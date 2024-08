Padres cuentan lo que creen que hacen sus hijos Gen Z como freelance

Desde el Diseño de Experiencia de Usuario (UX) hasta el vlogging, el podcasting y, por supuesto, el influencing, internet ha generado innumerables carreras que hubieran sido inimaginables hace diez o veinte años.

Gracias al auge de las redes sociales y la industria de los influencers —que podría tener que evolucionar de nuevo a medida que la pandemia hace que las publicaciones #aspiracionales sean superfluas—, los trabajos “creativos” en la cultura visual, la creación de contenido y la gestión de redes sociales son ahora comunes para quienes ingresan al mercado laboral. Según un estudio de 2019 realizado por Snapchat y JWT Intelligence, más de la mitad de la Generación Z dice que su grupo demográfico es “más creativo” que las generaciones anteriores. Esto, según los investigadores, es evidente en la “nueva ola de contenido” de los creadores de la Generación Z, quienes mezclan “selfies con Spoken Word, collages imperfectos con paisajes de realidad aumentada e ilustraciones con transmisiones en vivo”.

¡Lo cual es… demasiado! No es de extrañar, entonces, que algunos padres de jóvenes de veintitantos años tengan dificultades para entender qué hacen sus hijos en el trabajo. Les pedimos a seis trabajadores creativos e independientes de la Generación Z que entrevistaran a sus padres sobre lo que piensan que implican sus labores.

Selorm

Selorm (20 años), fotógrafo independiente, entrevista a su madre

“Fotos freelance, ¿cierto? Tomas fotos, eso es todo lo que sé. Ni siquiera sabía que tenías trabajo. Selorm, no lo sabía, porque hoy en día solo te veo tomando fotos de la gente y eso es todo. No sabía que trabajabas haciendo fotografía de manera independiente. Pero supongo que si esa es la carrera profesional que elegiste, entonces depende de ti. Siempre que sientas que puedes ganarte la vida con ello, lo cual no entiendo cómo, pero de nuevo, es tu elección. Preferiría que estuvieras en una carrera diferente con tal vez un poco más de estabilidad, pero al final del día, ¿quién tiene estabilidad? Especialmente en este mundo COVID en el que vivimos”.

Selorm le muestra a su madre una foto que se tomó a sí mismo.

“Dios, Selorm, ¿saliste con este frío para tomarte esta foto? ¿Qué es eso frente a ti? Parece que tienes una bolsa. Realmente no me gusta. Supongo que la calidad está bien, pero no lo sé, Selorm, simplemente no me gusta”.

Martha (22 años), diseñadora gráfica y diseñadora web independiente, entrevista a su abuela

“Tienes tu propio negocio, por supuesto. En realidad, no sé qué tipo de negocios hay que puedas hacer en la computadora. Realmente no sé nada al respecto. Todas esas palabras que estás diciendo [diseño gráfico y diseño web], realmente no sé lo que significan. Estoy feliz de que tengas algo propio. Si sabes que puedes hacerlo y sabes que eres capaz de hacer el trabajo, es lo que importa”.

Charlotte

Charlotte (22 años), influencer de redes sociales, entrevista a sus padres

Mamá de Charlotte: “Eres una influencer social que trabaja con las redes sociales, así que haces vlogging y a veces realizas publicaciones en blogs e Instagram. Trabaja con marcas para publicitar diversas cosas en la industria de la moda, ropa, joyería, comida y maquillaje. Debo admitir que, cuando te graduaste por primera vez, pensé que intentarías conseguir un trabajo relacionado con tu título de ciencia forense, pero durante la cuarentena, Instagram realmente despegó, así que parecía la opción obvia. Te pagan por ello, así que hazlo, Charlotte.

Lo único que me duele son las personas que se la pasan odiando, los haters, los comentarios horribles. Pero, por desgracia, siempre vas a toparte con eso en cualquier campo al que te dediques. Estoy orgullosa de lo que está haciendo Charlotte, trabaja muy duro y sus resultados la respaldan. Hace todo lo posible por encontrar escenarios encantadores para sus fotos y realmente piensa en el contenido”.

Papá de Charlotte: “Bien, déjame empezar diciendo que no soy el mayor aficionado del mundo a las redes sociales. No he revisado a profundidad tu página, pero lo que veo es brillante.

Creo que los influencers pueden ser beneficiosos, especialmente para las personas más jóvenes. He visto algunas de las respuestas en tu Instagram y has ayudado a los hijos de algunas personas que conozco con su bienestar, positividad corporal y salud mental. Además, es muy agradable como padre cuando te invitan a restaurantes o a jugar golf como un obsequio. No es la carrera ideal para alguien que solo se dedica a esto [al influencing], pero tienes una carrera universitaria a la que siempre puedes recurrir. Continúa trabajando así de bien”.

Stefanie

Stefanie (20 años), manager de redes sociales, entrevista a su madre

“Trabajas en las redes sociales. Eso implica, ya sabes, cosas que quieres hacer. Sobre la comida… ¿comida saludable? Cuando me lo contaste por primera vez, no tenía ni idea de qué era, pero puedo ver que te encanta hacerlo. Es la vida que realmente querías elegir. Y creo que puedes progresar y tener éxito”.

Tarnjeet

Tarnjeet (20 años), ingeniera de sonido, entrevista a sus padres

Mamá de Tarnjeet: “Sé que normalmente trabajas como ingeniera de sonido y creo que implica trabajar con músicos para crear el mejor sonido para ellos, ya sea con canciones o presentaciones en vivo. Lo que más me preocupaba era saber si podrás conseguir un trabajo bien remunerado si te dedicas a esta profesión.

No me gustaría que estuvieras en una carrera diferente, ya que has aprovechado al máximo las oportunidades disponibles antes, durante y ahora después de terminar la universidad, y estás feliz con lo que estás haciendo”.

Papá de Tarnjeet: “Sé que trabajas en la industria de la música. No me sorprende, ya que siempre escuchas música, aunque hubiera preferido que fuera un poco más fácil aclimatarse. En este momento, me gustaría que estuvieras en una industria diferente, ya que es un gran esfuerzo trabajar en el puesto que tienes. Pero siempre que seas feliz”.

Martina

Martina (22 años), podcaster y propietaria de una agencia de redes sociales, entrevista a su madre

“Parece que hablas con extraños por teléfono y pasas todo el día en internet. Me preocupa la seguridad alrededor de tu trabajo. Tus labores me hacen cuestionar las publicaciones de las celebridades y tengo dudas sobre si son ellas mismas o no. En general, creo que imaginas la vida de las personas y escribes y creas personalidades a partir de ellas.

Al principio, pensé que la idea de que dejaras de seguir una carrera en derecho era terrible. Me preocupaba que no tuvieras futuro. Por ahora, creo que es mejor que estés en esta carrera que en otra diferente. Te fascina y a mí me gusta que lo estés disfrutando. En general, desearía haberte brindado más apoyo desde el principio”.