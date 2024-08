Breve historia de la batalla legal de Katy Perry contra unas monjas

Aquí va: si has pasado en Internet el fin de semana, tendrás el antecedente de que una monja que estaba enzarzada en una batalla legal con Katy Perry —de entre todas las personas posibles— murió en los tribunales durante dicho pleito . Sin embargo, tal vez lo que no sepas es que este es un caso que ha estado rugiendo durante casi dos años y está lleno de giros, retortijones y hasta un documental en largometraje sobre las Hermanas del Inmaculado Corazón de María, con sede en California. Aquí tu manual práctico sobre el caso, para que puedas enmendarles la plana a todos en la oficina cuando saquen el tema:

Junio de 2015: Katy Perry lanza su oferta para comprar un convento en California

Básicamente todo esto se reduce un tema de propiedad. Aquí están los detalles técnicos: las Hermanas del Inmaculado Corazón de María insisten en que su antiguo convento en Los Feliz, California les pertenece, mientras que la Arquidiócesis Católica (algo así como, la parte de la iglesia católica que tiene jurisdicción sobre un área determinada) de Los Angeles dice que ellos son los dueños. El problema es que las monjas querían vender la propiedad a la restauradora Dana Hollister, mientras que la arquidiócesis quería venderle a Perry. Las monjas vendieron rápidamente por $ 15.5 millones, pero quedaba al aire la pregunta legal sobre si tenían derecho a hacerlo.

Julio de 2015: Katy Perry asiste a una audiencia privada con las monjas

A pesar de los intentos de Perry («Ella saca su teléfono para tener a la mano la letra de «Oh Happy Day», dijo la hermana Rita Callinan, entonces de 77 años), las monjas aún querían ir con la venta a Hollister. Estas monjas declaran que no la cosa no es por considerar algún material de Katy «inapropiado», simplemente Hollister ofrece más efectivo: «Es una persona muy agradable, pero no es el mejor trato. Se trata de dinero: del control del dinero «, dijo la hermana Rita. Las monjas también pueden hacer negocios. ¡Tómate eso!

También julio de 2015: un juez considera que la venta de las monjas no es válida

Así, la venta rápida de las monjas fue considerada legalmente inválida por un juez, y las esperanzas y los sueños de Katy Perry de vivir en un antiguo convento católico -usando la jerga católica- se levantaron de entre los muertos.

Abril de 2016: la venta es oficialmente declarada inválida

El abogado de la arquidiócesis, Michael Hennigan, declaró que la juez de LA, Stephanie Bowick, había dictaminado oficialmente que la venta de monjas a Hollister no era legal, y que Perry queda en libertad para comprar.

Marzo de 2018: las monjas suben el largometraje documental sobre Katy Perry y las hermanas: «Nuestra historia»

También marzo de 2018: una de las monjas muere, textualmente, en el tribunal

Se informó que la Hermana Catherine Rose Holzman, quien estaba peleando la venta a Perry junto con Callinan, murió el viernes 9 de marzo mientras asistía a los procedimientos judiciales relacionados con el caso. Se murió. Bien muerta. Poco se sabe sobre la causa de su fallecimiento, aunque ha sido confirmado por las hermanas en su página web, donde han publicado un tributo que dice «Descanse con los ángeles nuestro tesoro más preciado» junto a una foto de Holzman.

Ahí lo tienes. En realidad no está claro dónde queda la batalla legal tras de esto, presumiblemente la muerte de Holzman no hace ninguna diferencia y Callinan continuará oponiéndose a la venta por sí misma, pero al menos ahora puedes demostrar lo mucho que sabes de este caso, a diferencia de tus amigos y colegas, e impresionar tus citas de Tinder con tu excelente conocimiento sobre este timeline legal.

Este texto apareció originalmente en Noisey UK