Este anillo controlador de audio impresionará a tus amigos nerdos

¿Todavía te estriñes cada que recuerdas la farsa del hoverboard, esa promesa incumplida por Back to the Future según la cual a estas alturas tendríamos ya patinetas flotantes cuando en realidad seguimos con las mismas porquerías de dos ruedas? ¿Te preocupa que tu creatividad como artista y DJ esté limitada a tu habilidad para girar parillas y faders? o peor aún ¿temes a la artritis que mover constantemente tantas minucias pueda causarte?

Pues deja de preocuparte, porque en esta ocasión, el futuro si te ha contemplado, y ya está aquí.

Videos by VICE

Hace veinte años, alterar tu voz con Auto-Tune era considerado hacer trampa, una especie de incomprensible forma de hechicería; hoy en día, hay géneros enteros y carreras musicales que no existirían sin el software de edición musical. Y como la humanidad está en su mejor momento, hay que poner a nuestras mejores y más brillantes mentes tecnológicas a inventar gadgetcillos geniales, como los que hemos visto en películas de ciencia ficción y fantasía —en serio, mira cualquier episodio del Star Trek original de los años 60, Silicon Valley se basa básicamente en dar vida a todos los artilugios del Enterprise—, ahora puedes decidir por ti mismo si este anillo «Wave» está más inspirado en Sauron que en Tony Stark.

Creado por la start-up islandesa Genki Instruments, concretamente por los ingenieros eléctricos Ólafur Bjarki Bogason y Daniel Grétarsson, el diseñador Jón Helgi Hólmgeirsson y el director de operaciones Haraldur Hugosson, el anillo Wave permite a la persona que lo lleva manipular paisajes sonoros y visuales simplemente moviendo la mano. EL ANILLO – ya sabes, como en Lord of the Rings– para gobernar todo sonido fue utilizado en un escenario por primera vez por la banda islandesa aYia en el festival Icelandic airwaves. aYia generalmente no habla ni interactúa con el público entre sus tracks, y necesitaba una forma de mantenerlos enganchados, lo que Wave les permitió hacer mediante la manipulación de paisajes sonoros. El anillo funciona conectándose a controladores MIDI y equipos similares a través de Bluetooth y actualmente todavía está en su fase de prototipo, pero se espera que haga su debut en el mercado a finales de este año, en diciembre de 2018. Aquellos interesados en apoyar el proyecto y mantenerse al día con su desarrollo también puede mantenerse informados de los avances de todo el asunto en la página de la compañía en Indiegogo.

En el mejor de los casos, Wave revolucionará la forma en que las personas interactúan con las computadoras para crear y ejecutar música. En el peor, alteraras el sonido como un director de orquesta futurista a la Iron Man. Después de verlo demostrado durante Iceland Design March y el festival de música Sónar a principios de este mes, Noisey conversó con el jefe de diseño de Genki, Jón Helgi Halmgeirsson (quien, entre otras cosas, es conocido por inventar el «jonófono», un gramófono hecho de paper) sobre sus esperanzas y expectativas para iniciar una nueva era de tecnología con el equivalente musical de EL ANILLO.

‘Wave’ by Genki. Photo courtesy of Genki Instruments

Noisey: ¡Hey, Jón! ¿Qué fue exactamente lo que creaste aquí?

Jón Helgi Hólmgeirsson: Wave es un anillo que te permite controlar el sonido a través del movimiento. Es una nueva forma de control que permite interactuar más con la audiencia y alejarse de la computadora. En lugar de simplemente girar y deslizar botones o usar un mouse, el anillo les da a los músicos la opción de expresarse más. En cuanto al sonido, el anillo está encima de tu instrumento, por lo que también está el aspecto práctico, por ejemplo, permite mantener ambas manos en el teclado, pero aún así deja ajustar el sonido con solo inclinar la mano.

¡Loco! ¿Cómo funciona?

