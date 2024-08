Belafonte Sensacional: un Live at Home desde KEXP

La apertura de las sesiones de KEXP at Home en el marco del Latinx Heritage Month a comenzado con Belafonte Sensacional, la banda mexicana que ha logrado posicionarse con su estilo folk más el rock and roll que la caracteriza desde sus comienzos en el 2009.

Desde Vice hablamos con Israel Ramírez, fundador y protagonista de este proyecto, sobre el posicionamiento de la música latina en la región. Según sus palabras “la cultura hispana en Estados Unidos, pero sobre todo ante el mundo, es flor de pavimento, es la yerbita poderosa de banqueta, es la resistencia, porque la resistencia ahora es perreo solx, con ruido, comunión, ternura y violencia pero y sobre todo perreo, baile, sabor ahí”.

Belafonte Sensacional ha sido un pilar en el proyecto de Latinx Heritage Month dentro de KEXP que llevará a cabo sesiones en vivo, entrevistas, podcast y conversaciones con personas del circuito musical hasta el 15 de octubre.

Desde Seattle Cheryl Waters, legendaria host en la transmisora, nos ha contado que «están muy emocionados de unirse a la celebración del Mes de la Herencia Latinx nuevamente este año, explorando nuevas formas de interactuar con artistas latinxs, al mismo tiempo de poder presentarlos a los oyentes con música maravillosa. La productora de contenido latinoamericano de KEXP, Albina Cabrera, ha curado una increíble alineación de músicos de México, América Central y América del Sur para nuestras sesiones Live on KEXP at Home (actualmente reemplazando nuestras sesiones en el estudio debido a COVID-19), que incluye nuestras primeras sesiones organizadas completamente en un idioma que no sea inglés. A los oyentes que sintonizan desde todos los rincones del mundo esperamos mostrar nuestro agradecimiento ofreciendo contenido más accesible. Estoy ansiosa por continuar con este tipo de curaduría y divulgación más allá del Mes de la Herencia Latinx y defender a estos músicos y a otros diariamente en nuestras ondas de radio y en KEXP.ORG «.

Desde Noisey en Español en alianza con KEXP te presentamos el comienzo de este proyecto que viajará desde la región por el mundo entero.