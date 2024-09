Παίξαμε Στοίχημα για Τρεις Μήνες στο Διαδίκτυο με «Στημένους Αγώνες» από το Facebook

Στις αρχές του περασμένου Απριλίου, ένας φίλος δέχθηκε μέσω της εφαρμογής Messenger στο Facebook ένα ασυνήθιστο μήνυμα. Χρήστης, με στοιχεία προφίλ που ήταν φανερό ότι δεν αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα, του πρότεινε ως «σίγουρα σημεία» τέσσερις ποδοσφαιρικούς αγώνες στο Στοίχημα. Το μήνυμα, γραμμένο σε greeklish, ήταν πολύ ενθαρρυντικό κι έλεγε περίπου τα εξής: «Καλημέρα φίλε μου. Είμαι ο πιο καλός εδώ μέσα και θα στο αποδείξω με το πρώτο κιόλας παίξιμο. Έχω πολύ καλή τετράδα σήμερα Τρίτη με απόδοση 8 στον ΟΠΑΠ και 10 στο Ίντερνετ. Θα μου δώσεις 25 ευρώ μετά τη νίκη, με Pay safe card».

Τις επόμενες εβδομάδες ο ίδιος φίλος δέχθηκε ακόμη δυο-τρία αντίστοιχα μηνύματα από νέα άγνωστα προφίλ. Ανέτρεξε στα πρώτα μηνύματα, όμως εκείνοι οι αποστολείς δεν υπήρχαν πλέον στο Facebook. Ο συγκεκριμένος χρήστης του FB δεν είχε καμία σχέση με το Στοίχημα, έτσι μία πιθανή εξήγηση για τα μηνύματα που δεχόταν ήταν το κλικάρισμα σε αναρτήσεις αθλητικών σελίδων για το ποδόσφαιρο. Από συζητήσεις σε έναν ευρύτερο κύκλο γνωστών, διαπίστωσα ότι δεν ήταν ο μοναδικός που είχε λάβει αντίστοιχα μηνύματα στο Messenger.

To προσωπικό μήνυμα για την πρώτη προσέγγιση.

Αποφάσισα να φτιάξω ένα εικονικό προφίλ και να καταδυθώ στο «βαθύ Facebook». Έστειλα αιτήματα φιλίας στα προφίλ που έστελναν τα παραπάνω μηνύματα. Τα αιτήματα δεν έγιναν αμέσως δεκτά, όμως μαζί με την αποδοχή ήρθαν τα πρώτα ενδιαφέροντα μηνύματα – στις φωτογραφίες που παρουσιάζονται παρακάτω, τα ονόματα σβήστηκαν για την έστω μικρή περίπτωση να αντιστοιχούν σε αληθινά πρόσωπα. Σε ένα από τα μηνύματα ο χρήστης με στοιχεία που παρέπεμπαν σε Κύπριο, έγραψε: «Καλησπέρα, τα λόγια είναι φτώχεια. Δεν θα κάτσω να σου πω μπούρδες όπως λένε όλοι. Είμαι ο πιο τίμιος εδώ μέσα και από τους καλύτερους». Ο ίδιος πρότεινε τέσσερις αγώνες, με απόδοση 7,5 στον ΟΠΑΠ και 10 σε διαδικτυακές σελίδες Στοιχήματος, και ζητούσε 25 ευρώ «μετά τη νίκη». Ο άγνωστος αποστολέας δεν μίλησε ποτέ για «στημένους» αγώνες, αλλά για «στάνταρ» προγνωστικά. Οι αναμετρήσεις ήταν στην Α’ κατηγορία του Ισπανικού Πρωταθλήματος και στη Β΄ κατηγορία του Γερμανικού – ήταν ένας συνδυασμός σκορ ημιχρόνου και τελικών σκορ. Έπαιξα και τους τέσσερις αγώνες στον ΟΠΑΠ. Έχασα μόλις για ένα αποτέλεσμα.

