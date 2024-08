Abuelo se queda sin vacaciones por declararse terrorista

Artículo publicado por VICE México.



Una de las secciones más ridículas al solicitar una visa de turista a Estados Unidos es un breve cuestionario donde te preguntan si eres terrorista, si quieres acceder al país para hacerle daño al gobierno y/o a su gente o si has estado en contacto recientemente con miembros de Al Qaeda o Isis. Cualquier persona normal ve este tipo de preguntas y, yo asumo, aún así siendo parte de una secta terrorista, con completa transparencia señalaría inequívocamente que no. Desgraciadamente, ese no fue el caso de John Stevenson, un abuelo escocés de 70 años.

Stevenson reservó boletos y hospedaje para visitar Nueva York con su esposa Marion, gastando, según el reporte de The Independent, alrededor de $2500 dólares en todo el paquete. Sin embargo, su visa fue negada al poco tiempo después de la recepción por haber puesto erróneamente una paloma en la sección de “sí y no”, a la pregunta “¿eres un terrorista?”, mejor conocida como la mejor manera del mundo para atrapar terroristas.

Los problemas de Stevenson comenzaron, según sus propias palabras, cuando estaba llenando la forma para la visa; argumenta que el sitio se cerraba antes de que pudiera completar a tiempo todas las preguntas del cuestionario. “Una de las respuestas debió de haber cambiado cuando el sitio se cerró”, comentó. “Incluso hablé con el control fronterizo de Estados Unidos y les di los detalles de mi pasaporte”. Pero no fue suficiente, al poco tiempo después, el hombre de 70 años fue notificado: su visa había sido negada por declararse terrorista, “Me comentaron que no recibiría la entrada porque soy un terrorista, les respondí que tengo 70 años y que no sé qué significa eso”.

La aerolínea por la que iban a volar ambos les hizo saber que les darían un reembolso por los costos de estadía y movilidad en Nueva York, pero no por el precio del boleto de avión que ya habían pagado. Actualmente están intentando conseguir una cita en en la embajada de Londres para poder solucionar la situación y no quedar vetado de por vida para entrar a Estados Unidos.

