Nationalität ebenso vorbehaltlos Staubzucker in den Hintern, wie wir sie als Gastarbeitende, MigrantInnen oder Expats hassen. Das können wir ein und der selben Nationalität gegenüber oft zeitgleich und ohne dabei einen logischen Widerspruch zu empfinden. Man darf aber auch nicht übersehen, dass in Österreich die proaktive Unfreundlichkeit eh einer Art Ritterschlag gleichkommt, weil uns könnt die Nationalität von Mensch ja auch wurscht sein. Das klingt anderswo nach weltoffenem Denken, ist bei uns aber immer noch die Höchststrafe in Sachen Ablehnung.

Maša, 22, fotografiert schöne Menschen

Ich finde das eigentlich ziemlich passend, da ich doch recht viele Vergleiche hab mit anderen Ländern und hier wirklich alle Grantler sind! Ich glaube, das liegt auch daran, dass es den Leuten hier so gut geht. Also nicht sehr hilfreiche Leute, teilweise sehr frustriert.

Veronika, 55, Verenas Mama

Ich schäme mich dafür.

Lena, 25, chillt gerne am Attersee

Wen haben sie da gefragt? Lauter Idioten oder was?? <3

Jonas, 32, eigentlich Deutscher

Ich kann mir das schon vorstellen. Aber ich kann auch schwer was dazu sagen, weil ich 1. keinen Vergleich habe und 2. die Situation für Deutsche glaube ich nochmal eine spezielle ist – im Guten wie im Schlechten.

Vera, 27, hat das zufällig geschrieben, BEVOR wir sie überhaupt etwas gefragt haben

Hab eben mit der absolut unfreundlichen WGKK telefoniert. So eine typische Wienerin. Hat mich mega auflaufen lassen. Die Frau war so scheiße – echt. Hab sie direkt gefragt, wie es nun aussieht, ob ich versichert bin oder nicht. Dann hat sie in Paragrafen und Fristen geantwortet.

Stefanie, 29, isst am Liebsten Kartoffeln

Welches Land liegt an erster Stelle? Dort würde ich die Österreicher auf Urlaub hin schicken. Jedenfalls lustig, weil ich das Gefühl habe, dass Österreicher immer die Ersten sind, die sich aufregen, wenn irgendwer unfreundlich zu ihnen ist, haha.

Sinah, 25, rappt gerne zu ‘Lose Yourself’ von Eminem

Nix. (Das war jetzt meine unfreundliche Antwort.)

Sabrina, 28, wahrscheinlich der freundlichste Mensch der Welt

Welches is das unfreundlichste Land haha? Gehts no unfreundlicher als in Österreich? Aber ich find halt, es kommt auf die Personen und Situationen an! Ich werd oft unfreundlich behandelt zum Beispiel im Verkauf oder Service, weil die Leute glauben, ich bin ein “junges Mädl”, so 18, Schülerin vielleicht und dann sehen sie auf mich herab. Das nervt mich. Wenn man bedenkt, dass auch 18-jährige Schülerinnen vollen Respekt verdient haben. Weißt was ich mein? Ich find aber auch, dass die Leute am Land, die sich kennen, schon freundlich zueinander sind. Wenn sie dich nicht kennen, schauts halt schlecht aus.

Manuel, 30, mag Würstelstände, kann aber grade nicht, weil Blinddarm

Schon möglich. Andererseits können manche Menschen mit der ehrlichen Art vielleicht auch nicht so gut umgehen. Mir ist es lieber, wenn mir beim Würstelstand jemand sagt, was für ein hässlicher Hund ich bin, als dass mich in den USA der Nachbar zum Grillen einlädt und dann überrascht ist, wenn ich wirklich auftauche. Gibt’s eigentlich auch eine Umfrage zu Ehrlichkeit?

Karin Lust, 59, Markus’ Mama

Traurig, aber zeitweise denk ich mir das auch – zum Beispiel im Spital, im Gasthaus oder im Verkauf.

The Schwarzfahrer, ?, grindet auf U-Bahnen

Ich finde, Österreich ist das unfreundlichste Land nach England, Frankreich und Deutschland. Wien ist dabei als definitiv freundlichste Stadt hervorzuheben.

Heike, 52, eigentlich Deutsche, wohnt seit 20 Jahren in Österreich, Hannas Mama

Schatz, das hab ich gestern auch gelesen und überlegt, ob ich es dir schicken soll. Hammer, ge?

Bianca, 25, schreibt viel

Als ich nach Deutschland gezogen bin, war ich die ersten Monate total erstaunt darüber, wie freundlich die ganzen Service-Hotlines sind. Warum machen die das? Bezahlt sie ja fix keiner dafür. Da versucht dir wirklich keiner ein schlechtes Gefühl zu geben. In Wien wird man ja am Amt schon angeschnauzt, wenn man nur einen Kugelschreiber zum Ausfüllen will.

Bei den Deutschen wusste ich dafür am Anfang ganz oft nicht, ob sie mich „wirklich mögen” – oder ob sie einfach nur so freundlich sind, wie sie das irgendwie gelernt haben. Liegt sicher am Hochdeutsch auch. Bisschen wie mit den Briten. Ich habe wirklich sehr viele gute deutsche Freunde inzwischen, sie sind zuverlässig und nicht so hinterfotzig wie die Österreicher*innen in meinem früheren Bekanntenkreis. Meinen Grant lieben sie heiß und finden „das ganz putzig”, auch in der Kombi mit dem Dialekt.

Jörg, 30, kennt sich mit ausländischen Arbeitseinsätzen aus

Schuld sind beim Eindruck der Expats vielleicht die unfreundlichen Kellner in den Wiener Kaffeehäusern. Wahrscheinlich hat ihnen niemand gesagt, dass das einfach dazu gehört, aber wir uns auch manchmal darüber ärgern…

Anna Mayrhauser, 34, Missy Magazine

Nach sieben Jahren in Berlin kommen einem Österreicher eigentlich schon sehr freundlich vor, haha.