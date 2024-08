La aparición de Morrissey en TV mexicana fue el playback que nadie esperaba

Y por fin, después de que la expectativa fuera sembrada y creciera, sucedió: Morrissey apareció en la televisión mexicana con motivo de lo que parece ser su inminente participación en el Vive Latino 2018 el fin de semana, esto es claro si antes no pesca una gripa, diarrea o soponcio alguno.

Sabemos que para disminuir costos -por no decir, prácticamente suprimirlos- esos empresarios de la televisión, quienes se caracterizan por estar al frente de una empresa por demás humilde y de bajísima facturación, tienen por costumbre hacer las presentaciones «musicales» apoyándose en el playback. Pero ¿qué fue eso que vimos hace unos minutos? ¿en verdad eso es lo mejor se puede hacer para mimetizar «Jacky’s Only Happy When She’s Up on the Stage»? Vamos ¡es Morrissey!

Ustedes que están leyendo esto tienen la última palabra.