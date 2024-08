Aborto: ¿Qué falta y qué esperamos del nuevo gobierno en México?

Este texto fue publicado en colaboración con REDefine México y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Hay un chiste feminista que dice: “Si no sabes de ninguna mujer cercana a ti que haya abortado, no es por que no lo hayan hecho, es por que nadie te lo contó”.

El 28 de septiembre es el día día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. Es un día para recordar que seguimos en la lucha por los derechos humanos de las mujeres con quienes hay una deuda pendiente.

La alternancia política que estamos a punto de vivir en México es fruto del descontento general que los gobiernos anteriores —PRI y PAN— gestaron en la población. También es reflejo de la crisis de Derechos Humanos que se vive en el país y de la inhabilidad o falta de voluntad de la clase política para manejarla.

No esperamos que en los próximos seis años Morena y sus representantes reviertan los estragos que los regímenes anteriores han dejado en los últimos 18 años. Pero sí esperamos que un partido, que en sus palabras, busca generar “un cambio en lo político, económico, social y cultural (…) defendiendo los derechos humanos, la libertad, la justicia y la dignidad de todos” gobierne teniendo en mente que la igualdad entre mujeres, hombres, y de toda la población del país es necesaria para su pleno desarrollo.

Aborto seguro

A lo largo de la historia, las mujeres han abortado, lo hacen hoy y lo seguirán haciendo en el futuro.

En el centro del desarrollo de las personas está su derecho a la salud y al bienestar, y parte de este son los derechos sexuales y reproductivos: estos derechos buscan garantizar que las personas puedan tomar decisiones y tener control sobre su vida sexual y reproductiva con libertad e información. Uno de estos es el derecho a decidir de manera libre y “responsable” el número y espaciamiento de hijxs, y a disponer de la información, educación y los medios para ello; es decir, el derecho a interrumpir un embarazo no deseado o planeado, entre otras cosas.

Las mujeres recurren al aborto sea legal o no, tengan acompañamiento o no, tengan hijxs o no, con aprobación de sus parejas o no, y desafortunadamente, sea seguro o no. Muchas mujeres prefieren arriesgar su vida y su salud en abortos inseguros, que llevar a término un embarazo no deseado. De ahí la elevada tasa de mortalidad materna causada por procedimientos mal hechos derivados de la clandestinidad.

El aborto inseguro y sus complicaciones contribuyen enormemente a la tasa de mortalidad materna. La Secretaría de Salud reportó que durante 2017 el aborto se mantuvo como la cuarta causa de mortalidad materna (MM) en México, después de las afecciones obstétricas y las enfermedades hipertensivas y hemorragias.

Una gran parte de este aporte sería prevenible si los gobiernos estatales garantizarán las causales no punibles que ya existen en los códigos penales estatales, marcos normativos de los estados.

El aborto en México es legal en todo el país cuando el embarazo es producto de una violación. En la Norma Oficial Mexicana 046 se estipula que no es necesario poner una demanda ante ninguna autoridad para que los servicios de salud provean de una interrupción a la mujer, adolescente o niña que voluntariamente lo solicita.

Es muy importante mencionar que los abortos clandestinos también pueden ser muy seguros si se llevan a cabo por personas capacitadas y en condiciones apropiadas. Así como en todos los estados hay un gobierno que se rehúsa a garantizar las causales legales por las que cada código penal local permite el aborto, también hay redes de apoyo dispuestas a orientar y acompañar a las mujeres adolescentes y niñas que lo necesitan.

Mujeres de la sociedad civil nos hemos organizado para proveer los servicios de salud que los gobiernos estatales hasta ahora se han resistido a garantizar.

El Estado mexicano es responsable de garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Esto significa que todas las muertes atribuibles a abortos inseguros o complicaciones derivadas son evitables, dsin embargo, el Estado no está legislando para evitarlas.

De abril del 2007 a Septiembre 2018, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México estima que se han llevado a cabo más de 200 mil procedimientos de interrupción de embarazos, de los cuales, casi 60 mil han sido personas que vienen de fuera de la Ciudad de México. Esto significa que no sólo abortan las mujeres de la CDMX, donde es legal, sino que las que no pueden acceder a las causales viajan (las que pueden) de todo el país a la capital para hacerlo.

Por tanto, ante la entrada de dirigentes de MORENA, esperamos que los gobiernos estatales garanticen los derechos que ya están contemplados en los marcos normativos estatales y que atendiendo las recomendaciones internacionales amplíen las causales y encaminen las políticas públicas hacia la despenalización del aborto.

Hablar es chido: hablemos de aborto

Hay muchas mujeres que abortan sin que nadie se entere y lo seguirán haciendo sin acompañamiento si no abrimos la conversación sobre el tema.



La campaña Hablar es chido tiene el objetivo de disminuir los niveles de estigma que existen en torno al tema de aborto y visibilizar la necesidad que tenemos como sociedad de hablar más sobre esto.

· Necesitamos hablar de aborto para contrarrestar la desinformación y poder hacer un acompañamiento sin estigmas.

· Tenemos que hablar de aborto porque es una experiencia común en todo el mundo. Es necesario que todas las personas nos involucremos en la conversación: quien aborta, quien no aborta, quien acompaña, quien hace procedimientos, quien legisla, quien opina y quien defiende.

· Abrir la conversación sobre aborto fomenta que las mujeres se sientan acompañadas en todas sus decisiones y que las personas involucradas o cercanas sepan cómo apoyar.

· Hablar sobre aborto ayuda a reducir el estigma y romper el silencio en el que viven muchas mujeres

· Necesitamos hablar de aborto desde el respeto y confianza hacia las mujeres que toman esta decisión, dejando de lado juicios personales.

· Es necesario hablar de aborto con información laica y verídica para aclarar dudas e ideas equivocadas sobre los procedimientos y sus consecuencias.

· La información sobre salud sexual y reproductiva, procedimientos y servicios seguros así como del marco legal, permiten a las mujeres y adolescentes tomar decisiones autónomas, libres e informadas.

· Por último, celebramos la reciente decisión de la Cámara de Diputados de revocarles las comisiones de Salud y Cultura en la próxima legislatura al PES, un partido conservador anti derechos que, al no tener registro, no debería de tener la presidencia de ninguna comisión.

Y es eso lo primero que esperamos de lxs dirigentxs de Morena, que con la finalidad de garantizar los derechos humanos, que hablen de aborto primero y lo garanticen después.

