Estos son los pretextos que dirás a los 37 años para no ir al club

Según un estudio hay evidencia «dura» y «exacta» sobre cuándo ya no puedes aparecer en un club porque estás demasiado viejo para asistir a esos lugares…

El Yorkshire Evening Post reportó que de acuerdo al estudio que parece fue realizado por la gente de Curry PC World (son las únicas personas que ofrecen una declaración sobre los resultados), si tienes 37 años y sigues asistiendo a clubes nocturnos estás pasando por una tragedia (según esto).

Por un lado dicen que los 31 años es la edad en la que uno empieza a preferir quedarse en casa en vez de salir. Casi la mitad de los encuestados dijeron que prefieren quedarse en el hogar frente a la TV, sin importar el clima. Otro factor importante son los gastos que uno hace durante una noche de fiesta.

La investigación también reveló que el 14 % de los encuestados prefiere quedarse en casa stalkeando a gente en Facebook. Por otra parte el 37 % simplemente disfruta de no salir y usar algún medio de comunicación social. Al parecer el estudio no preguntó a ningún participante cuándo o cómo es que quieren escuchar música en un club. En lugar de eso descubrió que otras de las razones por las que la gente prefiere no salir son el no querer arreglarse para salir (22 %), conseguir una niñera (12 %), pedir un taxi o servicio de transporte (21 %). Otra de las razones por las cuales la gente deja de ir de club es porque ya encontraron a la persona indicada… como si esa fuera la única razón por la cual a uno le gusta salir.

Matt Walburn de Currys PC dijo:

«El estudio reconoce el hecho de que llega un momento en que apreciamos las comodidades del hogar más que una vida social agitada y a menudo eso frena a la mariposa social en las fiestas y noches. Ahora es casi imposible aburrirse en casa, con cientos de box sets y la última tecnología como televisión en 4K, mejorando la experiencia interna, tanto que a menudo supera su equivalente al aire libre.»

Realmente no estamos muy de acuerdo con Matt, ya que estamos seguros que allá afuera aún hay mucha gente mayor de 37 años que prefiere una buena noche de fiesta que pasar toda una noche viendo Blu-rays.

Al final no importa la edad, lo único importante es pasarla bien y llevarla de manera respetuosa con todos los demás.