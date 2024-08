¡Abran paso al fútbol feminista y profesional!

Artículo publicado por VICE Argentina

Maca Sanchez y Eliana Medina sonríen con un gesto que mezcla satisfacción e incredulidad. Hace apenas unos meses no se les hubiera ocurrido. Ahora, frente a decenas de cámaras y periodistas, firman su primer contrato como profesionales. San Lorenzo de Almagro dio el primer paso y 15 jugadoras de su plantel son las primeras en sumar su nombre a la historia. El fútbol femenino pasó a ser fútbol femenino profesional.

Medina, Ramírez, López, Silvera, Molina, Vargas, Pereyra, Correa, Antequera, Preininger, Coronel, Vázquez, Álvarez, Salazar y Sánchez. Estos son los apellidos que pusieron el gancho el último viernes. Para que suceda debieron recorrer un camino de injusticias y desigualdad que se encargaron de torcer. Un año atrás, la selección femenina protagonizó un reclamo que se hizo viral: las jugadoras argentinas posaron en plena Copa América con una mano detrás de la oreja, un gesto al que sumaron el eslogan “Queremos ser escuchadas”. Semejante imagen desnudó al gran público un problema que llevaba años sin resolverse. Viáticos miserables, falta de infraestructura y un completo abandono por parte de la dirigencia, entre otros inconvenientes, consecuencia del marco amateur en el que se desempeñaban. Pusieron en primera plana un conflicto que estaba en las sombras.

El 21 de Enero de 2019 fue el Día M: cuando UAI Urquiza, el club con el que había logrado cuatro títulos de Primera División, desvinculó a Macarena Sánchez del equipo, la jugadora de 27 años explotó, hizo frente al destrato e intimó al club y a la propia AFA para que reconocieran el vínculo laboral. Además, en una acción sin precedentes, exigió a la asociación que se cumplan las normas FIFA respecto a la igualdad de género y la no discriminación.

Por primera vez, a las puertas de la calle Viamonte llegaba un reclamo concreto por la profesionalización del fútbol femenino. Era evidente que el descontento no era individual, que Maca hablaba por ella pero también por sus compañeras y colegas. El movimiento feminista no tardó en acoplarse a su lucha, transformando ese grito solitario en un reclamo de multitudes que excedía a los campos de juego y demandaba una ampliación de derechos que no podía hacerse esperar.



La AFA no pudo desoír el reclamo. Claudio “Chiqui” Tapia, máximo mandatario de la Asociación, estableció en marzo la creación de la Liga de Fútbol Profesional Femenino, con el apoyo de Futbolistas Argentinos Agremiados. ¿Cómo? Al impulsar la organización del nuevo torneo, acordó con los clubes la firma de un mínimo de ocho contratos profesionales por plantel y decidió girar 120 mil pesos mensuales a cada institución para afrontar el pago de los nuevos sueldos.



San Lorenzo de Almagro hizo lo que tenía que hacer y subió la apuesta. En un acto encabezado por Matías Lammens, presidente, el club de Boedo fue pionero vinculando profesionalmente a su plantel femenino de Primera División. Los ocho contratos preestablecidos pasaron a ser 15 y entre ellos figura el de Maca Sánchez, quien volverá a pisar una cancha de fútbol, esta vez como profesional y portando los colores del Ciclón. La piedra fundacional de una lucha que comenzó siendo individual se transformó en colectiva y significó una nueva conquista de derechos de un movimiento que no se detiene.



Macarena Sánchez, 27 años, futbolísta.

Macarena Sánchez

VICE: ¿Te acordás las caras de la gente cuando planteaste por primera vez la idea de un fútbol femenino profesional?

Maca Sánchez: Cuando le conté a mis amigas lo que pensaba hacer, después de que me desvincularon, me acuerdo que me miraron con cara de “pobre, está loca”. Me preguntaron si estaba segura, pero al otro día ya estaban bancándome. Al final lo hicimos posible. Es histórico y hay que disfrutar pero sin olvidar que falta muchísimo, que los cambios se están dando pero hay que seguir peleando.

La colectivización de este reclamo que empezó con vos, ¿fue el impulso que faltaba? ¿Era necesaria una voz que se anime a gritar lo que estaba pasando?



MS: Me da vergüenza ser vista como abanderada. Pero me parece que sí, mi caso dio la visibilidad que faltaba para el empujón a la profesionalización. Igual lo colectivo siempre estuvo presente. Si sabía que tenía que atravesar sola todo lo que iba a pasar en estos meses no lo hubiese iniciado. Es una lucha de todas. Todas somos abanderadas y líderes.

