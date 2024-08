Φανερά Απογοητευμένοι Έλληνες Μιλούν για το «Star Wars: The Last Jedi»

Έκανε το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα όλων των εποχών -πίσω από το Star Wars: The Force Awakens– και όπως είναι φυσικό, έχει ήδη πυροδοτήσει ατελείωτες διαδικτυακές συζητήσεις, αλλά και καυγάδες. Ο λόγος για το Star Wars: The Last Jedi, που έκανε πρεμιέρα μόλις πριν από λίγες ημέρες και αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της Disney -η οποία έχει αγοράσει εδώ και κάποια χρόνια τα δικαιώματα του brand- για τη φετινή χρονιά. Όπως γνωρίζαμε από πριν, οι παραγωγοί της ταινίας είχαν βάλει ως στόχο να ανανεώσουν λίγο την όλη φάση και όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, υπήρξαν εξίσου θετικές, αλλά και οργισμένες αντιδράσεις από τους οπαδούς των εν λόγω ταινιών. Τα social media έχουν γεμίσει από σχετικά posts -παιδιά, προσέξτε λιγάκι με τα spoiler-, στα οποία μπορεί εύκολα κάποιος να παρατηρήσει ότι οι απόψεις διίστανται. Με αφορμή τον μικρό χαμό που έχει προκληθεί λοιπόν, αποφάσισα να ρωτήσω φίλους μου στο Facebook που έκαναν σχετικά σχόλια να μου πουν τη γνώμη τους. Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις απαντήσεις τους.

Απερίγραπτη μαλακία, δεν μπορώ ούτε να το βαθμολογήσω. Εντωμεταξύ, ήταν σαν να βλέπεις τέσσερις ταινίες ταυτόχρονα. Ώρες-ώρες ένιωθες ότι κάνεις ζάπινγκ, ειδικά όταν χώνεται στη φάση και ο Benicio del Toro. Για μένα η κατάταξη για τις ταινίες Star Wars έχει ως εξής: Νούμερο ένα το Rogue One, δεύτερη το The Empire Strikes Back και τρίτη το The Force Awakens. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

– Δημήτρης, 38 ετών

To Star Wars: The Last Jedi γεφυρώνει τέλεια το χάσμα μεταξύ καινούργιου και παλιού. «Let the past die» λέει ο Kylo Ren και παρότι δεν συμφωνώ απόλυτα, περιμένω να δω τι θα δούμε στο μέλλον. Η σκυτάλη πηγαίνει στα χέρια της νέας ταινίας και ελπίζω να μη μας απογοητεύσει.

– Αλέξανδρος, 29 ετών

Με χάλασε κάπως το γεγονός ότι έκανε παραπάνω χιούμορ απ’ όσο περίμενα. Επίσης, η σκηνή με το ζωάκι -όσοι την έχουν δει θα καταλάβουν ποια εννοώ- με κούρασε πολύ. Ήταν τύπου, «γελάστε με το ζόρι». Αισθάνομαι ότι προσπάθησαν να βγουν εκτός των προβλέψεων και να κάνουν ένα plot twist, αλλά τελικά τους βγήκε εντελώς άκυρο.

– Έφη, 28 ετών

Ζητούνται σκηνοθέτες για το επόμενο Star Wars. Σίγουρα θα το κάνουν καλύτερο από το The Last Jedi. O κάθε geek έχει ονείρωξη να βλέπει τον Darth Vader για τρία δευτερόλεπτα και αυτό είναι το κριτήριο για το αν είναι καλή η ταινία ή όχι. Διαβάστε και κανένα κόμικ πριν γίνεται όλοι George Lucas.

– Ηλίας, 36 Ετών

Βρήκες λάθος άτομο να ρωτήσεις, δεν έχω αντικειμενική άποψη. Μου αρέσουν όλα εκτός από αυτά των ’00s. Η τριλογία ας πούμε ήταν χάλια. Η νέα ταινία ήταν συμπαθητική πάντως.

– Νίκος, 30 ετών

Η ταινία είχε μεγάλη δόση φτηνού χιούμορ, το οποίο απευθύνεται στο κοινό του Star Wars που βρίσκεται ακόμα στην παιδική ηλικία. Οι σκηνές της εκπαίδευσης του Luke στη Rey ήταν μεγάλη απογοήτευση, ειδικά μετά από τα δύο χρόνια αναμονής από το προηγούμενο «cliffhanger» τέλος. Παρόλα αυτά, από τη μέση και μετά η ταινία φτιάχνει αρκετά και έχει πολλές εξελίξεις και ανατροπές σε σημεία που θα περίμενες να συμβεί κάτι κλισέ. Εκεί επανήλθε και ο χαμένος μου ενθουσιασμός. Πάντως, σε καμία περίπτωση, δεν είναι από τις καλύτερες ταινίες της σειράς.

– Νίκος, 26 ετών

Κακό χιούμορ, σε σημείο παρωδίας, άκυρες προσθήκες μόνο και μόνο για να έχουμε να λέμε ότι ανανεώνουμε -και καλά- τη σειρά και γενικότερα όλες οι λάθος επιλογές μαζεμένες σε μια ταινία. Θα απογοητεύσει τους παλιούς fan, αλλά, μάλλον, θα γουστάρουν τα πιτσιρίκια. Πάντως, αυτό δεν ήταν Star Wars.

– Άγγελος, 31 ετών