«Τα λόγια είναι φτώχεια. Είμαι ο πιο τίμιος εδώ μέσα»

«Games 100% fixed»

Το άγνωστο προφίλ στο Messenger επανήλθε το επόμενο πρωί: «Φιλαράκι μου, ήταν αμαρτία από τον Θεό αυτό που πάθαμε χθες. Χάσαμε μόνο τη Λα Κορούνια, που ήταν μονότερμα κι έχασε και πέναλτι στο ’80. Έχω βγάλει για σήμερα μία πολύ δυνατή τετράδα… θα σε πάω ταμείο φιλαράκι». Έπαιξα για δεύτερη φορά. Και έχασα ξανά. Την επόμενη φορά τον ρώτησα αν τα προγνωστικά του στηρίζονταν σε «ενημέρωση από μέσα» ή αν ήταν απλές προβλέψεις ενός ποδοσφαιρόφιλου που παίζει στοίχημα. Απάντησε το δεύτερο. Το ίδιο προφίλ, μετά από λίγες μέρες είχε διαγραφεί. Αντίστοιχη επικοινωνία είχα με τουλάχιστον δύο ακόμη άγνωστα προφίλ. Το πιθανότερο σενάριο ήταν ότι επρόκειτο για άτομα που όντως ασχολούνται με τα προγνωστικά –υπάρχουν δεκάδες δημοσιογράφοι και ειδικοί που το κάνουν επίσημα–, θέλοντας να βγάλουν ένα χαρτζιλίκι – συγκεκριμένα 20-25 ευρώ από κάθε κερδισμένο δελτίο. Αν κερδίσεις, είναι στη δική σου ευχέρεια να στείλεις πίσω την «αμοιβή» που ζητά η επαφή. Αν βάλεις τα κέρδη στην τσέπη, ο στοιχηματικός μέντορας είναι βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει να σου ανοίγει τα μάτια. Αν του στείλεις το μερίδιο στη νίκη, τότε είστε και οι δύο κερδισμένοι.

To πρώτο μήνυμα που μιλούσε για «στημένους αγώνες».

Το πρώτο μήνυμα που μιλούσε ευθέως για «στημένους» αγώνες ήρθε περίπου έναν μήνα αργότερα. Το έστειλε ένα προφίλ με όνομα Singapore Betting και έγραφε σε ανορθόγραφα Αγγλικά: «Hello good afternoon my frend have for today big games 100% fixed and no chance to lose !! Pay after again». Στην ερώτηση αν οι αγώνες ήταν πράγματι στημένοι, η απάντηση ήταν κατηγορηματική. Οι «σίγουροι» αγώνες ήταν ένα ισόπαλο ημίχρονο/ισόπαλο τελικό στη Β’ κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος και ένα ισόπαλο ημίχρονο στο Κύπελλο Ελβετίας. Η συνολική απόδοση ήταν 12 και ο Singapore Betting ζητούσε 130 ευρώ μετά τη λήξη των παιχνιδιών, είτε μέσω εμβάσματος στη Western Union είτε με online συναλλαγή στα ηλεκτρονικά «πορτοφόλια» Skrill και Neteller. Τα «στημένα» ματς δεν βγήκαν και στην ερώτηση «χάσαμε, τι συνέβη;», δεν υπήρξε ανταπόκριση. Η παραπάνω μέθοδος ήταν μία εξέλιξη της πρώτης, με δόλωμα τη λεξούλα fixed.

Δυστυχώς, χάσαμε.

Το «βαθύ Facebook»

Η περιήγηση στον κόσμο των «σίγουρων» ματς στο μαύρο περιθώριο του Facebook συνεχίστηκε χωρίς κάτι εντυπωσιακά διαφορετικό. Προφίλ που μοίραζαν απλόχερα «προβλέψεις» και «πληροφορίες» για «στημένους» αγώνες, προσπαθούσαν να πιάσουν την καλή. Οι χρήστες πίσω από αυτά είχαν ως φωτογραφία προφίλ μπάλες ποδοσφαίρου και χαρτονομίσματα, άλλες φορές εξωτικά ονόματα και εικόνες με χρυσές παραλίες και φοίνικες. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακολουθούνταν από κανονικούς χρήστες, με αληθινή ζωή. Κι αυτό, παρ’ ότι οι περισσότεροι λογαριασμοί απενεργοποιούνταν μετά από λίγες μέρες και στη θέση τους ξεφύτρωναν νέα προφίλ-κλώνοι, που αράδιαζαν «σίγουρα σημεία», με τον ίδιο απαράλλακτο και επαναλαμβανόμενο ρυθμό. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε αναφορά ή «πληροφορία» για ελληνικό αγώνα ποδοσφαίρου.

«H τιμή είναι 150 λίρες Αγγλίας πριν τη νίκη και 650 λίρες, μετά τη νίκη».

