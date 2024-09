La ‘Aparente Vanidad’ de los hombres elegantes de Kinshasa

Este artículo apareció originalmente en VICE Francia.

Hace más o menos cinco años, el fotógrafo kinés Yves Sambu estuvo en el cementerio del distrito de Gombe observando una ceremonia en tributo al fundador del movimiento La Sape, Stervos Niarcos Ngashie. La Sape nació en los 60 en Brazzaville, en la República del Congo, con un estilo de sartorial que combina elementos del dandismo colonial con detalles llamativos. Desde entonces, el movimiento se ha extendido a otras ciudades como Kinshasa y París.

«Estuve interesado en La Sape por años, pero nunca he sido un hombre elegante». «Trabajé en una serie de fotos sobre cementerios, cuando en febrero me topé con el velorio de Stervos Niarcos. Me sedujo el contraste entre la elegante ropa de los asistentes y la arquitectura del cementerio. Sentí que tenía que ver más de eso». El resultado fue una serie de retratos de hombres súper elegantes, que Sambu tituló Vanité Apparente [En español: «Aparente Vanidad»].

«A través de mis fotos quisiera mostrar que esta gente no es solo estilizada, sus prendas son herramientas que les permiten expresar sus compromisos ideológicos y políticos», dijo Sambu.

Vanité Apparente está expuesta en el Au Palaisde Tokyo.

