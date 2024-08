Antes de actuar, el trabajo de Oscar Isaac era transportar muertos

En Early Works, hablamos con artistas jóvenes y viejos sobre los trabajos y experiencias de vida que los llevaron hasta su momento actual. Hoy, es el actor Oscar Isaac, estrella del recién lanzado drama de ciencia ficción, Annihilation. (También lo has visto en Star Wars y Ex Machina).

Nos mudamos a Miami [cuando yo estaba] en segundo grado, que fue interesante porque vivíamos fuera, en Kendall, Florida, que está lleno de vida ahora, pero en ese momento estaba muy alejado de todo. Mi padre es doctor, y trabajó en el turno nocturno por un largo tiempo, así que debíamos ser muy callados en la casa mientras él estaba durmiendo hasta que fuera a trabajar en la noche. También era músico y tenía una cámara de video que yo podía usar. Para mi cumpleaños, me dio un ecualizador de video, en el que podías reproducir la videograbadora en el VCR (videocassette recorder) y añadir títulos, música, y efectos extraños. Hice muchas películas con mis amigos, mi hermano menor, y mi hermana, ellos eran todo el elenco en las películas. Ese fue el comienzo de mi amor por esta forma de expresión artística.

Yo era terrible en cada trabajo de medio tiempo que tuve cuando era más joven. Trabajé como un empacador en un Publix, que duró alrededor de una semana. Una de las damas a las que le empaqué los alimentos, trabajaba en un club de golf, y dijo, «Puedo tener un trabajo para ti». Así que trabajé como mesero en un club de golf que quedaba bajando la calle en donde vivía. Eso duró cerca de un mes. Tenían bodas todo el tiempo, y si hubiese tenido que escuchar «We Are Family» una vez más, me habría disparado. Trabajé en un puesto de tiquetes en un teatro. Eso duró dos días.

El trabajó más largo que tuve fue como transportador en el hospital donde mi padre trabajaba, guiando a la gente para que se tomaran rayos x, llevando a los muertos hacia la morgue. Mi primer día en el trabajo, tuve que hacer eso. Cuando apliqué a Juilliard, me preguntaron, «¿Qué otros trabajos has hecho que te cualifiquen?». Dejé el hospital, porque ahí tienes que ver los extremos de la humanidad, la vida y la muerte. La gente puede atascarse cuando están haciendo películas enfocándose en lo que es probable, pero en el hospital, te enfocas en lo que es posible. Es posible que alguien se eche a reír cuando aprenda que alguien más muere. Todo puede pasar.

En la secundaria, me enamoré de la música en gran medida. Tuve bandas con diferentes grupos de amigos. Una de las bandas se hizo cada vez más popular, y eso tuvo precedentes para mí. Pero cuando me gradué, seguía audicionando en teatros de los alrededores en Miami, e incluso tuve un par de comerciales. Cuando me aceptaron en Juilliard en Nueva York, tuve que tomar la decisión de dejar la banda de lado y enfocarme en actuar. Pero, igualmente, hasta este día toco música todo el tiempo. También, toco en vivo ocasionalmente.

Nunca tuve un momento en el que me detuve a pensar, ¿Qué pasa si la actuación no funciona? No me podía imaginar no haciéndolo, encontrar una salida para ello. Si no me hubieran dado ciertas oportunidades, estoy seguro de que habría encontrado la manera. Nunca llegué al punto al que pensé, ¿Qué pasa si esto no funciona? Ahora, se trata menos sobre eso y más sobre, ¿A dónde voy voy ahora que no tengo necesariamente el mismo sentimiento? Hay tanto que quiero decirle al mundo. He tenido muchas oportunidades increíbles, y ahora que tengo una familia, las prioridades cambian un poco. Es más misterioso, tal vez la trayectoria solía sentirse más segura. He escalado la montaña, estoy mirando sobre ella, y hay muchas más montañas. Se trata de escoger hacia donde ir.

Este artículo apareció originalmente en VICE US.