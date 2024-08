Belle & Sebastian dice adiós a la belleza con “We Were Beautiful”

Tuvimos que esperar dos años para tener nueva música de Belle & Sebastian, pero se fue como agua, si tomamos en cuenta que la vez anterior tuvimos que esperar cinco años para música nueva. En esta ocasión adelantan un tema que suena a algo que sólo ellos podrían maquinar.

«We Were Beautiful» es una canción muy upbeat con un bajo que hace que la cabeza vaya de arriba a abajo y las caderas de forma circular. Parece que abandonaron los ritmos funkies que cultivaron en su último disco, Girls In Peacetime Want To Dance, por algo menos sexoso pero más natural para ellos. Es un sonido que se lo saben de pe a pa, y con este logran algunos contrastes que son de los que mejor les salen.

La letra va por un lado más pesimista y nostálgico, traicionando esos luminosos sintes y trompetas; aunque un lap steel fantasmal delata la sensación de tristeza cuando aparece en momentos claves de los versos. El coro, por otro lado, suena a pura fiesta mientras las lágrimas se acumulan. «Fuimos hermosos antes que esto sucediera». ¿Será acerca del despertar tras la votación en contra de la independencia de Escocia y el Brexit? Podría ser, pero el eterno adolescente que caracteriza a la banda siempre tendrá esa sensación que habla de nosotros y lo que estamos atravesando.

La canción fue producida por la banda y Brian McNeil. Dale play para bajonearte mientras bailas en tu proverbial habitación.