Μέχρι που την περασμένη εβδομάδα, ένα από τα καινούρια προφίλ, με στοιχεία John T., προχώρησε αμέσως ένα βήμα παρακάτω. Στην ερώτηση «αν έχει κάποιον αγώνα για σήμερα», η απάντηση γραμμένη στα αγγλικά, ήταν καταιγιστική: «Υπάρχουν δύο αγώνες 100% για το Σάββατο, με συνολική απόδοση 435», ανέφερε. Ο ίδιος έγραφε ότι οι προτάσεις είναι ασφαλείς στον μέγιστο βαθμό, καθώς «οι περισσότεροι παίκτες έχουν δωροδοκηθεί, όπως και οι διαιτητές, και το πιο σημαντικό, οι πρόεδροι των ομάδων είναι ενημερωμένοι για το στήσιμο και εισπράττουν μέρος των χρημάτων της συμφωνίας». Και μετά από όλα τα παραπάνω εντυπωσιακά, η κρίσιμη διαφορά του John T. σε σχέση με τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ήταν το γεγονός ότι εκείνος ζητούσε προκαταβολικά χρήματα για να δώσει την πολύτιμη πληροφορία: «Η τιμή είναι 150 λίρες Αγγλίας (σ.σ. 170 ευρώ) πριν και 650 λίρες Αγγλίας (σ.σ. 735 ευρώ) μετά τη νίκη. Η πληρωμή μέσω Western Union ή Money gram. Αν είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε τη δουλειά με αυτούς τους κανόνες, πες μου να κάνουμε τη συμφωνία», έγραψε.

Οι τρεις μέθοδοι των μπούκερς

Ζητήσαμε την άποψη των ελληνικών διωκτικών Αρχών για όλα τα παραπάνω. Σε απάντηση της εκπροσώπου της ΕΛ.ΑΣ., Ιωάννας Ροτζιώκου, η οποία επικαλείται πληροφορίες της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σημειώνονται τα εξής: «Συνήθως, οι παίκτες προβαίνουν σε ποντάρισμα κατόπιν επικοινωνίας με τον μπούκερ (σ.σ.: αυτόν που διοργανώνει τον στοιχηματισμό), που είναι άτομο γνωστό σε αυτούς και μεταξύ τους έχει αναπτυχθεί εμπιστοσύνη. Τα άτομα αυτά μπορεί να διαθέτουν ψεύτικα προφίλ παράνομου στοιχηματισμού σε υπηρεσίες και ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνουν ότι κατέχουν εμπιστευτική πληροφόρηση για συγκεκριμένα αποτελέσματα, κυρίως ποδοσφαιρικών αγώνων και προτρέπουν τους ενδιαφερόμενους χρήστες του Διαδικτύου να στοιχηματίσουν διάφορα χρηματικά ποσά». Πιο κάτω στην ίδια απάντηση, σημειώνεται: «Επίσης, υπόσχονται και κέρδη μέσω υποτιθέμενων πληροφοριών για στημένα παιχνίδια, έναντι χρηματικής αμοιβής και οικονομικού οφέλους, με σκοπό την εξαπάτηση των χρηστών του διαδίκτυο. Επιπλέον, ο μπούκερ χρεώνει τον λογαριασμό του παίκτη παρέχοντας του πίστωση και κατόπιν της λήξης του αθλητικού αγώνα γίνεται εκκαθάριση».

Αγώνες του Αγγλικού Πρωταθλήματος και το Κυπέλλου Ελβετίας, που ήταν δήθεν στημένοι.

Από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι οι μπούκερ, εκτός από τη φυσική προφορική συναλλαγή απευθείας με τους παίχτες, χρησιμοποιούν τρεις βασικούς τρόπους πονταρίσματος: Πρώτον, λειτουργώντας ως παρένθετα πρόσωπα στη χρήση νόμιμων σελίδων διαδικτυακού στοιχηματισμού, δεύτερον μέσω της δημιουργίας παράνομων σελίδων με χρήση λογισμικού ανακατεύθυνσης ιστοσελίδων, ώστε να προβλέψουν την περίπτωση που η Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) «κατεβάσει» την ιστοσελίδα, και τρίτον, με τη χρήση ξένων ιστοσελίδων που είναι νόμιμες σε άλλες χώρες, αλλά παράνομες στην Ελλάδα, με χρήση ιδεατού ιδιωτικού δικτύου (VPN), προκειμένου να μην φαίνεται διεύθυνση ιστοσελίδας (IP) από την Ελλάδα.

