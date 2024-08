Asia Argento amenaza con demandar a Rose McGowan por su declaración

Artículo publicado originalmente por Broadly Estados Unidos.

El lunes, la actriz italiana Asia Argento publicó una declaración en Twitter solicitando una disculpa formal por parte de su examiga Rose McGowan.



Videos by VICE



La declaración a la que se refiere Argento es la carta que McGowan presentó el 27 de agosto vía Nathaniel Baruch, su representante de relaciones públicas, que abordó las afirmaciones hechas por Jimmy Bennett acerca de haber sido agredido sexualmente por Argento.



“Asia había revelado que, de hecho, se había acostado con Jimmy Bennet”, decía la declaración de McGowan. “Rain [Dove] también compartió que Asia había afirmado haber estado recibiendo nudes no solicitados por parte de Jimmy desde que él tenía 12. Asia mencionó en esos textos que no tomó ninguna medida con respecto a los desnudos. No reportó el incidente ni a las autoridades o los padres de chico, y tampoco bloqueó las redes sociales de Jimmy. Ni siquiera le envió un simple mensaje diciendo ‘No me envíes estas imágenes. Son inapropiadas’”.



Agregó también, “Se revelaron algunos otros detalles que no estoy en libertad de mencionar en esta declaración debido a que la investigación sigue en curso”.



El 19 de agosto, The New York Times sacó a la luz unos documentos legales que revelaban que Argento le pagó 380,000 dólares al actor y músico Jimmy Bennett después de que la acusara de agredirlo sexualmente en una habitación de hotel en 2013 cuando él tenía 17 años y ella 37.



Argento ha negado continuamente haber tenido relaciones sexuales con Bennett y dijo que la decisión de pagarle fue tomada en ese momento por su exnovio, Anthony Bourdain, quien falleció a principios de este verano. Sin embargo, después de hacer esta declaración, TMZ publicó una foto de Argento y Bennett y capturas de pantalla de mensajes de texto supuestamente entre ella y una amiga que sugerían que sí tuvo relaciones sexuales con el adolescente, estas imágenes fueron publicadas antes de la declaración de McGowan.

Rose McGowan aún no ha respondido a la solicitud de Argento.