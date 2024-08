Diseccionando ‘Alegrías de perro viejo’, el nuevo disco de Chite

Entre chorros de cerveza, música de rockola y el lumpen de las cantinas más puercas de la ciudad, Chite forjó su sonido canchoso pero sabroso. Este grupo lleva 15 años ladrando en los sucios andenes de la capital con su punk garajero, cervecero y guapachoso. 15 añitos de distorsión y pogo que la banda celebrará con el lanzamiento de su nuevo disco Alegrías de perro viejo, el que será en dos tandas. Primero el 5 de agosto en Matik Matik y el 6 en Ozzy Bar.

Esta nueva producción es un canto al despecho, la borrachera y la absurdamente violenta gamineria que día a día adorna las mugrientas calles de Bogotá. Historias de cantina, de amores perdidos, de vicio protagonizan este trabajo que no deja de lado la crítica social y la denuncia a este sistema injusto que nos pone un bozal y nos encierra en una mohosa perrera.

Invitamos a estos maestros del deterioro y la fiesta a hacernos una reseña canción por canción de Alegrías de perro viejo.

‘Alegrías de perro viejo’

Un corrido en clave de punk rock para cantar y celebrar que seguimos vivos. Reflexión sobre el destino escriturado, los momentos que pasaron, los que aún quedan y la importancia que tiene brindar por cada una de las alegrías que ofrezca este perro destino. Tema que tuvo como invitados a Jorge Rubiano, cantante de la agrupación colombiana de norteña «La pandilla del rio bravo» y a Hermides «El Taty» Manzano en el acordeón.

‘Whiskería’

El duro contraste entre el pasado y el presente a ritmo de un punk rock de un minuto de duración. Escenario en el cual olvidar se hace imposible y todos los lugares conducen a la destrucción etílica que facilita una urbe que mueve parte de su economía legal e ilegal a punta de despecho.

‘Vida canchosa’

Es una canción al estilo de los Ramones, que recurre a los acordes básicos con una melodía pegajosa que habla sobre el sentir de los integrantes de la banda, después de superar la barrera de los 30 (casi 40 en algunos casos) y de llevar 15 años tocando punk rock. Retoma oportunamente el título del compilado que sacamos para celebrar los primeros diez años de la banda.

‘Duele tú querer’

Una versión libre de ‘Breakaway’, canción de 1964 de la cantante Soul Irma Thomas, sobre una relación dramática y destructiva que resulta malsanamente adictiva para su protagonista. En esta versión el Bondage es la hipótesis que explica el sometimiento de su autor.

‘Los discos de papá’

Con la canción se paga una deuda histórica y familiar, dado que la cercanía con la agrupación «Los Parientes Carrangueros» imponía la obligación de hacer un tema en conjunto. La canción muestra la cercanía de las historias del punk rock y la música carranguera, ambas basadas en tres acordes y en historias de amor, licor, protesta y fiesta.

‘Los caminos de la vida’

Un rock and roll con la estructura básica del punk que habla sobre las circunstancias de la vida que afrontan la mayoría de vagos de la ciudad. Una crianza conservadora con esperanzas de un buen futuro que se van diluyendo por el trago, el matrimonio, los hijos, las deudas, el trabajo, la enfermedad y el abandono. Un ciclo que afortunadamente termina con la mejor compañía para el hombre, un perro. Inspirada por la necesidad de crear nuestra propia versión de los hechos, ante títulos tan determinantes en la música popular colombiana como ‘Los caminos de la vida’ de Los Diablitos y ‘El camino de la vida’ considerada la canción colombiana del siglo XX.

‘Fondo blanco’

Un manual de vida de cuando el licor orienta el camino y todos los finales apuntan a un inevitable abandono. Un tributo a una forma de vida y de andar la ciudad, con referencias puntuales a algunos lugares de Bogotá. Canción de cuando el cuerpo todo lo resiste y los vicios han sido más fuertes que las esperanzas que algunos, en algún mal momento, depositaron en una amada olvidada. El tema cuenta con el aporte en trompetas de Nacho Galindo.

‘Fiesta sin regreso’

El tema habla de cuando todo está jugado y se acabaron los créditos para enderezar el camino o programar más canciones en la rockola. La banda sonora de una fiesta y borrachera permanente que parece no tener final y donde el desamor siempre tiene un momento de cobro, que se remedia con los sorbos mientras llega la resaca.

