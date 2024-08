Acompañamos a Caloncho en su concierto en El Plaza

Todas las fotos de Daniel Patlán.

Conocí a a Caloncho hace varios años, gracias a un medio en el que trabajaba. En esa ocasión había que grabar una sesión acústica suya. Desde la primera vez que hablamos, me pareció un buen tipo, sencillo y cotorro. Los años pasaron y nos encontramos en algunos festivales, recuerdo mucho una vez en Torreón durante el WACO, tuvimos una plática muy breve pero muy sustanciosa, probablemente motivada por la fiesta que traíamos. Después no nos volvimos a ver hasta el sábado pasado en El Plaza Condesa. El motivo era muy grande, presentaba su nuevo álbum Bálsamo, ante un foro lleno y con expectativas bastante altas.

Videos by VICE

Alcancé algo de su soundcheck, suficiente para darme una idea de cómo estaría la cosa sobre el escenario: ahora hay dos músicos más que la última vez que los vi. También habría escenografía y un letrero enorme con su nombre. Después, mientras el resto de la gente se fue a comer, fui por un café y me eché una siesta. Poco a poco fueron llegando los demás y para cuando El David Aguilar estaba por subir al escenario, el camerino estaba lleno de amigos.

A El David Aguilar no lo conocía, pero había visto varias menciones de amigos músicos que lo recomendaban, incluso Caloncho lo presentó antes de que El David subiera al escenario. Cuando lo escuché quedé sorprendido por su capacidad de silbar, así como de componer canciones tan bonitas. Kudos a «A La Ventana Carolina». Mientras tanto, en el camerino de Caloncho, todos se cambiaban y ponían guapos con sus trajes que iban a estrenar ese día. Contrario a varias bandas con las que he compartido camerino, Caloncho y compañía parecían muy relajados. Se les notaba ansiosos por tocar, emocionados y llenos de energía; repasaban cosas del show como la aparición de Santi de Little Jesús, brindaban para los nervios y, sobre todo, se abrazaban y daban buena vibra. Uno podía sentir esa camaradería a metros de distancia.

El momento en que iban a subir al escenario había llegado y todos estaban listos y felices. Al final, es para lo que habían trabajado tantos meses, tantos ensayos, etc. En cuando subieron, la gente enloqueció, y permaneció así durante todo el show. Todas y cada una de las canciones fueron coreadas a todo pulmón, como si la vida de cada fan dependiera de ello. Hubo momentos donde la piel se erizaba, y otros en los que la sorpresa me inundaba, como escuchar al Plaza lleno coreando canciones que salieron hacía poco menos de un mes como «Amigo Mujer» o «Fotosíntesis», donde cantó El David Aguilar. El cierre fue con «Optimista», y es que no había mejor manera de terminar la noche que con casi dos mil personas gritando y reafirmando que sí, «todo bien, al cien».

Me da mucho gusto cuando puedo compartir momentos así con bandas que me ha tocado ver desde etapas muy primarias. Durante el show me acordaba de aquella sesión en un techo en La Condesa, me acordaba de las fotos que hicimos después y de aquel festival en Torreón. Y pensaba en lo mucho que se merecen artistas así recibir estos reconocimientos. Sin duda, creo que la carrera de Caloncho dio un paso gigante, pero aún quedan muchos más por dar.

Sigue a Noisey en Facebook.