Aquí, un video estúpidamente tedioso sobre la nueva estatua de Bowie

Dejemos algo desde el principio: David Bowie no solo era un gran talento y lo que quieras, sino que también sus facciones eran infernalmente finas. Moldear su cara en bronce siempre va a presentar problemas porque, vaya ¿ alguna vez en tu vida viste una escultura en bronce de una persona hermosa que se mantenga completamente fiel a sus características? ¿Te acuerdas del Cristiano Ronaldo en bronce del año pasado? Obtener buenos resultados es una hazaña rara. Me atrevería a decir que es casi imposible.



Pero durante el fin de semana, algo así como un Bowie … llamémosla «una imagen de Bowie», se dio a conocer en Aylesbury, la ciudad de Buckinghamshire donde actuó por primera vez en vivo usando su alter ego Ziggy Stardust.

Ahora la plaza del mercado de Aylesbury tiene el honor de ser el primer hogar británico de una estatua en honor de Bowie. Puedes verlo todo en la parte superior de la página, en un video de baja resolución de 15 minutos, que inexplicablemente inicia con imágenes de un concierto en vivo de una banda local llamada Callow Saints, el cual una cuenta de Aylesbury News publicó el domingo.

La estatua, financiada con crowdfunding es una especie de remix de las muchas personalidades performáticas de Bowie, con el habitual traje sastre Bowie de 2002, sonriendo con cariño mientras nos mira a todos. Chico, es raro. Es raro y también completamente apto para una pequeña ciudad tan obsesionada con Bowie que algunos residentes lanzaron una petición para cambiar su nombre a «Aylesbowie» hace un par de semanas. Esto es una verdadera joya.

La gente anda diciendo que ésta es la primera estatua de Bowie del mundo, pero no han leído en los comentarios de YouTube a alguien que publica como Rene van der Krogt, y señala que una estatua de Bowie erigida en 2016 ya existe en Zagreb. Que bajón, en realidad, pero sí, presenta su personaje de Stardust, ¡y en color! De todos modos, esta última estatua es más bien un busto de Bowie, donde su rostro es un render que una escultura 3D completa. Así que sí, aunque este es un momento de orgullo para un pueblo inglés, voy a necesitar a alguien que me explique por qué moldeamos caras en bronce cuando no siempre salen tan bien. Pero bueno, no es tan malo como los de fútbol: Ronaldo y Ted Bates siempre estarán en su propia liga.

Este texto apareció originalmente en Noisey UK.