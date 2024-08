Algunas personas nos cuentan sus sueños sexuales más raros y perturbadores

Tener sueños sexuales raros cada cierto tiempo es «normal». Pienso que es saludable, ya que cuando me ocurren se sienten tan reales que me despierto pensando que efectivamente tuve sexo con la chava que soñé, y me siento más cercano a ella.

Según Freud, los sueños sexuales siempre son acerca de «algo más»; y el propósito de los sueños es permitir que se cumpla un deseo reprimido. Freud también argumentó la presencia de un censor psíquico que disfraza el contenido sexual del sueño; para que así la persona que sueña no se despierte por la crudeza de sus propios impulsos y deseos.

Es probable que mucha gente haya experimentando sueños sexuales en algún momento de su vida, y quizás es normal sentir pena y culpa: por la persona que te estabas cogiendo en el sueño, la manera, o el contexto. Sin duda es una experiencia emocionante ya que son escenarios y situaciones creados enteramente por nuestra mente, y tal vez sea una gran alarma para darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro mundo interno.

Sé que es difícil sentirse bien luego de soñar que te cogías a tu prima hermana mientras sonaba Red Hot Chilli Peppers de fondo. Teniendo eso en mente, le preguntamos a algunas personas acerca de sus sueños sexuales más raros y perturbadores.

Cogí con Gustavo Cerati en el piso frente a mi hermana.

Gustavo Cerati es una de las personas más importantes en mi vida; musical y personalmente me ha influido bastante. Incluso su música ha moldeado gran parte de mi personalidad, así que siempre he tenido un gran crush con él. Una vez que estaba compartiendo cuarto con mi hermana en un hotel me quedé dormida en un sillón, y de repente llegó este ser de luz hermoso (Cerati), y me empezó a dar besos y a cargarme para llevarme a una cama. Al final nunca llegamos a la cama, nos caímos y realmente sentí su peso encima de mí. Mi hermana nos veía fijamente, como diciendo «no puede ser que estés cogiendo con Cerati y además… ¡frente a mí! Recuerdo que tomaba su cabello rizado… Verga, ¡fue hermoso! Ya luego me despertó el gran orgasmo que tuve. Me considero una mujer afortunada. Todas mis amigas me envidian porque me vengo siempre en sueños. Y sí, no muchas pueden decir que cogieron con Cerati.

Soñé que mi mamá me cogía como castigo

He tenido muchos sueños eróticos, de los cuales no suelo acordarme mucho, pero este sueño en particular es tan perturbador que se me hace imposible olvidarlo. Recuerdo que me quedé dormido apenas toqué la cama como a las 9 PM luego de cenar, y lo siguiente que recuerdo es estar discutiendo con mi mamá sobre unas tareas del hogar que tenía que realizar y no hice. Ella estaba muy enojada, y luego que terminó el regaño, me dijo que la única manera de que aprendiera era castigándome. No voy a ser muy específico, pero fue como una de esas porno falsas de incesto. Yo trataba de evitarlo, pero en el sueño como que mi cuerpo no tenía tanta fuerza para alejarme de mi mamá. Lo peor fue levantarme al otro día y verla con poca ropa; me dieron náuseas.

—Daniel, 26 años.

Sexo con Will Smith joven

Este sueño sexual es el más reciente que he tenido, y obviamente la razón por la que lo tuve fue por andar viendo un maratón de El Príncipe Del Rap. Desde que la serie está en Netflix, siempre quise verla por completo ya que me recuerda mucho a mi infancia, cuando mi mamá me despertaba para ir a la escuela, ya que siempre estaba pegado a la televisión. La noche que por fin me decidí a ver la serie me quedé dormido y soñé que estaba en un bar en el que Will Smith estaba pinchando discos. Yo le empecé a brindar tragos, y al parecer me lo ligué y terminamos en su departamento. Lo más raro es que tenía una gorra parecida a la que usa en la serie. En fin, cogimos y se sintió muy real, pero cuando iba a terminar me desperté. Me masturbé al levantarme ya que estaba muy cachondo, pero de cualquier forma fue muy raro.

—Iván, 29 años.

Me masturbaba mientras Kit Harington de Game Of Thrones me veía

Esto no sé si cuenta como sueño erótico porque nunca tuve sexo mientras dormía, pero bueno. Obviamente soy una persona normal y me atrae sexualmente Kit Harington; entonces era cuestión de tiempo que se metiera en mis sueños. Lo raro es que este sueño fue muy corto, fueron como unos, no sé, ¿40 segundos? Algo así. En fin, estaba en una casa muy grande, y en la planta baja vi que no había nadie y empecé a tocarme. De repente, me di cuenta que en un sillón medio lejano estaba Kit Harington viéndome. Hubiese sido más chido si Kit también se masturbaba; pero bueno. Algo es algo.

—Daniela, 24 años.

Soñé que me cogía a la morra con la que mi ex me ponía el cuerno

Tuve la clave de Twitter de mi ex por un rato, y él obviamente no lo sabía. Me di cuenta por sus mensajes directos que estaba coqueteando bastante con otra chica. Bueno, los primeros días fue puro coqueteo, luego aumentó a sexting y ya luego de eso imagino que cogieron o qué se yo. Estaba obsesionada, veía los mensajes como si fuese una novela en vivo o algo así. Una noche, me acosté tan decepcionada de él y de la relación, que empecé a soñar con ella. Y no cualquier sueño, soñaba que estaba coqueteando con ella y cada dos o tres días el sueño fue poniéndose más intenso. Hasta que tuve sexo con ella y fue increíble. Un día le conté todo a mi ex, ya que no aguantaba lo que estaba sucediendo. Se metió en mis sueños y hasta tuve sexo con ella, pero mi novio siempre me negó que cogieron. Hoy en día aún no lo sé.

—Pilar, 27 años.

Soñé que me masturbaba con mis compañeros del trabajo

Sé que es común tener fantasías sexuales con algunos compañeros de tu oficina, por el morbo que produce algo tan «prohibido». Pero mi sueño no tenía que ver con sexo con alguna otra persona; fue algo más raro. En mi sueño, estaba en un día normal de chamba en mi computadora, pero de repente estaba viendo un video que me prendió mucho y me metí la mano en el pantalón para empezar a masturbarme. Lo que llevó la cuestión a otro nivel fue que todos en la oficina empezaron a masturbarse también. Entonces en mi sueño terminamos siendo como una tribu de masturbadores compulsivos en la oficina. Bien raro.

