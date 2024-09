Beber demasiado café no dañará tu corazón

Cualquier persona que haya tenido un ataque de ansiedad inducido por el café y que haya jurado sentir un vuelco en su corazón, encontrará un poco consuelo en un reciente artículo publicado por la revista en línea BMC Medicine.

El estudio se centró en la relación entre el consumo de café y la incidencia de la fibrilación auricular (FA), que es el nombre elegante para la contracción, irregular o demasiado rápida, de las dos cámaras superiores del corazón. AF es el tipo más común de arritmia cardíaca, una condición que puede causar mala circulación sanguínea.

«Éste es el mayor estudio prospectivo hasta la fecha de la asociación entre el consumo de café y el riesgo de fibrilación auricular. No encontramos ninguna evidencia de que el alto consumo de café aumente el riesgo de fibrilación auricular», dijo en un comunicado Susanna Larsson, profesora asociada de epidemiología del Karolinska Institute en Suecia y autora principal del estudio. «Esto es importante porque muestra que las personas a las que les gusta el café pueden seguir consumiéndolo de forma segura, al menos con moderación, sin el riesgo de desarrollar esta condición».

El equipo de Larsson siguió a 41 mil 881 hombres y a 34 mil 594 mujeres durante 12 años. Durante el período de seguimiento, utilizaron el Swedish Hospital Discharge Register para determinar qué pacientes desarrollaron fibrilación auricular. De los aproximadamente 75 mil participantes, los investigadores suecos descubrieron incidentes de FA en 4 mil 311 hombres y 2 mil 730 mujeres, pero, al tener registro de su consumo de café, no lograron encontrar ninguna relación estadísticamente significativa entre ambos.

En todo caso, los resultados sugieren que el café podría ser potencialmente beneficioso para el corazón. Larsson y sus coautores también observaron otros seis estudios y descubrieron que «el consumo de cafeína bajo, pero no moderado, y el consumo elevado estaba asociado con un menor riesgo de FA», dice su artículo.

Otro hallazgo interesante fue que es posible que los sexos no procesen la cafeína de la misma manera. «En análisis específicos de sexo, el consumo de café se asoció con una asociación positiva no significativa en los hombres, pero con una asociación inversa no significativa en las mujeres», escribieron en BMC Medicine. «El que los hombres puedan ser más sensibles a una alta ingesta de café o cafeína requiere mayores estudios».

Pero aparte de sus cualidades adictivas, y ocasionales ataques de ansiedad, los investigadores de la salud tuvieron dificultades para encontrar el lado negativo de beber café. Por el contrario, este estudio está en consonancia con los muchos trabajos de investigación que apuntan a los beneficios del café en la salud como aliviar el jet-lag, curar la adicción a la marihuana, mejorar el estado de ánimo, y reducir el riesgo de contraer cáncer.