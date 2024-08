22 animadores recrearon a Rick y Morty en un cadáver exquisito

Toma un hombre criar a un niño, pero toma un equipo de 22 animadores asociando sus ideas libremente en el universo de Rick y Morty para superar las locuras que hemos visto en la exitosa serie de Adult Swim. En el clip de tres minutos y medio, sacado como un extraño anuncio del regreso de la serie el 30 de julio, Morty rompe uno de los experimentos de Rick y comienzan a cambiar entre realidades y dimensiones más rápido de lo que puedes disparar una pistola portal.

Matt Taylor de Titmouse dirigió el corto, dándole a 22 animadores prácticamente una carta blanca para remixear, revolver y deshacer al alcohólico científico Rick Sanchez y su nervioso nieto Morty en nuevas aventuras. «La única regla fue incluir a Rick y a Morty», él cuenta a Creators. «Cuando los diseños empezaron a salir me volaron la cabeza las diversas interpretaciones y representaciones de cada artista».

Videos by VICE

James Kerr, quien anima pinturas renacentistas en divertidos GIFs bajo el nombre Scorpion Dagger, contribuyó a una escena inspirado por La Tentación de San Antonio. «Tuve la idea bajo el concepto del cadáver exquisito y que tendría que animar a partir del cuadro final de alguien, y que la siguiente persona haría lo mismo con el mío», él dice. «Eso fue básicamente todo lo que tenía para trabajar».

Los animadores aprovecharon esta libertad para explorar la relación entre el abuelo y el nieto. Ellos pelean en una arena estilo gladiador, se hacen una cirugía plástica y se convierten en obras maestras cubistas. Rick se transforma en un león y Morty lo cabalga como si fuera un caballo. Rick se transfigura en una paloma y Morty le alimenta con pedacitos de pan. Morty se queda dormido y Rick lo protege de zombies que se asemejan a su madre. La familia de Morty lo sostiene mientras Rick lo apuñala en el estómago, iniciando un sacrificio humano que transforma al mundo en un abismo lleno de monstruos aztecas. Cuando las alucinaciones se disipan, Rick explica, «Es ácido, Morty. L-S-D Puro».

El viaje épico, que vale la pena ver al menos cinco veces, tiene la música de Run The Jewels con la canción «Thursday in the Danger Room (versión instrumental)» de RTJ3. En la reacción sobre el corto, el co-creador de Rick y Morty, Dan Harmon se preguntó en Twitter, «Okey ¿Ahora cómo le vamos a hacer que la temporada 3 pueda competir con ESTO?» Estamos ansiosos en descubrirlo cuando comience ésta el próximo 30 de julio.

La lista completa de los animadores detrás del cadáver exquisito incluye a Nigel Clark, Greg Sharp, Hombre McSteez, Simon Landrein, Andy Baker, Scorpion Dagger, Sick Animation, Jisu Kim, Daniel Britt, Max Winston, Ryan Quincy, Alex Schubert, Richard Mather, David Gemmill, Amy Lockhart, Genis Rigol Alzola, Sander Joon, Devin Flynn, Marco Imov, Shogo Tsuri, Bendik Kaltenborn, y Lale Westvind.

