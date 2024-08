Al parecer Eminem y Kanye West son lo más popular para escuchar al ejercitarse

Hacer ejercicio sin unos audífonos se ha convertido en uno de los castigos más despiadados del millenialismo en la actualidad. De alguna forma, tener a la música de acompañante ayuda en el ritual de tener que levantar fierros del doble de tu peso mientras piensas ¿por qué carajo me hago esto a mí mismo?

En ese sentido, tener una buena lista siempre es crucial, y aparentemente, la gran mayoría de nosotros termina recurriendo a dos personajes en particular: Eminem y Kanye West.

Justo al inicio del nuevo año, cuando todo el mundo se propone hacer más ejercicio y adoptar dietas que probablemente duren un mes, Spotify ha dado a conocer datos sobre canciones y artistas más streameados al momento de ejercitarse.

De acuerdo a estadísticas de la plataforma, la canción más escuchada en el mundo durante el ejercicio es “Till I Colapse” de Eminem, seguida en la segunda posición por otro himno de Marshall Mathers, “Lose Yourself”. El puesto tres y cuatro está ocupado por Kanye West con “Stronger” y “POWER”, respectivamente, siendo “Can’t Hold Us” de Macklemore y Ryan Lewis quien completa el top cinco.

Sin embargo, las preferencias cambian al hacer distinción entre géneros y edades, pues las mujeres prefieren “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars por encima de Eminem. En una cosa que no resulta para nada sorpresiva, “Eye of the Tiger” de Survivor –sí, la de Rocky– es la más escuchada por gente entre 335 y 55 años de edad. Y bueno, parece que la gente todavía más grande la pasa bien en la elíptica mientras escucha “All About That Bass” de Meghan Trainor.

Hay varios datos inútiles más, como que “Ice Ice Baby” de Vanilla Ice es la canción más recurrente en sesiones de crioterapia y tinas de hielo –no es broma–, y que Finlandia es el país que más escucha música al ejercitarse, pero mejor revísalos tú mismo por acá.

