5 covers maravillosos a Bad Bunny para llorar en la limo

Bad Bunny domina el mundo, rompiendo los viejos esquemas del reggaetón. Incluso con sus videos, está quebrando con la idea tradicional del reggaetón. Y eso está bien y es necesario. La semana pasada estreno un nuevo video para “Caro”, hace un mes estrenó X100PRE, su primer disco, y tuvo hasta a Papá Noel platicando de sus canciones. Todos. Personas que oyen rock, cumbia, salsa, merengue. Nadie se pudo escapar de este fenómeno.

Ya hemos hablado de su disco. Del futuro de la música popular en el 2019. Pero hemos tocado una hermosa arista que se desprende cada vez que canciones logran conectar con el imaginario colectivo: los covers. Son románticos y especiales. Cada persona le da su interpretación a una canción que no nació para ser tocada o cantada de la manera en la que la va a interpretar. Y eso es mágico. Es inyectar nuestro nombre en ellas, entenderlas y darles un giro que quizás en otro momento no salga igual. Los covers son únicos e irrepetibles. Y de a ratos versionan a la canción original de formas más diregibles que el mismo autor. Sabemos que existen muchos covers mejores que las versiones originales. Esto sucede porque en el preciso momento que la canción es conocida por el receptor, ya no es más nunca del autor/emisor. Se convierte en parte del aire. Y del aire podemos esperar cualquier cosa. Por eso es aire.

Navegamos todas las plataformas de streaming posibles para regalarles algo hermoso: 5 covers especiales a canciones de Bad Bunny para llorar bien cómodos en la limo. Cité a C. Tangana para hablar de Bad Bunny. Se dieron cuenta, ¿no? Soy especial. No juzgamos calidad de audio ni nada. Solo lo que nos hizo sentir el cover. Acá la lista:

Pedropiedra – “Amorfoda”

Pedrito Piedra es un buen chico. Nos hizo felices en algún momento. Pero hoy, está social y espiritualmente consciente y nos regala una hermosa, conmovedora, desgarradoar, dolorida, , sollozante y suplicante versión de quizás una de las mejores canciones que ha escrito Benito Bad Bunny. No hay mejor manera de darte cuenta de lo terriblemente preciosa que es esta canción que escuchándola en voz de otro cantante o tratando de colocar tus deditos en el piano y cantarla. Sana heridas. Hace que te olvides de tu ex. Hace que ames a tu pareja actual. Hace que nunca más te falten monedas para el metrobus. La música es una sola. Es universal y estamos en el 2019: no hay más géneros divisorios. La canción es un ente que vive por sí sola: la toques en un 4/4 o la cantes solamente con una guitarrita acústica en alguna fiesta de tus amigos. Mentira: no hagan nunca esto. Disfruten esta deliciosa versión de Pedrito.





Los Parrots – “Soy peor”

Voy a tomar absolutamente toda la responsabilidad de lo que voy a decir: esta versión está a pequeños momentos de superar a la original. Nunca pensé posible esto. Es una gran y hermosa forma de demostrar que todas las canciones tienen el mismo esqueleto, alma y forma. Una de las canciones icónicas de Bad Bunny, que todo el planeta entero recita, fue llevada al otro nivel por estos hermosos españoles. Los Parrots saben hacer surf. Y al parecer saben llevar a Bad Bunny a al rock n’ roll o surf o como chingados quieran llamarlo. Me da igual. Hagan lo que quieran que ya estoy viejo para esto. Imaginen que suenen esta rola en una fiesta. O mejor aún: que la toquen en vivo. En seguida todas las personas asistentes van a sentir que la mano de Dios los toca y baña en preciados dólares americanos. No canadienses. Los reales. Dios bendiga a Los Parrots.





Javier Torres – “Otra noche en Miami”

Cómo me gusta este tema. Siento que es el mejor de X100PRE. Lo amo más que a cualquier mujer que le he dicho “te amo” en mi vida. Esta es una rola que pudo haberse hecho en los ochentas o en el 2006 cuando Alex Turner dominaba al mundo y todos los reblogs de Tumblr eran de su tierna cara. Es una rola estupenda. Espléndida. Y claro que alguien tenía que llevarla al lado del rocksito que nos hizo bailar por un rato. La versión tiene errores humanos, y por eso es más hermosa. El rock se toca en vivo mis compas. Este esfuerzo a cuatro pantallas de Javier Torres tiene su premio y lo incluimos en la mejor lista del planeta: la nuestra.





Los Rivera Destino – “Te boté”

Esta versión es la mejor lograda de todas las versiones en la historia de las reversiones de la música. Es difícil superarla. Está en otro planeta. Vive en un ecosistema totalmente distinto a los demás. Es Michael Jordan. Es la pierna derecha de David Beckham, el sudor debajo de las axilas de Tom Brady en algún Superbowl. El WhatsApp de J Balvin. La ropa interior de Lady Gaga. Los emails de Hillary Clinton. Nada ni nadie nunca podrá tocar a esta versión de uno de los himnos millennials del reggaetón más importantes de la galaxia. Escuchar “lo que pide es un perreo sucio en la placita” con arpegios sanadores de guitarra acústica de fondo es lo más cercano a estar sentado cerca de la silla donde se sienta San Pedro en el cielo. Seamos agradecidos siempre de esta versión y démosle muchos más clicks. No es justo que esto no haya sido compartido y escuchado como se lo merece y por eso nosotros la incluimos en esta poderosa lista. Ahora les toca a ustedes llevar esto al nivel que se merece.





Valen Madanes – “MÍA”

Hay una insoportable levedad en todos los covers que se tocan en el mundo con ukelele. No tengo el talento ni la capacidad para describirla. Pero sé que está ahí. Me toca. Me seduce. Me dice que no estoy mirando bien. Me recuerda que no estoy en contacto con las partes más suaves y sensibles de mi cuerpo. Que aún mi lado femenino está mas escondido de lo que debería. Es algo tan noble y sencillo que sobrepasa mis capacidades como escritor. Y hay algo muy importante en el uso del ukelele: mientras más ingenuo sea es mejor. Es necesario. Si quieren virtuosismo vayan a buscar videos de Mike Petrucci o algún tío de esos de Dream Teather. No me quiten lo precioso del ukelele por favor. Ya me tienen harto con su perfeccionismo. También debo acotar que cualquier cover que sea tocado al lado de alguna alberca lo vuelve playero automáticamente y da ganas de tomar mucho alcohol. No lo digo yo. Lo dice la ciencia.



