La irresistible mezcla de sonidos del Bilbao BBK Live

Empecemos este artículo sacando pecho: 112.000 personas. Una cifra redonda y que solamente es una muestra más del triunfo incontestable del Bilbao BBK Live, el de los asistentes que pasaron por festival vasco durante la edición del año pasado. Un récord absoluto —superó en un 9 por ciento las cifras del año anterior— y que llegó a picos de 40.000 asistentes mientras se celebraba su concierto estrella, con Brandon Flowers y sus The Killers en el escenario principal.

Doce años después de iniciar su trayecto, los responsables del Bilbao BBK Live han demostrado que el objetivo de tener un festival de esta magnitud en el norte de la península no era una quimera irrealizable, nada más lejos de la realidad: querían ser un referente en la liga de los festivales internacionales en España y lo han conseguido con creces, situándose además en uno de los lugares de privilegio. La evolución del festival bilbaíno ha sido creciente, sin prisa pero sin pausa. De las 17.000 personas que en 2006 vibraron en el recinto de Kobetamendi para ver a Guns N’ Roses en uno de sus sonados y celebrados regresos, a Ben Harper, a Placebo en su mejor momento de forma o a The Cult, han llegado hasta las cifras astronómicas que manejan en la actualidad.

Echando la vista atrás, fue el rock el que dominó con cierta comodidad el cartel en sus ediciones seminales; guitarras, distorsión y melenas al viento con la presencia de auténticas leyendas del género. Agarraos fuerte antes de leer esta ristra de nombres: Metallica, Iron Maiden, New York Dolls, Jane’s Addiction, Pearl Jam, Alice in Chains, Faith No More, Green Day o The Black Crowes. Aunque los sonidos más duros —y sus hijos bastardos como el punk o el grunge— se llevaron la gloria inicial, los programadores fueron abriendo el abanico a otros estilos progresivamente, y no de cualquier manera, sino con los más altos tótems de la música popular. Aviso, volved a agarraros: Radiohead, Muse, R.E.M., Arcade Fire, The Cure, Suede, Coldplay y Madness, entre otros, muchos otros, han tocado en este festival.

Llegados a 2018, la mezcla de géneros es absoluta, apostando por una amalgama de sonidos indescifrable pero altamente apetecible, y que va del indie a la electrónica, del rap al shoegaze. Y sin despeinarse. Nadie puede sentirse excluido en un festival tan ecléctico como Bilbao BBK Live, y esa es, sin duda, una de sus grandes bazas.

El reto que tenían los organizadores para el festival este verano era mayúsculo: superar el exitoso cartel del pasado año —con los mencionados The Killers, Phoenix, Depeche Mode, Brian Wilson, Primal Scream y un largo etcétera— y mantener la coherencia de un cartel que aborrece el mainstream más anodino y apuesta por propuestas de las que la radiofórmula huye despavorida. Es el caso de The XX, uno de los grandes cabezas de cartel de este año. El trío del sur de Londres parará el sábado 13 de julio en Bilbao para seguir con la maratoniana presentación su exitoso tercer disco, I see you, un elepé donde la luz y el color asoman con fuerza en su habitual propuesta de pop electrónico: Remmy, Oliver y Jamie se han abierto de miras más que nunca para facturar su disco más accesible. Pero vayamos por partes.



Ya hace algún tiempo que el jueves dejó de ser un día de entrada tranquila para convertirse en una bomba de relojería. Y vaya si lo será este año, con una clase media encabezada por los irresistibles Parquet Courts, presentando el reciente Wide Awake!, Mount Kimbie, o una de las últimas sorpresas del pop ambiental, Cigarettes After Sex. Los primeros cabeza de cartel en tocar serán, Alt-J, la siempre carismática Florence Welch con sus Florence & The Machine y Childish Gambino, alter ego del maravilloso Donald Glover, icono del rap norteamericano, actor de series tan recomendables como Atlanta y Community y el nuevo Lando en Star Wars. Su último sencillo, “This Is America”, es un golpe en las entrañas de la América racista que ya es uno de los grandes temas —y videoclips— del año. En lo que a la letra pequeña se refiere, propuestas tan interesantes como Bad Gyal, icono del dancehall nacional, María Arnal y Marcel Bagés o las resultonas Melenas, uno de los combos más interesantes del indie local.

En el BBK nunca te quedas sin disfrutar de tu género favorito, pues están todos

The XX aparte, el viernes es la jornada reservada para las leyendas, cada uno en su estilo, empezando por The Chemical Brothers, My Bloody Valentine, y nada más y nada menos que David Byrne, de los imprescindibles Talking Heads, uno de los nombres más mayúsculos, eclécticos y talentosos de la historia de la música pop. No todo serán viejas glorias, también habrá tiempo para bailar con los gamberros hiperactivos de King Gizzard & The Lizard Wizard, la revisión mexicana —y bastante marciana— de clásicos de The Smiths, con Mexrrissey, Porches, Friendly Fires o los murcianos Neuman como plato fuerte nacional.

El hermano con talento —como mínimo a nivel compositivo— de Oasis, Noel Gallagher se encontrará a su antiguo máximo rival —Damon Albarn, de Blur—, en este caso liderando a Gorillaz y presentando su último trabajo, Humanz, en el que colaboran nombres como De La Soul, Vince Staples o la poliédrica Grace Jones. Los clásicos James, el dúo de electroclash neoyorquino, Fischerspooner, sus tocayos Hot Chip, o el arisco francés Benjamin Clementine también estarán en Bilbao.

Donde los grupos emergentes se juntan con las estrellas del firmamento pop. Donde la apuesta por el producto nacional no palidece ante ningún cabeza de cartel. Donde vuelan hacía un nuevo récord. Todo esto es Bilbao BBK Live, el festival donde nunca te quedas sin disfrutar de tu género favorito, pues están todos.

