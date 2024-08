10 tips de producción empleados en el último álbum de Barrio Lindo

Bien podríamos usar ese meme que dice “como mis amigos me ven / como la sociedad me ve / como mi familia me ve / como realmente es”, pero no abusemos de lo visual: hay tantas maneras de grabar un álbum de música electrónica como productores en la faz de la tierra y cada uno despliega su verdad cuando levanta la tapa de su laptop. ¿Es posible establecer algún parámetro sobre producciones de discos? Por supuesto que no, pero sí es posible hablar con varios productores para y listar una buena cantidad de tips, hábitos, trucos, yeites, consejos y etcéteras.

Para inaugurar la sección charlamos con el argentino Agustín Rivaldo, mejor conocido como Barrio Lindo en los cuatro continentes. Hace poco el productor oriundo de Burzaco editó Albura, segundo LP de su carrera, con invitados como Jhon Montoya, Wende Wen, Lulacruza, Carrot Green y Ela Minus.

Con esa escudería y con el toque personalísimo de Agustín, Albura fue sold out en menos de lo que se tarda de leer la lista de países que incluyó su gira. ¿Qué hay detrás de ese hito? Muchas cosas y, entre ellas, estos diez tips cedidos por su creador.

1. Busca tu sonido

Siempre. Es lo esencial. Estoy seguro que depende mucho de la selección de samples según la música que quieras hacer. Es muy importante crear tus propias librerías, inclusive grabando los propios samples de manera profesional o con los recursos que haya.

2. Trabaja con alguien más para terminar tu disco

Siempre ayuda alguien con oídos frescos y un poco de conocimiento técnico. Desde que comencé, termino mi música en el estudio El Nogal. Donde también pruebo distintos aparatos.

3. Graba instrumentos acústicos

O shakers o cualquier percusión. Siempre tendrá mucho más carácter algo grabado que algo sampleado.

4. Colabora con tus amigos

Con las voces que te gusten y con los instrumentistas que conozcas. Siempre sumar el universo musical de alguien me ha dado muy buenos resultados.

5. Entiende al álbum como un disco de historias

Pienso que un buen álbum cuenta una historia, y el título muchas veces cierra ese concepto difícil de traducir.

6. Utilizar equipo antiguo siempre es bueno

Desde un teclado Casiotone hasta cualquier tipo de gadget/juguete musical. Sirve mucho para hacer más singular tu música.

7. Imagina la espacialidad y el paisaje

Donde tu música se encuentra. Trabaja con eq, panning y delays que ayuden a “abrir” el espectro sonoro. Si cuentas con mixers analógicas o cualquier equipo, siempre salen buenas cosas, aunque aprender lleve su tiempo.

8. Comparte tu disco antes de lanzarlo

Con amigos cercanos y colegas. Es bueno escuchar opiniones y escucharse a uno defender su sonido. Siempre habrá más para hacer, pero no hay que caer en la obsesión sin sentido. Es solo música.

9. Cuida el orden de los tracks

Tómate el tiempo necesario para escuchar y decidir el orden de canciones en un álbum. Todo puede cambiar mucho y el BPM o intensión de una canción puede marcar un nuevo camino.

10. Termina este disco y continúa haciendo otro

Es muy difícil dar algo por terminado, pero hay que saber cuando abandonar para que los procesos no se traben. El disco perfecto no existe :).

En próximas entregas indagaremos otros géneros, otros artistas y otros aspectos de la producción de un disco. ¡Sigue a Thump para estar atento!

