A Ronnie Wood de los Rolling Stones le dio cáncer de pulmón; pero es un Stone, ya se curó

Si hay algo que nunca debe dejar de sorprendernos es el contrato que firmaron los Stones con el diablo y que les permite seguir con vida, preparándose para sus giras, sacando nueva música y, en el caso de Ronnie Wood, también venciendo un cáncer de pulmón. Normal. Los Stones vencen al cáncer, como tú te levantas a trabajar el lunes. Y a todos nos queda claro que uno no se hace una maldita leyenda, yendo a trabajar puntualmente los lunes, sino venciendo puntualmente el puto cáncer a los putos 70 años y, claro, después de tener gemelas.

El legendario músico inglés, ex integrante de Faces y del grupo de Jeff Beck, integrante de los Stones desde 1975, reveló en una reciente revista con el periódico inglés The Daily Mail, que lo acaban de operar del pulmón para extraerle un tumor cancerígeno hace unos tres meses, después de hacerse un chequeo de rutina como parte de los preparativos de la nueva gira de los Stones, que comienza en septiembre.

Videos by VICE

Wood fue un fumador compulsivo durante muchos años, y lo dejó un año antes de que nacieran sus hijas, Gracie Jane y Alice Rose, gemelas que tuvo con la productora teatral de 39 años Sally Humphreys en mayo del año pasado. Aunque la fama de Keith Richards es mucho más extendida, Wood también es uno de los ex-adictos a la heroína más famosos de la música popular británica, con un tórrido y largo romance con esa droga, y con el alcohol y la cocaína.

Según él mismo cuenta en la entrevista: [El médico] volvió con la noticia de que tenía esta supernova quemando en mi pulmón izquierdo. Y, para ser totalmente honesto, no me sorprendió», dijo. «Sabía que no había tenido una radiografía de tórax desde que entré en Cottonwood [una clínica de rehabilitación en Tucson, Arizona] en 2002. Me preguntó qué quería hacer y mi respuesta fue simple: Sólo quítamelo». El cáncer no se había propagado a sus ganglios linfáticos, pero de todos modos lo operaron para extirparle parte del pulmón.

Para rematar su entrevista, Wood animó a otros a que se hagan chequeos. «Ya estoy bien. Pero voy a tener que hacerme un chequeo cada tres meses», agregó. «Lo descubrieron temprano. La gente tiene que irse a checar. En serio, tiene que revisarse. Yo tuve suerte, pero también siempre he tenido un ángel guardián muy fuerte cuidándome. Por derecho, no debería estar aquí».

Sigue a Noisey en Facebook.