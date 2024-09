Το «Keeping Up With The Kattarshians» Είναι το Νέο Απόλυτο Ριάλιτι (με Γάτες)

Το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά στο Broadly.

Ακόμη κι αν μιλούσες στο τηλέφωνο με την Inga Lind Karlsdóttir χωρίς να ξέρεις τι δουλειά κάνει, πιθανώς θα καταλάβαινες και πάλι ότι είναι η φεμινίστρια παραγωγός του πρώτου ζωντανού ριάλιτι σόου με γάτες στον κόσμο. Έχει χαρακτηριστική φωνή: είναι ζεστή και απαλή, σε έντονη αντίθεση με το άγριο ηφαιστειακό τοπίο της Ισλανδίας, όπου βρίσκεται η έδρα του επιτυχημένου σόου Keeping Up With The Kattarshians.



Το concept είναι απλό: τέσσερα γατάκια, όλα τους από ένα τοπικό καταφύγιο ζώων, αναγκάζονται να μείνουν όλα μαζί σε ένα μεγάλο κουκλόσπιτο, όπου έχουν στηθεί κρυφές κάμερες. Τα γατάκια -o Guðni, η Ronja, η Briet και ο Stubbur- έχουν γοητεύσει το ισλανδικό –και παγκόσμιο– κοινό. Αν και τα ποσοστά τηλεθέασης δεν είναι διαθέσιμα ακόμη, η Inga λέει ότι η εκπομπή (η οποία είναι διαθέσιμη σε online streaming) έχει ήδη εκτινάξει στα ύψη την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας Nutiminn που την αναμεταδίδει.

Εκτός από τις ατελείωτες χαριτωμένες τηλεοπτικές στιγμές που χαρίζει, το σόου έχει καταφέρει να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη γύρω από την υιοθεσία ζώων στην Ισλανδία. Η εκπομπή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Ισλανδική Κοινωνία Προστασίας της Γάτας και τα τέσσερα ζώα έχουν ήδη υιοθετηθεί μετά από μια εβδομάδα προβολής, ενώ προετοιμάζονται και νέοι αιλουροειδείς αστέρες, για να μπουν στο σπίτι. Ζητήσαμε από την Inga να μας μιλήσει για την πίεση του να φέρνεις καινούργιο υλικό, με ουσιαστικό περιεχόμενο για γάτες στο ίντερνετ, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.



Έχει πλάκα όταν τρελαίνονται και διαλύουν το σπίτι, όμως είναι επίσης χαλαρωτικό να τις βλέπεις να κοιμούνται.

Broadly: Γεια σου Inga. Πώς προέκυψε η ιδέα του Keeping Up With The Kattarshians;

Inga Lind Karlsdóttir: Ήταν μια χαριτωμένη ιδέα που είχε ένας συνάδελφός μου, ο Þórhallur Gunnarsson. Μια μέρα, μου είπε ότι ήθελε πολύ να κάνει μια εκπομπή με γάτες που θα ζουν σε ένα μικρό σπίτι. Όλοι άρχισαν να γελάνε, όμως εγώ είπα, «Ας το κάνουμε». Έχω τη δική μου εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών και έτσι αποφασίσαμε να συνεργαστούμε.

Πόσο δύσκολο ήταν να δημιουργήσετε το πρώτο ριάλιτι με θέμα τις γάτες, χωρίς να προκύψουν ζητήματα περί ηθικής;

Μας πήρε περίπου έναν χρόνο για να το οργανώσουμε, επειδή θέλαμε να πάρουμε την έγκριση των Αρχών για την προστασία των ζώων. Έτσι, φτάσαμε εδώ που είμαστε, έναν χρόνο αργότερα, με το πρώτο ριάλιτι σόου για γατάκια. Όλοι αυτοί που γελούσαν, σταμάτησαν τώρα, δεν γελάνε πια.

Πώς ήταν η ανταπόκριση του κοινού;

Εκπληκτική. Μου είχε φανεί χαριτωμένη η ιδέα, αλλά ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα γινόταν τέτοιος χαμός. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις προσδοκίες μου.

Ποια είναι η αγαπημένη σου γάτα;

Η Briet. Στην Ισλανδία, το όνομα Briet έχει συνδεθεί με ισχυρές γυναίκες, λόγω της Bríet Bjarnhéðinsdóttir, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που έβαλε υποψηφιότητα σε κοινοβουλευτικές εκλογές. Και η γάτα Briet είναι εξίσου δυνατή και μαχητική.

Έχουν υιοθετηθεί και οι τέσσερις, οπότε σύντομα θα βάλουμε νέα φουρνιά από αδερφάκια.

Θα έλεγες ότι η Briet είναι μια φεμινίστρια γάτα;

Εννοείται. Είναι φεμινίστρια, όπως και εγώ.

Τι είναι αυτό που αρέσει σε ένα ριάλιτι με γάτες;

Μας αρέσουν όλα όσα κάνουν. Έχει πλάκα όταν τρελαίνονται και διαλύουν το σπίτι, όμως είναι επίσης χαλαρωτικό να τις βλέπεις να κοιμούνται. Σου γαληνεύει την ψυχή. Διαβάζουμε τόσες άσχημες ειδήσεις στις εφημερίδες και συμβαίνουν φρικτά πράγματα στον κόσμο, έτσι είναι ωραία να κάθεσαι και να χαλαρώνεις παρακολουθώντας τα γατάκια. Στην αρχή μας έκαναν πολλά παράπονα, για το πόσο πολύ κοιμούνται – κοιμούνται όλη την ώρα. Νόμιζα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την κάμερα, αλλά τελικά τα γατάκια πράγματι κοιμούνται πολύ.

Τι θα απογίνουν οι γάτες μόλις τελειώσει η εκπομπή;

Έχουν υιοθετηθεί και οι τέσσερις, οπότε σύντομα θα βάλουμε νέα φουρνιά από αδερφάκια – μάλλον την επόμενη εβδομάδα. Θα φτιάξουμε το σπίτι, θα προσθέσουμε μια-δυο κάμερες ακόμη και θα ετοιμάσουμε περισσότερα ορφανά γατάκια για μετακόμιση.

Εσύ αγαπάς τις γάτες;

Αγαπώ όλα τα ζώα και παλιά είχα γάτα, αλλά τώρα η κόρη μου έχει αλλεργία. Όμως το Keeping Up With The Kattarshians είναι πολύ καλό και για τα άτομα με αλλεργίες. Μπορείς απλώς να κάθεσαι και να βλέπεις τις γάτες από την οθόνη του υπολογιστή σου.

