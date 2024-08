Hablamos con la artista que ha sido censurada más de 16 veces en Instagram

Este artículo se publicó originalmente en Creators.



Alexandra Marzella se siente más cómoda desnuda que otra gente con ropa. En una sesión de fotos, está desnuda de la cadera para abajo, posando como una modelo de catálogo y exponiendo su parte inferior descaradamente. Sus selfies de Instagram muestran axilas y piernas sin rasurar. Con un estilo similar al de Marilyn Minter, Marzella muestra el acné, los mocos y publica fotos de ella sentada en inodoros. Aparte, tiene la apariencia de una modelo perfecta, piernas largas y pechos grandes y seductores.

Videos by VICE

Es cautivador, una práctica artística que depende de los efectos psicológicos de lo erótico. Muchas de las seguidoras de Marzella la admiran por empoderarlas a estar orgullosas de sus cuerpos. Otras la ridiculizan. Ella asegura que no le importa– aunque sí desearía que Instagram, que ha eliminado su cuenta al menos 16 veces, la dejara trabajar.

«No estoy de acuerdo con la censura; no me gusta. Creo que nada debería ser censurado. No creo que a los niños les deban censurar cosas, y no creo que la censura debería afectarles. Creo que debes estar expuesto a las cosas como son: si alguien quiere tomar una lámpara y metérsela por el culo y publicar una fotografía, no tienes que seguirlo o mirarlo. Pero ellos pueden hacerlo. Especialmente si es bonito», dice Marzella a Creators.

Nota del editor: Los Instagrams de este artículo no aparecen, la artista fue censurada de nuevo.

Marzella está a ante una nueva ola de artistas expandiendo los límites de la creatividad y compartiendo su arte a través de redes sociales. Su práctica, una mezcla de performance feminista, fotografía en Instagram, modelaje, y actuación, reta a las ideas tradicionales de la feminidad, belleza, y auto-representación.

«Son reflejos de cada uno. Siempre he sido así, siempre he estado interesada en el trabajo de modelo y en la actuación. De hecho estoy tratando de aprender cómo poder hacerlo mejor», dice Marzella.

La artista hizo sus primeras fotografías eróticas a temprana edad. «Tome fotos de mí misma desnuda y se las envié a un niño que me gustaba en internet, después de muchas horas intentando convencerme. Luego… alguien imprimió muchas copias y tres años después las lanzó en mi Selectividad», cuenta. «Siento que estoy hecha para aguantar las críticas, y es por eso que tengo una actitud de ‘no me importa’. La vergüenza y ese tipo de cosas no son productivas».

La vergüenza no es parte de la ecuación cuando Marzella habla sobre su pasado. Me cuenta que siempre ha sido muy sexual. En el colegio, cuando estaba en Nueva York, pensó en el trabajo sexual, buscando empleos en Craiglist, y encontró uno de stripper en un bar. «Pero no iba a hacer cosas extrañas,» comenta. Después de su graduación, se unió a otras artistas jóvenes, como Petra Collins, Ryan McGinley y Amalia Ulman, que abordaban la sexualidad y el feminismo en sus trabajos. Esto la ayudó a aceptar su vello corporal, su acné, y a practicar la exhibición mucho más.

El papel de Marzella como una artista provocadora no es, inesperadamente, egoísta. Además de normalizar el cuerpo, sobrepasa los límites para llegar a la moral y libertad sexual de otras personas; al permitirse juzgar lo que es permisible. «La censura es la última de nuestra preocupaciones, un gran ejemplo de cómo nuestro sistema, el patriarcado, y la corrupción en nuestros gobiernos nos mantienen limitados, pequeños y controlados de alguna manera,» explica.

«El arte provocativo es importante, porque el sexo es la base de nuestra existencia. Es así como vinimos al mundo– la única manera– y la sexualidad, desnudez, y todas esas cosas que van de la mano son naturales, principalmente, y luego ridiculizadas,» continúa. «Últimamente, mi práctica es sobre la autoexpresión, y ser abierto, y no juzgar, y todo ese tipo de cosas. Es muy hippie al final».

Mira el episodio de Like Arts en Creators sobre Alexandra Marzella.