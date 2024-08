15 años de La Hamburguesería: ¡Que viva la fiesta y que viva el rock and roll!

La mañana del sábado 24 de febrero pintaba bien: el cielo estaba despejado de sombras y se oía el canto de los copetones mezclado con pitos de carros. El evento se realizó en el Club Bellavista Colsubsidio de Bogotá. Lo primero que se veía, cuando el bus paró frente al club, era un grupo de policías esperando al público, para la requisa de la entrada. Había unas señoras vendiendo unas “ruanas” de plástico para la lluvia. Los asistentes al concierto le decían tristemente adiós a sus cigarrillos, los encendedores, las cervezas, uno que otro paraguas y las comidas y bebidas para el almuerzo, que preferían repartir con las personas cercanas, antes que dejárselas decomisar. Solo lo que pudieran encaletarse en los bolsillos secretos o en la cabeza servirá para más tarde. El sol estaba saliendo, olía a pasto mojado. La entrada no tuvo mayor problema: había buena logística.



Al fondo se veían las dos tarimas juntas, el público, en grupitos de tres o cuatro personas, estaba sentado en el pasto y en las gradas fumando y tomando cerveza. ¿Y la requisa? Pensaba mientras veía como prendían los primeros porros del día. Todo el público se veía joven, creo que, difícilmente, al inicio del Festival hubiera alguien con más de 30 años.

Foto por: Sebastián Comba

