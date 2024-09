Bocadillos de Pizza-Bagel

Preparación: 1 hora 20 minutos

Ingredientes

10.5 grs de levadura instantánea

1 1/4 cucharadas de malta

1/3 taza de aceite

4 1/2 cucharadas de miel

5 tazas de agua caliente

9 1/2 tazas de harina con alto contenido de gluten

4 cucharadas de sal

5 1/2 tazas de masa vieja

semillas de tu preferencia (sésamo, amapola)

salsa de tomate

queso

pepperoni (opcional)

Direcciones

1. Precalienta el horno a 240 °C. En una batidora eléctrica con un gancho para masa, bate la levadura, el agua y la miel. Déjala reposar durante 5 minutos.

2. Añade el resto de los ingredientes y bate durante 10 minutos aproximadamente hasta que la masa esté tan flexible que al estirarla bastante no se rompa y pueda verse a través de ella. Coloca la masa en un bol limpio, ligeramente engrasado, cubre el bol con plástico de cocina y deja que la masa se expanda a temperatura ambiente durante una hora.

3. Divide la masa en bolas de 115 grs, luego forma tiras de 10 centímetros de largo.

4. A continuación, toma cada tira por los extremos y únelos para hacer la forma de un bagel.

5. Deja reposar los bagels durante 5 minutos y colócalos dentro de una combinación de miel y agua durante 5 minutos. Escurre el exceso de agua y esparce las semillas sobre los bagels, luego hornea durante 10 minutos.

6. Permite que los bagels se enfríen un poco. Reduce la temperatura del horno a 190 °C. Corta cada bagel por la mitad y añade tu salsa de tomate favorita, el queso y el pepperoni. Hornea durante 10 minutos para lograr el estado de bagel bite.

