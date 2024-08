Οι 11 Καλύτερες Εκπομπές του Netflix για να Δεις Εντελώς Χαλαρά

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο VICE US.

Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, όμως ο 2 Chainz έχει ένα τραγούδι που λέγεται «Netflix». Είναι από το άλμπουμ του B.O.A.T.S. II #MeTime του 2013 και συμμετέχει η Fergie. «Ήπια έναν μπάφο για μεσημεριανό και άλλον ένα για πρωινό», ραπάρει, «2 Chainz, τους έκανα να κοιτάνε την αλυσίδα στον λαιμό μου. Έλα να γυρίσουμε sextape και να το ανεβάσουμε στο Netflix. Έλα να γυρίσουμε sextape και να το ανεβάσουμε στο Netflix».

Κατά τη γνώμη μου, η συμβουλή του είναι εξαιρετική (εννοώ το να πίνεις μπάφο και να βλέπεις Netflix, όχι να πίνεις μπάφο και να ανεβάζεις σπιτικές πορνό στο Netflix). Αν διαβάζεις αυτό το άρθρο, πολύ πιθανό να συμφωνείς με αυτά που λέει το «Netflix» και να είσαι έτοιμος να το σκάσεις (σε κάποιο μέρος του κόσμου όπου είναι νόμιμο) και να κάνεις streaming σειράρες.

Αντί να δεις το Planet Earth για εκατοστή φορά, να μερικές από τις καλύτερες εκπομπές, για να παρακολουθήσεις, από δραματικές σειρές, μέχρι εκπομπές μαγειρικής και ντοκιμαντέρ με φύση.

Round Planet

Το Round Planet ουσιαστικά είναι το Planet Earth, αν το Planet Earth ήταν κωμωδία. Ο κωμικός Matt Lucas παρουσιάζει την εκπομπή και κάνει την αφήγηση σε βίντεο με φύση, διακωμωδώντας τον David Attenborough, υπό το όνομα Armstrong Wedgewood. Το Round Planet δεν είναι μόνο χαβαλές, όμως. Εξακολουθείς να απολαμβάνεις αρχειακό υλικό του BBC με υπέροχα πλάνα από τη φύση, απλώς ταυτόχρονα λύνεσαι στα γέλια.

Midnight Diner: Tokyo Stories

Το Midnight Diner: Tokyo Stories είναι μια ζεστή, καυστική σειρά που επικεντρώνεται στις ζωές των πελατών που συχνάζουν σε ένα μεταμεσονύκτιο εστιατόριο στο Τόκιο. Τα επεισόδια εστιάζουν σε αγνώστους που έρχονται κοντά, συχνά με αφορμή ένα συγκεκριμένο πιάτο. Είναι υπέροχη σειρά.

Amazing Hotels: Life Beyond the Lobby

Η συνάδελφός μου, Katie, μου είπε ότι αυτή η εκπομπή «έχει ένα επεισόδιο σε ένα ξενοδοχείο στην Κένυα, όπου βλέπεις καμηλοπαρδάλεις να τρώνε στην κυριολεξία το πρωινό των επισκεπτών από το τραπέζι». Τι παραπάνω θέλεις, δηλαδή;

The Great British Baking Show

Πολύ συχνά, οι εκπομπές με διαγωνισμούς μαγειρικής παραείναι φωνακλάδικες και γεμάτες επιθετικότητα, για να μπορέσεις να τις παρακολουθήσεις όταν έχεις χαλαρώσει. Το Chopped, το Iron Chef, ακόμη και το Cupcake Wars, χρησιμοποιούν τις ίδιες απότομες αλλαγές στα πλάνα και την ίδια δραματική μουσική, για να κρατήσουν σε αγωνία τους θεατές, προσθέτοντας ένταση σε προγράμματα που ήδη ξεχειλίζουν από βαβούρα και εκνευρισμό. Μέχρι που ήρθε το The Great British Baking Show, μια ήρεμη, ζεστή και εναλλακτική εκπομπή με διαγωνισμούς μαγειρικής, όπου ένα τσούρμο Βρετανοί φτιάχνουν γλυκά σε ένα λιβάδι.

The Joy of Painting

Υπάρχουν δεκάδες επεισόδια στο Netflix από την εκπομπή The Joy of Painting του λατρεμένου τηλεοπτικού ζωγράφου Bob Ross που απολαύσαμε στην ΕΤ3, η οποία για κάποιον λόγο έχει χωριστεί στα δύο ( Bob Ross: Beauty is Everywhere και Chill with Bob Ross). Ετοίμασε τις μπογιές και το ποτό/τσιγάρο σου και ετοιμάσου να χαθείς χαζεύοντας χαρούμενα δεντράκια, φίλε. Χαρούμενα δεντράκια.

Animal Fight Night

Υπάρχουν μόνο τρία επεισόδια του Animal Fight Night στο Netflix και όλα είναι μεγαλοφυή. Μάχες μεταξύ θαλάσσιων ίππων, τσακωμοί καμηλοπαρδάλεων, σουρικάτες που δαγκώνουν η μία την άλλη – ό,τι και αν σκεφτείς, η εκπομπή το έχει.

Baby Animals in the Wild

Άχου τα, μωρέ.

The Crown

Η εκπομπή με το μεγάλο budget του Netflix, το The Crown, δεν είναι σε καμία περίπτωση κάτι που θέλεις να παρακολουθήσεις «φτιαγμένος». Είναι ένα σκοτεινό, καταθλιπτικό, ιστορικό δράμα, όπου ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα – με άλλα λόγια, η ιδανική επιλογή, για να νυστάξεις και να κοιμηθείς.

Jane the Virgin

Το Jane the Virgin είναι τέλειο –είτε είσαι φτιαγμένος είτε ξενέρωτος–, όμως οι στιγμές μαγικού ρεαλισμού της σειράς σου τα σκάνε, που δεν ξέρεις αν ζεις ή αν έχεις πεθάνει.

Ken Burns Presents: The West

Αν και δεν το έχει σκηνοθετήσει ο Ken Burns, το Κen Burns Presents: The West σου δίνει την αίσθηση ότι βλέπεις Κen Burns στα καλύτερά του. Το ντοκιμαντέρ με τα εννέα μέρη είναι ένα κλιμακούμενης έντασης έπος, γεμάτο με φολκλόρ ιστορίες που διηγείται ένας τύπος με απίστευτα χαλαρωτική φωνή. Έλα, λοιπόν, να καθίσεις δίπλα στη φωτιά και μάθε πώς κερδήθηκε η Δύση (spoiler alert: εκλάπη ξεδιάντροπα από τους ινδιάνους).

Cosmos: A Spacetime Odyssey

Το Netflix δεν έχει το original εκπληκτικό Cosmos με τον Carl Sagan, οπότε θα πρέπει να συμβιβαστούμε με τη νέα εκδοχή, του Neil Degrasse Tyson. Σε δέκα επεισόδια, το Cosmos: A Spacetime Odyssey εξερευνά αμέτρητα θέματα – από τα πιο μικροσκοπικά σωματίδια, μέχρι τα βαθύτερα βάθη του σύμπαντος. Υπάρχει επίσης ένα επεισόδιο που λέγεται «Ένας Ουρανός Γεμάτος Φαντάσματα». Φίνα.

