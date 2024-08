Billie Eilish y Rosalía grabaron juntas y por eso vale la pena seguir vivos

Desde que Billie Eilish y Rosalía llegaron a los oídos del mundo, de repente un halo de esperanza se encendió en el pop femenino global. El riesgo musical que han corrido ambas, sumado a lo refrescantes que resultan sus voces y propuestas en una industria donde todo parece hecho con la misma fórmula, les ha sumado a las dos un reconocimiento inmediato y las ha puesto en el pedestal más alto como las grandes promesas de la música, una a nivel anglo y la otra para la comunidad de habla hispana.

Pues bien, si hay algo más increíble que las propuestas de cada una por separado, es justamente levantarse un día y enterarse que de repente grabaron juntas. O sea, dos de las voces más increíbles de la actualidad van a sacar una canción juntas, lo cual es suficiente razón para querer seguir viviendo.



Videos by VICE

El pasado 26 de febrero durante el programa de Annie Mac en BBC Radio 1 Future Sounds, la cantante estadounidense confirmó que la colaboración era un hecho, mientras Annie le preguntaba por su nuevo disco When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, la inspiración en la creación y su evolución vocal, a lo que Billie responde que junto a la española su voz había hecho armonías que no había logrado antes.

En julio del 2018 a través de historias de Instagram, Billie Eilish había mostrado su admiración por Rosalía y en una entrevista con el medio español Jenesaispop habló del momento en que un amigo de Apple que trabajaba con ella le había mostrado el video de “Malamente” y ella inmediatamente quedó enamorada de su voz.

Aunque no hay una fecha para escuchar el tema que grabaron juntas, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? , el álbum debut de Billie Eilish se estrenará el 29 de marzo y aún no sabemos si tendremos que esperar hasta esa fecha para escuchar el magistral junte de estas dos diosas. En todo caso esperamos que sea pronto.

***

Sigue a Noisey en Facebook.