Está hecho para ser usado en el dedo índice, por lo que puedes alcanzar los botones en él. Detecta los movimientos de la mano en 3D con una matriz de tres sensores. Luego, los datos se envían a tu computadora o dispositivo móvil a través de Bluetooth, y el dispositivo simplemente interpreta Wave como un controlador MIDI normal. Puede leer tres tipos diferentes de movimiento de la mano: «tilt», «pan» y «rollr». Los tres pueden asignarse a diferentes parámetros dentro de tu software de música. «Quiero que la inclinación controle la reverberación», por ejemplo.

Entonces el anillo puede ampliar los instrumentos, pero también ser el instrumento. Exactamente. O bien, no vemos Wave como un nuevo instrumento, sino como una mejora. No está reemplazando nada. Solo te está dando más control. También hay botones y una función de toque, por lo que puedes configurarlo para hacer sonidos de batería golpeando tu dedo ligeramente sobre cualquier superficie.

¿Por qué hiciste Wave como un anillo y no como un guante, por ejemplo?

Cuando me uní [a Genki Instruments], al mes de antigüedad o algo así; los chicos [originalmente] tuvieron la idea de dar forma a la música a través del movimiento, así que al principio pensamos que debería ser una pulsera. Pero necesitábamos que las personas pudieran rascarse la nariz sin que eso afectara el sonido, por lo que era necesario poder encenderlo y apagarlo sin tener que usar la otra mano. Entonces se convirtió en un anillo para el dedo índice, por lo que puedes alcanzar los botones con el pulgar. Queríamos que no fuera intrusivo. No domina tus manos, por lo que puedes usarlas para tocar tu instrumento o expresarte. O solo sostener una cerveza.

¿Qué otros artistas están involucrados en el proyecto además de aYia?

Hemos usado muchas bandas diferentes como beta testers. Hay un gran nombre en particular que no puedo revelar todavía. Pero es grande

¿Qué artistas quisieras que usaran tu anillo Wave, si pudieras elegir a alguien?

Creo que mi top tres estaría conformado por Bon Iver, Tame Impala y Jungle, la cual es una de las mejores bandas en vivo del mundo. Si alguno de ellos alguna vez usara Wave, yo podría a feliz. Nils Frahm también. O el vocalista de Future Islands, mientras baila.

What type of musician do you see getting the most out of the Wave’s capabilities in their music?

Por supuesto, es pura especulación, pero creo que las personas con estudios caseroos podrán sacarle el máximo provecho, ya que funciona estupendamente como control remoto cuando estás en tu estudio. Puedes grabar, reproducir y hacer muchas cosas a con él. Los DJs son quizás el grupo demográfico obvio porque ya están usando computadoras, por lo que Wave podría ayudarlos a estar más involucrados con la multitud durante sus presentaciones. Pero hemos sido contactados por personas de todo tipo.

¿Cuánto costará Wave?

El precio a los distribuidores será de $200 USD.

Pressebillede.

Ok, tengo que preguntarte: has creado un anillo de sonido todopoderoso que permite a las personas manipular el audio a su voluntad moviendo sus manos. ¿Cuántas referencias a EL ANILLO del Señor de los Anillos de has tenido que soportar durante la creación de Wave?

Demasiadas. Pero en su mayoría provienen de personas a quienes se lo enseñamos. Estamos más centrados en el juego de palabras con Wave. «I Like the Wave You Move,» por ejemplo.

Frank Sinatra—“My Wave.” Te entiendo

Probablemente hagamos pronto una versión para niños pronto que se llame MicroWave.

Tal vez deberías olvidarte de la tecnología y concentrarte en los juegos de palabras. ¿Puedes usar Wave si no eres músico? Digamos ¿Qué tal caminando en casa y escuchando música, por ejemplo

No puedo prometer eso, pero sí, en teoría, si puedes codificar el programa para ello. Después de todo, envía señales MIDI. Nos han contactado personas que estaban interesadas en usarlo como herramienta para presentaciones, PowerPoints, por ejemplo.

¿Cual sería tu escenario ideal a cinco años?

Queremos convertirnos en la primera compañía de tecnología musical de Islandia. Y queremos hacer que la tecnología se sienta natural.