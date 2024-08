10 canciones de hip hop que samplean a Aretha Franklin

Cuento hasta 100 antes de empezar a escribir sobre Aretha Franklin, no porque falleció hace unas horas sino por el R-E-S-P-E-C-T que impone escuchar una voz poseída por la cualidad de captar toda la energía de cualquier habitación, absorberla y liberarla en la misma canción. Las chances de retener tan tremendo fenómeno auditivo y traducirlo un texto pasaría el límite de lo sobrenatural, entonces recurrimos a una lista sobre Aretha sampleada, que no fue la única forma de homenaje a a la reina del soul realizado por sus contemporáneos, que la incluyeron en su cosmovisión antes y después de la invención del primer sampler, además de que fue uno de los prototipos de la solista femenina moderna.

Aretha Franklin fue un ícono, no solo del soul, sino de la música en general. En términos de la industria musical ser un ícono significa que la imagen y sonido del artista no necesita ser modificado para vender, en su caso ese momento ese 1967/1968, pero el impacto de su música es tan directo que no resulta fácil pensar en que sucedió hace 50 años.

A confesión de partes, listado de samples: como otras divas y no tan divas del soul, la voz de Aretha fue sampleada hasta el infinito en los comienzos del techno; a veces ese proceso es narrado como la historia de cómo se robotizó la voz sacándole contenido lírico, pero también podría ser la prueba de que basta una de esas notas estiradas hasta el infinito para impartir significado a una base.

En cuanto al Hip-Hop, sería fácil aventurar una teoría sobre una artista que hizo el más importante himno sobre la liberación femenina, sampleada por un género musical donde el machismo siempre ha sido un asunto a cuestionar. Más bien creo que la música de Aretha y cierta parte del hip hop comparten una cuota de sufrimiento en común que es expresado de forma diferente por cada uno. Como veremos en la siguiente lista, la historia entera del género puede reconstruirse solo a través del uso del sample vocal de la canción “Rock Steady”, uno de los temas más sampleados en la historia. La siguiente no es para nada una lista exhaustiva, pero es un pretexto para mantener viva en nuestros corazones a la reina del soul.

Whodini – “Whodini from NYC”

El trío casi electro que contaba con Grandmaster Dee en las bandejas fue una de las bandas que inauguró el uso de la canción de Aretha. En este track Franklin se encuentra acompañada por muchísimos pequeños retazos de hits de otros compositores apilados en producción: “Dance to the drummers beats”, “Mr Big Stuff” y “Funky Drummer”, entre otros.



Roxanne Shante – “The Pay Back”

El ritmo y la entrega hicieron de Roxanne Shante una protagonista de los primeros beefs. Pura actitud frente al mic, la letra es pura afirmación de batalla. El sample de Aretha aparece solo durante un segundo en un scratch en el segundo 14 y fue mega utilizado a lo largo de la historia del hip hop, infaltable en los compilados para batalla de DJs.

Public Enemy- “Night of the Living Baseheads”

De todas las numerosas bandas que samplearon “Rock Steady” de Aretha en 1987, ninguna sonaba como Public Enemy, con un sonido que describe la alienación humana a la perfección. El equipo de producción The Bomb Squad toma elementos del Soul porque al igual que la generación estaban indagando en los discos de sus padres.

Kool Moe Dee – “No Respect”

Protagonista de una de las primeras y más grandes batallas del hip hop, Kool Moe Dee directamente reversionó “Respect” rapeando sobre la situación del free base en su barrio.

Dr. Dre – “Rat Tat Tat”

En el 92 el doctor prescribió The Chronic al mundo, llevando el estilo de N.W.A a un nuevo nivel de producción. “Rat Tat Tat” lleva al sample vocal de “Rock Steady” a los noventas en un track bien gangsta, junto a Snoop Dog.

Onyx – “The Last Dayz”

La Banda de Queens nombrada como un mineral tenía un estilo agresivo y una base soul. En “The Last Dayz” hacen un dueto con Aretha vía un sample de “A Song For You”, mientras rapean sobre no dejar huellas dactilares.

A Tribe Called Quest – “Show Business”

Del clásico Low End Theory, ATQC usó “Rock Steady”, al igual que la batería del “Funky Drummer” de James Brown. Su resignificación en el hip-hop pasa por usar la base como un elemento para crear algo nuevo, no solo una alusión a un tiempo musical pasado, sino propenso a ser a reinventado.

De La Soul – “Long Island Degrees”

De la Soul y A Tribe Called Quest crearon su propio territorio, alejado del gangsta rap y de denuncias sociales explicitas, y ampliaron el panorama musical de su era. En esta canción de su cuarto disco, The Stakes is High, De La manipulan la voz de Aretha alargando y acortando el mismo sample de “It Only Happens When I Look At You”.

J Dilla- “Rockhuh”

El gran campeón de la MPC3000 sampleó a Aretha en otras ocaciones, pero es interesante “Rockhuh” de 1996, porque el sample vocal clásico de “Rock Steady” parece ser utilizado de forma Meta, no solo remite a su versión original, sino su categoría de clásico dentro de la historia de los samples.

Kanye West – “School Spirit”

En el 2004 Kanye asombró con College Dropout. En “School Spirit” samplea varios elementos de “Spirit in the Dark”, básicamente reconstruye la canción original sin agregarle demasiado. El disco de Aretha del mismo nombre editado en 1970 tiene en su tapa un retrato que perfectamente podría ser la tapa de un disco de Hip-Hop.

