Australia reparte condones a prueba de Zika para los Juegos de Río

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Qué cachondos son los australianos. Debido al miedo —más que comprensible, por otro lado— al contagio por el virus del Zika en los próximos Juegos Olímpicos de Río, el comité olímpico de Australia ha decidido intervenir: los deportistas del país oceánico dispondrán de sus propios condones con un lubricante extra fuerte y antiviral para evitar el contagio.

Videos by VICE

La causa más común de la infección es la picadura de mosquito, pero la transmisión sexual se considera otro factor de riesgo en la propagación del virus fuera de Brasil. La semana pasada, por ejemplo, se hizo público un caso de contagio en Alemania.

Teniendo en cuenta que los Juegos son una fiesta internacional, que para muchos solo ocurre una vez en la vida y cuyos protagonistas son jóvenes en plenitud de fuerzas, es bastante obvio que la cantidad de condones que suelen necesitarse es industrial. En Londres 2012 se entregaron más de 150.000 condones a los atletas; una web cristiana incluso definió la Villa como «un lugar promiscuo«.



Qué escandalazo, ¿eh? Totalmente inesperado.

Volviendo al Zika, que es el tema que nos ocupaba, cabe decir que los condones a día de hoy parecen la mejor respuesta que podemos esperar; la versión más extrema sería que el evento se cancelara por completo, y ello por supuesto no le interesaría a nadie. No obstante, está claro que solo con eso no se solucionan todos los problemas: difícilmente los condones servirán de algo si los atletas se ven obligados a competir en aguas contaminadas, como desgraciadamente parece que será el caso en la Bahía de Río.