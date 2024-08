Algunas personas nos muestran la última foto que borraron de su celular

Las fotos que guardo en mi teléfono son una especie de manifesto personal. Trato que cada imagen que esté alojada en mi celular tenga algún valor significativo y no esté ahí por el simple hecho de estar. Básicamente, si es una foto tonta, la borro. Quizás esto tiene que ver con el poco espacio para guardar cosas que tiene actualmente mi teléfono, pero ya es una costumbre no tener fotos que «sobren» en él.

El carrete de nuestros celulares, pienso que funciona como una especie de memoria de nuestros sentimientos y actualmente se ha convertido —además de algunas redes sociales—, en una especie de slideshow que tenemos para poder revivir momentos especiales en nuestras vidas. Incluso momentos privados, de esos que no podemos subir a nuestro Instagram (quizás por miedo a que nos juzguen) pero que siempre los tendremos ahí, descansando en una carpeta para volver a ellos cuando queramos. Momentos con ex parejas, pedas con nuestros amigos o fotos con familiares.

Videos by VICE

Borrar una foto es exactamente lo mismo que borrar un recuerdo, y más en el 2017. ¿Acaso no les ha pasado que cuando deciden borrar las fotos con sus ex parejas es el momento «real» en que las olvidan? Tener guardadas esas fotos ahí no ayuda a olvidarlas. Aunque no todo lo que borramos es así de importante, también hay nudes que nadie más puede ver, memes tontos, o 12 de los 13 selfies que te tomaste y no funcionaron para Instagram.

Creo que las fotos que borramos dicen mucho más de nosotros que las que conservamos. Le escribí a varios amigos pidiéndoles la última foto que borraron y hablamos un poco sobre cada una. Spoiler: enviaron un chingo de dickpicks y nudes.





SPRAY DE MENTA

VICE: ¿Para qué es el spray?

Diana: Pues para lo que dice ahí precisamente, se llama «deep throat spray».

Un spray para dar sexo oral, pues.

100 por ciento.



¿Por qué borraste la foto?

Era peligrosa tenerla, no mucha gente sabe que lo tengo (solo algunas parejas) y a veces mis amigas toman mi celular y ven las fotos.

¿Pica el spray?

No pica, sabe a menta

UN HONGO

VICE: ¿Borraste la foto del hongo por miedo a que la vieran?

Miguel: No, la borré por el terrible mal viaje que tuve luego de comerme ese hongo.



¿Cómo paso?

Pues al parecer estaba muy fuerte y lo comí en una montaña donde faltaba un poco el aire y el hongo agravó esto. Sentí que me ahogaba.

No quieres recordarlo entonces.

No, incluso ya me había «olvidado» hasta que revisé la carpeta y encontré la foto; y eso que yo no soy de borrar fotos, me gusta guardarlas.

FOTO CON DAN BILZERIAN

VICE: ¿Quién es ella?

Manuel: Una amiga, se graduó conmigo en la escuela. Como ves, al parecer es amiga de Dan Bilzerian.



¿Cómo es eso?

No tengo idea, al parecer se lo encontró en un festival y pasó al VIP según me contaron mis compañeros de escuela. La enviaron a nuestro grupo de whatsapp y actualmente es la foto de portada.



¿Por qué la borraste?

Salí con ella y si mi novia la ve, seguro va a pensar que estamos hablando de nuevo.



DICKPICK

VICE: ¿Te envían muchas dickpicks?

Anónimo: Antes sí, ahora ya no. Creo que perdí el encanto.



¿La pediste o fue de esas encomiendas sin solicitar?

La pedí sin querer.



¿Cómo se pide una foto así sin querer?

No le creí y me mandó el testigo.



¿Te dijo que se estaba masturbando?

Que estaba pensando en mí.



¿Te gustó la foto?

Es buena, comunica el mensaje y prende.



¿Crees que se haya lavado las manos después?

No, se las lamió seguramente.

SELFIE SORPRESA

VICE: ¿Quién es él?

Delfina: Un amigo y compañero de trabajo

¿Por qué crees que tiene puestos lentes de sol en un lugar cerrado?

Seguro creía que le iban a quedar muy cool.



¿Te robó el teléfono para hacerse la foto o se la tomaste tú?

Me lo robó, obvio. Siempre lo hace.

¿Por qué la borraste?

La borró él, seguro vio que no se veía tan cool como pensó.

SEMI NUDE

VICE: ¿Por qué borraste esta foto?

Carlos: Tengo novia y esta foto no es de ella, es de una ex.



¿Tu novia te revisa el teléfono?

Puede suceder, a veces lo ha hecho.



¿Te ha descubierto fotos de otras personas?

No, pero prefiero evitarlo. No tengo el teléfono con clave.



¿Guardas los nudes?

A veces en mi mail.



EMBARAZO

VICE: Explícanos la foto

José: Es un capture que le hice al Instagram de mi ex novia, actualmente está embarazada.



¿Por qué la borraste?

Me enteré que estaba embarazada y quise confirmarlo. La borré porque no tiene sentido guardarla. Duramos dos años y es raro verla embarazada.



¿Aún tienes sentimientos por ella?

Ya no tanto, verla embarazada ayuda a que se te olvide.

ESCULTURA

VICE: ¿Qué es esto?

Giancarlo: Es una escultura de una exposición a la que fui hace unas semanas en Houston.

Parece muy real.

SÍ, bastante.

¿Por qué la borraste?

Me daba un poco de asco y a la vez me recordaba a mi madre o a los partos.



NALGADA

VICE: ¿Y esto?

Anónimo: Es una foto que le tomé a una amiga con la que tuve sexo hace dos semanas.

¿Por qué la borraste?

No me gusta tener fotos sexuales en el teléfono por mucho tiempo, siento que en algún momento alguien las va a ver. Soy medio paranoico con esto. También ella se dejó hacer fotos con la condición que las borrara después de verlas.

Como en los créditos de Hangover.

Exactamente.



DIBUJITO

VICE: ¿Quiénes son los del dibujo?

Laura: Pues, según un compañero de trabajo, somos un amigo y yo twerkeando.



¿Haces mucho twerking?

No, pero un día me lo encontré en un bar y yo estaba muy borracha bailando. Desde ahí hace ese tipo de dibujo en la pizarra de la oficina cada vez que puede.

¿Por qué te dibujó tan alta y a tu amigo tan pequeño?

Porque según él, todos mis amigos son menores de edad.



¿Por qué la borraste?

La envía casi todos los días al grupo de whatsapp de la oficina, entonces la vivo borrando constantemente.

Puedes seguir a Diego en Instagram.