993 ιστοσελίδες στη «μαύρη λίστα»

Η ελληνική νομοθεσία για τον διαδικτυακό στοιχηματισμό – online betting περιγράφεται στον Ν. 4002/2011, στον οποίο ορίζεται ότι μόνη αρμόδια Αρχή για τη λειτουργία της αγοράς τυχερών παιγνίων είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Η Επιτροπή διατηρεί και ανανεώνει ανά τακτά διαστήματα τη λεγόμενη «μαύρη λίστα», στην οποία περνούν σελίδες στοιχηματισμού που δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Η τελευταία ανανέωση της λίστας έγινε στις 11 Μαΐου 2017 και αφορούσε τον ιστότοπο betcapo.gr, ο οποίος διαχειριζόταν από την εταιρεία Eldorado Sportwetten GmbH, όπως διαβάζουμε. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στη «μαύρη λίστα» ιστοσελίδων ανέρχεται στις 993 – τα αναλυτικά στοιχεία είναι διαθέσιμα στη σελίδα της Επιτροπής. Το VICE ζήτησε επίσημα στοιχεία από την ΕΕΕΠ ειδικά για το παράνομο στοίχημα μέσω σελίδων κοινωνικών δικτύων, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν υπήρξε απάντηση.

Οι 128 υπήκοοι Ταϊβάν

Το παράνομο στοίχημα μέσω Διαδικτύου αποφέρει κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Πριν από ακριβώς έναν χρόνο, με βάση πληροφορίες ξένων διωκτικών αρχών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου στη Γαλλία (Euro 2016), είχε εξαρθρωθεί στην Αθήνα ένα διεθνές δίκτυο. Συνελήφθησαν τότε 128 υπήκοοι Ταϊβάν, οι οποίοι ήταν κλεισμένοι σε πέντε ειδικά διαμορφωμένες μεζονέτες στα βόρεια και νότια προάστια της Αττικής. Κάθονταν ο καθένας σε ένα μικρό γραφείο και απαντούσαν όλη την ημέρα στο τηλέφωνο που είχαν μπροστά τους – μια ολόκληρη βιομηχανία, στην οποία ποντάρονταν αγώνες ποδοσφαίρου, μπέιζμπολ, ακόμη και γκολφ. Σύμφωνα με τις Αρχές, πληρώνονταν για να υποστηρίζουν τη λειτουργία δέκα ασιατικών ιστοσελίδων παράνομου στοιχήματος. Πιο ειδικά, φέρονται να συγκέντρωναν μέσω τηλεφώνου στοιχήματα από παίκτες και προωθούσαν τα επιλογές των παικτών σε άτομα που χειρίζονταν τις ιστοσελίδες στην Ασία. Η αποκάλυψη του δικτύου φέρεται να έγινε μετά από μαρτυρία ότι άτομα ασιατικής καταγωγής είχαν προκαταβάλει 24.000 ευρώ για να μισθώσουν μονοκατοικία στα βόρεια προάστια για διάστημα τεσσάρων μηνών.

Φωτογραφία από σπίτι στην Αθήνα, όπου συνελήφθησαν κάποιοι από τους 128 υπηκόους Ταιβάν.

Την ίδια περίοδο, επίσης στο πλαίσιο του Euro 2016, στήθηκε από την Ιντερπόλ η διεθνής επιχείρηση SOGA 6 για την καταπόλεμηση του παράνομου στοιχηματισμού. Στην επιχείρηση συμμετείχαν υπηρεσίες από οκτώ χώρες, συγκεκριμένα του Βιετνάμ, της Ελλάδας, της Κίνας, της Μαλαισίας, της Ταϊλανδής, της Σιγκαπούρης, της Ιταλίας και της Ολλανδίας. Στη χώρα μας σχηματίστηκαν δέκα δικογραφίες, 44 άτομα συνελήφθησαν και ακόμη 55 κατηγορήθηκαν. Ο συνολικός απολογισμός της διεθνούς επιχείρησης ήταν η σύλληψη 4.100 ατόμων και η κατάσχεση 13,6 εκατομμυρίων δολαρίων ως τζίρος παράνομου στοιχηματισμού.