‘Aquí estamos tú y yo’

Habla de cómo se sigue presenciando el derrumbe de todo y resistiendo a la descomposición en compañía de alguien. Asco y desprecio por la decadencia política y social de este país, que resultan oportunos para ambientar la que se puede considerar la canción de amor del disco.

‘Perrera Nacional’

Narra el aburrimiento de vivir en un país mal hecho, en el cual la derecha de turno se ha encargado de tratarnos como perros encerrados. La letra gira en torno al conservadurismo político, el fanatismo religioso y la voracidad económica como ejes de la construcción de la gran perrera que es Colombia.

‘Puto gobierno’

Otra incursión desde nuestras limitaciones en la música popular mexicana, que describe los atropellos, abusos, descaches y amiguetes de los gobierno de turno. Tonadas que a su vez se preguntan sobre la pasividad colectiva y el masoquismo naturalizado por años de opresión, castigo y abandono del Estado. Cuenta también con las colaboraciones de Jorge y Hermides, y un cierre capturado en el paro nacional de maestros de este año.

‘Giros de ciudad’

La canción rescata los personajes ocultos de la vida en una ciudad hostil y conflictiva como Bogotá. Algunas expresiones artísticas poco reflexionan sobre la vida de los personajes que le dan el sabor al día a día de la ciudad: prostitutas, enfermeras, oficinistas, habitantes de calle, líderes de barrio, etc. Vivir en Bogotá es vivir en una historia llena de giros y conflictos, una ciudad en la que se puede pasar bien o pasar mal.

‘El tiempo lo dirá’

Es una canción con una fuerte influencia del punk latinoamericano en su estructura, con arreglos de guitarra que le dan una personalidad propia. La letra habla de una mala situación de pareja en la que el conflicto se hace presente y en la que el tiempo termina definiendo las circunstancias y las razones de quiebre.

’24 años’

Una crónica roja hecha canción, que amplía el contexto de uno de los múltiples asesinatos pasionales que puede ocurrir en cualquier lugar. Inspirada en las líricas de las ‘Murder Ballads’ del country gringo.

‘Urban Champion’

Recuento de diversos lugares y escenas de hostilidad del colombiano promedio que se manifiestan en su tendencia natural al tropel. En muchas oportunidades las calles de nuestras ciudades parecen el clásico video juego Urban Champion, donde cualquier situación normal termina en pelea, chuzada, botella despicada, coma o linchamiento colectivo. La canción narra los tránsitos de la celebración a la tragedia, que por ejemplo tienen muchos días de la madre o 31 de diciembre, en los que brota el gen de la maldad y la violencia natural.

‘Corazón de perro’

Canción que puede evocar el nombre de la banda, en función del rechazo y el desprecio que sufren algunos canes callejeros, y por sobre todo, las analogías que se pueden encontrar con múltiples formas de existir, habitar y enfrentar la ciudad desde la diferencia. Corrobora al perro como la figura central del disco, y narra la entereza y dignidad del mismo para caminar las calles y la vida.

‘Cachorra’

Título que rescata el famoso «cachorra» de nuestro tema ‘Chica ideal’, pero que a diferencia de este, canta sobre la pudrición de una relación idealizada. Despecho puro que tiene el cierre más emotivo de todo el disco, y que como múltiples historias de la más descarnada música popular, goza ensañándose con la desdicha del personaje.

‘Porros y perros’

Título que estuvo cerca de bautizar nuestro cuarto disco Ladridos Prohibidos. Otra de esas canciones de ciudad que hacen un recorrido por otros paisajes y personajes bogotanos, describiendo algunas sensaciones de pesimismo e impotencia que producen tanto los cambios, como las limitaciones físicas y mentales de la ciudad, y donde algunas veces sólo queda la opción de seguir fumando.

‘Amor borracho’

Tema que trata de esos amores etílicos de corta duración, que no tienen otra opción que un pronto entierro. Amores que no logran sobrevivir a las circunstancias en las que fueron creados y que más allá de generar un trauma, quedan como un buen recuerdo, como esas borracheras que no dan guayabo sino ganas de volver a beber para no desfasarse en las mezclas y en las compañías.

‘La pipa maldita’

Banda sonora de un corto producido por Mauricio Riveros y Andrés Piscov (El gordo y el gordo films), que narra los dilemas del vicio, el amor y el sufrimiento como si se tratara de un ring de lucha libre donde, como en la vida, se gana y se pierde. La pipa maldita es una alegoría a un mal amor que puede descomponer y dañar a cualquiera, tanto como lo hace el bazuco.



