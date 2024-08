ATLAS 063: Brian Cid (EUA)

Brian Cid, productor neoyorkino nacido en República Dominicana, ha cautivado a audiencias a nivel mundial con sus creaciones musicales, presente constantemente en los charts de progressive, deep house, tech house y techno en Beatport con apoyo de grandes como Richie Hawtin, Claude VonStroke, Lee Burridge y Mark Knight. Mediante su experiencia como ingeniero de audio ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas grandes dentro del mainstream y no obstante se ha mantenido cercano al underground para sus propias producciones.

Este 18 de Agosto estará en la CDMX para la fiesta que se está armando Undergroove Music y con Nice Music Mx.

Tuvimos la oportunidad de hacerle unas preguntas, además Brian preparó un set exclusivo para nuestra serie de Avanzada Latinoamericana.

THUMP: Tienes un trasfondo étnico bastante diverso, como muchos artistas de la gran ciudad de Nueva York, ¿cómo te ha influenciado este hecho a través de los años, en cuanto al llegar a tener nombre en la industria musical?

Brian Cid: Pienso que alguien que crece expuesto a tantos géneros musicales y cultura siempre tendrá la ventaja. Crecí escuchando rock, reggae, merengue, salsa, bolero, jazz, hip hop y dance. Al convertirme en ingeniero profesional, esta diversidad me dio la confianza para trabajar con una gran gama de artistas. La capacidad de poder entender lo que cada uno quiere con su música. Obviamente esto se tradujo a mi música también.

¿Cuáles han sido las experiencias más gratificantes de haber trabajado con artistas tan famosos? ¿Cómo ha influenciado esto a la hora de abordar tu música?

El ver que mi trabajo lo consuman millones de personas alrededor del mundo. Saber que yo formé parte de algo importante. Para mi, esto es la mejor paga. Todos estos retos, presión, fechas límite estrictas me prepararon para lo peor. Me enseñó cómo hacer que un disco suene como un disco de a de veras. También me dio la seguridad de poder pararme en el estudio con cualquier artista sin importar que tan grande o diferente pueda ser. Aprendí a cuidar la calidad, estructura, planeación y buena ejecución.

¿Qué te llevó a producir música electrónica? ¿Cómo se desarrolló tu estilo a través de los años para hacerlo lo que escuchamos hoy?

Tras muchos años de trabajar para otros artistas y grandes sellos sentí que era el momento de trabajar en el artista que tenía dentro de mí. Cuando trabajo en un proyecto no solo se trata del lado técnico, también le meto toda el alma. Me entrego completamente. Le doy un gran pedazo de mi. Así que decidí utilizar toda esta energía y pasión para mi propio proyecto. La música electrónica fue el estilo perfecto porque me permitió explayar todas mis habilidades de estudio así como mi propia chamba en percusión y musicalidad.

Cómo artista siempre estás creciendo. Nunca llegas al punto en donde ya creciste todo lo que tenías que crecer, porque todos los días escuchas música de diferente manera. Apuntas a ciertas cosas y te expresas de varias formas. Mi estilo ha cambiado y continuará cambiando. Esto es lo que se hace interesante. Es un viaje sin fin.

Platícanos sobre el proceso a la hora de hacer un tema, ¿cuánto te toma completar uno? ¿qué despejas primero? ¿tienes una idea de lo que quieres hacer o te llega orgánicamente?

Ya que mucha de mi música se enfoca a la pista de baile, para mi, el groove es esencial. Es la espina dorsal de mi música. Es el vehículo de todo. Entonces me enfoco en tener un groove sólido y trabajar mis melodías encima. Después de 18 años de experiencia en producción se me facilita transformar mis ideas en sonidos, así que no me toma mucho sacar una idea completa. No planeo la música desde antes, no creo en ello. En lo que sí creo es en expresar lo que tienes dentro y sacarlo como venga. La música no es para que la calcules, debe ser una expresión exclusiva de tu alma en sonido.

¿Cuáles son algunas de las herramientas en el estudio esenciales para tí?

Soy sencillo al tratarse de equipo, ya que con el uso de EQs y herramientas de procesamiento puedo manipular casi cualquier sonido. Unas buenas bocinas son muy importantes. Necesito poder sentir las vibraciones. Es por eso que los audífonos no son buenos para hacer música. Acostumbro trabajar en Ableton o ProTools. No es que no pueda vivir sin ellos pero prefiero quedarme en la zona de confort para poder expresarme como quiera y no preocuparme por el lado técnico. Use el API 2500 durante muchos años para mucha compresión, así como las bocinas Legacy Mastering. Me hice un consentido y no me conformo con nada menos.

Platícanos sobre algunos productores/compositores musicales que admiras y/o que son influencia para ti.

Lo primero de Carlos Santana, Soda Stereo, Metallica, Dream Theater, Pearl Jam, Tool, Leo Dan, Hector Lavoe, Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, Enanitos Verdes, Aterciopelados, El General… Podría seguir por días…. tantas bandas, grupos, artistas. Me llevé algo de cada uno.

Desde una perspectiva neoyorquina, ¿a dónde crees que va la música electrónica?

Seguirá evolucionando. Siento que la gente está ligando al lado espiritual de la música. También se ha hecho un poco más compleja y experimental. Los sonidos son más refinados y calculados. La gente es más educada y cada día se conectan a ello. Siento que es una cosa hermosa que debe ser acogida. Llevo rato diciendo que estamos viviendo en una nueva época de oro en la escena electrónica, especialmente en Brooklyn.

¿Cuáles han sido algunas de tus presentaciones favoritas alrededor del mundo? ¿Alguna en particular que consideres la mejor?

Para mí no hay mejores, ya que cada una es especial en su propia manera y no se puede comparar. Pero las que se me han pegado diría, la boat party de Ozmosis en Toronto es una de las cuales sigue la gente acordándose desde hace un año. Rotofest en Ecuador, estuvo increíble cerrar el festival y tocar para tanta gente, cerca de los 10 mil –fue toda la energía. Recientemente toqué en una mansión abandonada en NY y la vibra estuvo muy sucia y sexy. Cada lugar atrae algo diferente a la pista influenciada por su cultura, entonces todo se vale con tal de que todo el mundo se la esté pasando muy bien.

¿Qué es lo que más te emociona por el momento? ¿Algún proyecto en puerta que quisieras compartir con nosotros?

Estaré lanzando un sello nuevo el próximo mes, y daré más detalles muy pronto pero me tiene muy emocionado porque tengo grandes planes. Los planes trascienden a la música. También voy a lanzar una tonelada de mis propios lanzamientos que he tocado mucho pero que no he soltado. Muchas presentaciones en lugares nuevos. Me siento bendecido de poder hacer lo que hago e influenciar a la gente con mi arte.

¿Cuál es tu impresión de México? ¿Has oído algún proyecto de música electrónica mexicano que te interese? ¿Qué anticipas más sobre tu visita?

Amo México y he tenido la oportunidad de visitar muchas veces. He tocado algunas en Playa del Carmen y Tepoztlán. También he oído la música y me encanta. México siempre ha estado en la vanguardia musicalmente y el arte se celebra como debe ser. Me emocionan mis fechas en la Ciudad de México y en Hardpop en Juárez. Vengo con mucho material que nunca han escuchado. Una experiencia musical única. La comida, la gente y la energía siempre es increíble, ¡entonces espero recibir esa vibra picante!