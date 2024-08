Nos adentramos en las ‘Dimensiones’ de Amarga Marga

A finales del año pasado, los oriundos de la comuna de La Florida, Amarga Marga, publicaron su segundo álbum de larga duración, Dimensiones, un disco que construye y expande sobre lo que mostraron en su debut de 2016, Mi arma blanca. La placa no sólo muestra una mayor ambición en el sonido de la banda, sino también en el contenido lírico, así que por eso contactamos al cuarteto de Santiago para que nos platicaran un poco más sobre la historia, los detalles y significados detrás de cada uno de los temas del LP.

«Se podría decir que este disco fue un experimento natural, que surgió mediante ensayos diferentes, ensayos posteriores a estar en constantes tocatas, un nuevo ambiente de composición que permitió un trabajo naturalmente minucioso,» dice Diego Terán, baterista del conjunto, sobre Dimensiones. «Esto mezclado a jornadas de reuniones compartiendo música, recibiendo nueva música de otros lugares, conversaciones infinitas y crecimiento personal. Cada uno fue botando nueva información, nuevas ansias de expresar sonidos.»



A continuación, Felipe Huerta (Voz/Guitarra/Sintetizador), Diego González (Voz/Guitarra), Nahí Ferreira (Coros/Bajo) y Diego Terán (Batería) ahondan más sobre cada una de las piezas que componen su segundo compilado de canciones como banda.

«1 n a c» / «La pena»

Diego González: «La pena» es la búsqueda de una respuesta a la tristeza sistemática que vivimos en el día a día. Para hallar esa respuesta me remonto al momento histórico que se estaba viviendo antes de que naciera. Concretamente cito a la dictadura, a su sistema económico (el Ladrillo), a su constitución, figuras y pilares vigentes hasta el día de hoy, que yo no elegí, que no me representan pero que me afectan sin duda. No es un problema enterrado en el pasado; nos dejó dañados para siempre.

«Epitafio Virtual»

Felipe Huerta: La letra habla de cómo nuestras relaciones actualmente se viven en dos dimensiones debido al internet, de como eso nos afecta y de como los recuerdos: mensajes, fotos o videos perpetúan algunas emociones.

«Imágenes tuyas»

Diego González: Imágenes tuyas trata sobre los recuerdos inevitables al caminar por lugares que en el pasado fueron compartidos con alguien más. Algo así como mirar hacia atrás con aires masoquistas, para revivir ese recuerdo idealizado de una relación pasada, pero también entender que es una ficción, algo ficticio, cuyos fragmentos se han quedado plasmados para siempre y ahora sólo se pueden revivir en la mente.

«No hay pacto»

Felipe Huerta: Esta canción es un intento de desapego sentimental de las creencias religiosas que me impusieron en el colegio y que influenciaron mi manera de sentir y de vivir, muchas veces de manera nefasta, a través de la culpa y el castigo como motores de cambio.

«Hazte el favor»

Diego González: Concretamente, hablo desde mi visión de hombre a otros hombres; muchas veces conscientes de la lucha de clases, pero que miran en desmedro la lucha de género al estar ellos (y uno) en una posición privilegiada, lo que siempre es difícil de aceptar y más aún de cambiar. Hay mucho daño que se normaliza, hay muchas normas que se naturalizan, cuestionarse lo que ocurre a tu alrededor debería ser labor diaria para no perpetuar las conductas que nos aprisionan.

«A veces boy»

Felipe Huerta: En esta canción hice el intento de hablar de la libertad de expresión sexual y de la libertad de elección vocacional al mismo tiempo. La canción va principalmente dirigida a hombres de cualquier clase y orientación sexual que ven truncada su propia expresión y libertad. Resultó como una especie de llamado a dejar nuestras comodidades, muchas veces impuesta por otros no dejándonos ser ni hacer como en realidad queremos

«Casa»

Nahi Ferreira: Casa es una conversación. El mundo es un lugar roto, existen problemas irremediables y la única forma de vida no tan contradictoria es crear posturas, que funcionan como un campo de fuerza para no hundirse en mierda y tener un poco de ganas de hacer cosas. La construcción del mundo propio siempre se verá afectado por las consecuencias de nosotros mismos.

«7 0 3» / «Mochi cora»

Diego González: Mochi cora es un re-encuentro con emociones, vivencias y expectativas de una relación pasada que no ha sanado bien. Por si no es bastante obvio, es una analogía entre corazón-mochila.

Esta canción fue la primera que trabajamos con la banda para este segundo disco, fue construida más o menos en cuatro ensayos, muy apurados, ya que teníamos que grabarla para una sesión en nuestro sello Algorecords. La letra la termine el mismo día de esa grabación.

«Quiero no quiero»

Diego González: Tal y como el nombre lo expresa, “Quiero no quiero” es una contradicción con aires de maña, de no saber qué hacer frente a relaciones que pueden sanar, pero también dañar y como consecuencia verse atrapado en esa indecisión.

Esto también se denota estructuralmente con dos partes que se contraponen tanto líricamente como musicalmente, pero aún así logran convivir dentro del mismo relato.

«N a d a t a n r e a l»

Felipe Huerta: Fue parte de la maqueta de «Epitafio virtual» que el productor Pablo Muñoz me motivó a incluir. Me gusta el contraste que hay entre el resultado de estudio y de la grabación casera que tiene una onda muy lo-fi beat, clásica recomendación de YouTube.

«Dimensiones paralelas»

Felipe Huerta: Los conceptos de la vida y muerte relacionados al cariño son algo que me intriga mucho y que ha sido tema recurrente en mis letras. La canción habla sobre la perdida de un ser querido a quién se le desea el bien, sea cúal sea su destino después de la vida. Es una canción nostálgica y de apoyo para quienes hemos pasado por esta situación.