¿Creés que este logro que consiguieron puede ser vidriera para abrir la posibilidad de igualdad en otros ámbitos?



MS: El movimiento feminista abrió la puerta para todas las luchas de las mujeres y siempre nos acompañó. Creo que esta conquista puede hacerle ver a otras mujeres que realmente se puede, que hay que pelearla. Por momentos la vas a pasar mal, pero hay que arriesgar y denunciar cuando las cosas están mal. Ojalá muchas mujeres de cualquier ámbito se apropien de esta lucha y puedan concretar también la conquista de sus derechos.

¿Cómo imaginás el futuro del fútbol profesional femenino en Argentina?



MS: Lo imagino en igualdad de condiciones respecto a los entrenamientos. Imagino a las jugadoras gozando el beneficio de ser trabajadoras, sin la contaminación del fútbol masculino, sin barras que lo empañen. Veo un fútbol profesional y feminista.

Si hace un año, cuando las chicas de la selección reclamaban más atención, te decía que hoy ibas a estar firmando tu primer contrato profesional, ¿qué me hubieras dicho?



MS: ¡Que ni en pedo! Sabía que se iba a dar. No tenía dudas, pero no pensé que a esta velocidad. Cumplí el sueño de mi vida.

Matías Lammens, Presidente de San Lorenzo.

Matías Lammens

VICE: Dirigencialmente, ¿cuál es el próximo paso para que el fútbol femenino siga creciendo?

Matías Lammens: Seguir trabajando para que tenga visibilidad para que vengan nuevos sponsors. Es lo que va a hacer que las chicas puedan ganar mejor y los clubes puedan brindarles más infraestructura. Ese es el camino. Esto es un primer paso. Hay que acompañarlas en la lucha.

La AFA y los dirigentes se comprometieron a partir del reclamo de Maca. ¿Sentís que el compromiso tardó en llegar?



ML: Creo que la revolución que han hecho las mujeres en los últimos años nos obliga a todos a repensar y reflexionar y por supuesto que uno siente que llega tarde. Este tipo de cosas suceden cuando alguien las pone de manifiesto y las visibiliza. Por eso soy un admirador de la lucha de las mujeres.

En lugar de firmar ocho contratos, como estableció la AFA, están firmando con quince jugadoras. ¿Le ponen la vara más alta al resto de los clubes?



ML: Me enorgullece que San Lorenzo sea pionero porque, además de dar un mensaje a todo el fútbol, es un mensaje a la sociedad. El fútbol es una parte constitutiva de nuestro país, nos interpela a todos. Que podamos poner de manifiesto la subsanación de una desigualdad me llena de orgullo.

Eliana Medina, 32 años, futbolista

Eliana Medina

VICE: Viviste todo el proceso, jugaste muchos años en el amateurismo. ¿En qué momento sentiste que podía darse el profesionalismo?

Eliana Medina: Cuando comenzó la pelea de Maca, su grito generó un impulso para que todas habláramos y nos uniéramos a ella. La idea fue ayudar a su lucha porque no peleaba solo por lo profesional. Ella quería jugar como queríamos todas. Escuchamos su pelea y supimos aprovechar eso.

¿El impulso al fútbol femenino y esta lucha ganada puede abrir el camino hacia otras luchas de igualdad?



EM: Sí. Es un empuje progresivo. Hoy se dio esto pero no nos vamos a quedar acá. En lo deportivo vamos a buscar nuevos logros, seguramente esta lucha va a impulsar otras.

Débora Molina, 34 años, futbolista.

Débora Molina

VICE: ¿Creías posible ser profesional después de tantos años compitiendo en el amateurismo?

Débora Molina: Soñé con este momento durante 11 años, pero pensé que quizás no iba a pasar nunca. Pensábamos que nos íbamos a retirar amateurs. Lo que queremos ahora es que esto continúe para las más jóvenes que son el futuro.

¿El impulso al fútbol femenino y esta lucha ganada puede abrir el camino hacia otras luchas de igualdad?



DM: Creo que lo que está sucediendo con el feminismo fue el puntapié para llegar acá. Queremos que la igualdad sea en serio. Que no solo se hable, que haya acciones, que nos cumplan. Siento que hemos logrado un montón de cosas y pretendo seguir por este camino.

