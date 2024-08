Autopsia al Live Act: Daedelus

Hay que mantener los actos en vivo como algo novedoso y algunas veces usar equipo no tan convencional es la solución.

El Monome podría ser uno de los instrumentos visualmente más atractivos hoy en día. Tiene un diseño súper mínimo y es algo que nos causa curiosidad con tan sólo verlo. No tiene tornillos, ni etiquetas, ni iconos, sólo muchos botones que parpadean de una forma hipnótica. Sus creadores lo han dicho, es una caja que realmente no hace nada por si sola, y se han desarrollado diversas aplicaciones para sacarle provecho.

Daedelus se enamoró de esto y fue una de las primeras personas en utilizarlo para hacer sus presentaciones en vivo. Él usa una aplicación llamada mlr, que básicamente es un disparador de secuencias, cada fila representa un clip de audio y las luces parpadean conforme avanza el clip. Existen muchísimas aplicaciones más y al ser una plataforma con código abierto se ha creado una comunidad bastante unida alrededor.

Pudimos hablar con Daedelus de lo que es tener un Monome, de como utilizarlo para dar un buen show y de los actos en vivo del futuro.

THUMP: ¿Cómo le explicarías lo que es un Monome a una persona que nunca ha visto uno?Daedelus: Es una red de botones bastante anónima, que se iluminan dependiendo de lo que quieres que hagan. Algunos están hechos en marcos de madera que los hacen hermosos al tacto. De hecho es como si la máquina te estuviera rogando ser tocada.

Has usado el Monome desde que aparecieron. ¿Qué clase de equipo usabas antes de eso?

Jugaba entre una instrumentación completamente en vivo, racks llenos de equipo y, algunas veces, versiones en guitarra de mi música que es muy basada en samples. Casi nada se sentía tan bien hasta que empecé a usar el Monome con mlr. He estado usando eso de 2003.



Usas mlr en tu Monome de 256 botones ¿Qué estás haciendo con el de 64 botones?

Ambos monomes están corriendo mlr pero divido el trabajo entre los dos. El 256 manipula los samples, y el 64 los efectos y los volúmenes. Las cosas se ponen divertidas con el acelorómetro que tiene el 64 que me permite interactuar con su posición. Algunas cosas pasan cuando agito mis brazos.



Háblanos un poco más del acelerómetro que tiene el 64. He notado que tiene un filtro cuando lo mueves.

El 64 tiene una sensibilidad de 2 ejes, y de hecho el 256 que estoy usando tiene de 3 ejes. No estoy utilizando esos actualmente pero es una muestra del futuro que nos trae el Monome.



Supongo que es algo común perderse con tantas filas de clips cuando empiezas a utilizar el monome con mlr. ¿Cómo resuelves esto? ¿Tienes alguna forma de organizar los clips?

La organización de los archivos es la clave para un set ideal, sobre todo a la hora de improvisar. Tienes que tener alguna expectativa de hacía donde van a ir tus sonidos o de otra manera va a ser un caos para la audiencia. Generalmente pongo los samples melódicos más largos en la parte superior, lejos de mi, y los samples cortos y rápidos mas cerca de mí, en la parte inferior. Esto no significa que las cosas deben de ser así o que este sea el mejor sistema para alguien más, yo sólo trato de tocar de una manera en la que la gente se siga moviendo y en el que no parezca como si tuviera brazos de T-Rex.



¿Tenías alguna experiencia en programación antes de usar Monome o has aprendido algo desde que los usas?

Estaba totalmente alejado de la programación antes del Monome (a menos de que consideres el SysEx MIDI) y hoy todavía no me siento seguro con mis habilidades. Afortunadamente hay muchísima gente que se expresa artísticamente haciendo programas y compartiéndolos con la comunidad.



¿Podrías mencionar brevemente algunos mods que has utilizado en las apps del Monome?

La primera adición fue para controlar el volumen usando el 64, después agregar efectos fue lo que hizo sentido, filtros, delays y, más recientemente, un reverb. Estos son manipuladores de audio de nivel bajo que no uso muy seguido, a menos de que esté en un enredo o en sets especiales. Prefiero que toda la acción pase en el 256 frente al público.



¿Cómo preparas un set? ¿Tienes una estructura básica e improvisas desde ahí o todo es totalmente sobre la marcha?

Generalmente todo empieza como una improvisación en una amplia selección de samples, luego esos se pegan con otros samples complementarios por razones armónicas o para propulsión rítmica. A veces los samples recrean de una forma agradable la canción de donde son parte, y otras veces se sienten como elementos muy básicos que pueden hacer algo completamente diferente a su intención original. Soy muy consciente de lo que quiero hacer en un set, tener un inicio real, que usualmente es para darle tiempo al público de recuperarse del set anterior y tomar un respiro antes de llegar al material denso que prefiero. Después de eso es no detenerse de girar y voltear cosas, con suerte sin muchas pausas en el camino de una pendiente que nos lleve arriba y fuera.



Sé que tratas de usar clips cortos con mlr para hacer el set más sencillo para trabajar, ¿pero qué tipo de procesamiento le haces a los clips de audio antes de un show en vivo? ¿Ecualización, compresión, etc.?

Muy poco, trato de hacer los ajustes mientras toco los clips. Se espera que la música para bailar no tenga un rango dinámico, todo en rojo, y aunque soy consciente de esta tendencia no creo que ese debería ser el modus operandi de todo DJ. Aún así, me declaro culpable de mantener el volumen alto a veces.



¿Tienes planes de hacer algo loco otra vez como el show de Arquimedes?

¡De hecho sí! Arquimedes ahora tiene lasers. Como rayos locos de luz refractada. Cada vez más cerca de que Arquimedes de Siracusa se sienta orgulloso. También he estado trabajando con un ensamble de increíblemente talentoso músicos, Kneebody . Nuevas alas para volar.



¿Cómo imaginas tu acto en vivo en el futuro? ¿Hologramas, realidad virtual, hoverboards?

Justo como tú lo dijiste, si lo puedes imaginar es muy probable que estemos cerca de hacerlo real. Son las cosas que no podemos predecir las que hacen que el futuro sea algo loco, como… no sé, podría ser cualquier cosa. Eso es de lo que están hechos los sueños.



Si quieren seguir viendo más de lo que hace Daedelus en vivo, les dejamos uno de sus sets preferidos:



Daniel sigue expresando su amor por las máquinas en-@eclip

Continúa disectando actos en vivo en:

