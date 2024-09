Un árbitro checo llega al partido con una borrachera tremenda y la lía parda

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Durante un partido de la primera división checa entre el FK Pibram y el Slavia de Praga, el cuarto árbitro empezó a comportarse de una forma… extraña. Al parecer, el trencilla auxiliar no confiaba demasiado en la labor de uno de los jueces de línea y se dedicó a ser su sombra.



¿Pero qué haces, hombre de dios?

Cuando todo el estadio estaba más pendiente del árbitro que del partido, y tras verlo corriendo arriba y abajo durante 10 minutos, los responsables de seguridad le obligaron a sentarse en el banquillo. Según el medio checo CT Sport, el colegiado se pasó toda la segunda parte calmadito y en silencio en su banquillo.

No querríamos extraer conclusiones precipitadas, pero inferimos que debía estar pasando un resacote cojonudo.



La primera deducción es simple: estaba borracho porque sus amigos no le dejaron irse temprano a casa y llegó al partido aun con el puntillo ese en el que uno se cree capaz de todo y no se da cuenta que está haciendo el ridículo. Después de verlo unos minutos, uno se llega a preguntar si sus amigos no le pusieron algo más en el cubata además del alcohol.